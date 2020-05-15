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Шапочка из фольги не защищает от COVID-19: Президент Германии Штайнмайер дал совет немцам
15 мая 2020, 09:55 • 126 • Политика
Президент Германии Штайнмайер посоветовал немцам не защищаться от COVID-19 шапочкой из фольги. "Я сам дилетант в медицине, тем не менее я позволю себе сказать, что с точки зрения защиты от вируса маска, порой неудобная и обременительная, во всяком случае стоит рекомендации, нежели шапочка из фольги", - сказал политик.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев использовать для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19 медицинские маски, а не шапочки из фольги. Так он прокомментировал прошедшие в стране акции протеста против карантинных мер, высмеяв сторонников теорий заговоров, участвовавших в данных акциях.
Речь идёт об акциях протеста, которые регулярно проходят в Берлине и других городах Германии. Их участники считают необходимость держать социальную дистанцию, а также соблюдать другие меры, направленные на борьбу с распространением болезни, нарушением своих конституционных прав. Также значительная часть протестующих придерживаются различных теорий заговоров, связанных с COVID-19.
Он добавил, что демократия нуждается в критике и живёт за счёт неё. Однако критика должна быть подкреплена реальными фактами, а не расходящимися с реальностью тезисами.
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