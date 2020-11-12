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"Шапито": Лавров ехидно высказался о лечившей Навального клинике

12 ноября 2020, 17:35  •  164 • Политика
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Глава МИД РФ скептически относится к прославленной немецкой лечебнице
Тема вокруг истории с оппозиционером Алексеем Навальным не теряет актуальности. Сергей Лавров дал развернутый комментарий по поводу того, что он в целом думает о нашумевшем инциденте и в частности о клинике, где блогер проходил лечение.
Глава внешнеполитического ведомства припомнил, как оппозиционер путался в версиях: то он был отравлен чаем, то яд подсыпали в бутылку с водой, потом появилась теория о смазанной отравой одежде. Такую чехарду вокруг весьма мутной истории с "отравлением боевым веществом" Сергей Лавров иначе как "цирк" охарактеризовать не смог.
Высокопоставленный дипломат отметил, что Навальный сыпал гипотезами, находясь в клинике "Шарите". По мнению Лаврова, в свете этих событий ей больше подходит название "шапито". Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".
Ранее Лавров раскрыл причины рестрикций в отношении нашей страны. По его мнению, на Западе стараются прикрыть собственные политические неудачи. Вот и отыгрываются на России, вводя всевозможные санкции и ограничения.

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