|
Шарапова потренировалась со Свитолиной перед турниром WTA в Монреале
05 августа 2018, 14:09 • 98 • Украина
Россиянка Мария Шарапова и украинка Элина Свитолина провели тренировочный матч в преддверии старта турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Монреале.
Reuters
Об этом в своём Instagram сообщила 23-летняя украинка, опубликовав в сервисе Stories, совместную фотографию.
«Хорошая тренировка сегодня с Марией Шараповой», — написала Свитолина.
В первом круге соперницей Шараповой, занимающей 22-е место в мировом рейтинге, станет победительница квалификации. Свитолина, являющаяся пятой ракеткой мира, во втором круге сыграет либо с румынкой Михаэлой Бузэрнеску, либо теннисисткой из квалификации.
Турнир в Монреале стартует 6 августа.
Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова обыграла Андреа Петкович и вышла в финал турнира WTA в Вашингтоне.
Подпишитесь на нас
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
02 августа 2018, 10:12
|
01 августа 2018, 22:24
|
03 августа 2018, 07:09
|
30 июля 2018, 16:54
|
03 августа 2018, 02:09
|
30 июля 2018, 15:09
|
02 августа 2018, 11:24