Шапочка из фольги не защищает от COVID-19: Президент Германии Штайнмайер дал совет немцам

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев использовать для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19 медицинские маски, а не шапочки из фольги. Так он прокомментировал прошедшие в стране акции протеста против карантинных мер, высмеяв сторонников теорий заговоров, участвовавших в данных акциях.

Речь идёт об акциях протеста, которые регулярно проходят в Берлине и других городах Германии. Их участники считают необходимость держать социальную дистанцию, а также соблюдать другие меры, направленные на борьбу с распространением болезни, нарушением своих конституционных прав. Также значительная часть протестующих придерживаются различных теорий заговоров, связанных с COVID-19.

"Я сам дилетант в медицине, тем не менее я позволю себе сказать, что с точки зрения защиты от вируса маска, порой неудобная и обременительная, во всяком случае стоит рекомендации, нежели шапочка из фольги", - сказал по поводу этих протестов Штайнмайер.

Он добавил, что демократия нуждается в критике и живёт за счёт неё. Однако критика должна быть подкреплена реальными фактами, а не расходящимися с реальностью тезисами.