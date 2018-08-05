Шарапова потренировалась со Свитолиной перед турниром WTA в Монреале

Россиянка Мария Шарапова и украинка Элина Свитолина провели тренировочный матч в преддверии старта турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Монреале.

Об этом в своём Instagram сообщила 23-летняя украинка, опубликовав в сервисе Stories, совместную фотографию.

«Хорошая тренировка сегодня с Марией Шараповой», — написала Свитолина.

В первом круге соперницей Шараповой, занимающей 22-е место в мировом рейтинге, станет победительница квалификации. Свитолина, являющаяся пятой ракеткой мира, во втором круге сыграет либо с румынкой Михаэлой Бузэрнеску, либо теннисисткой из квалификации.

Турнир в Монреале стартует 6 августа.

Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова обыграла Андреа Петкович и вышла в финал турнира WTA в Вашингтоне.