Шантажом и угрозами: Укронацисты принудили народную артистку Украины отречься от России

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Радикалы перекрыли площадку для выступления и проникли в гримерку певицы, чтобы заставить ее публично раскритиковать Россию.

Националисты силой и шантажом заставили украинскую певицу Ирину Билык публично отречься от России. Радикалы перекрыли вход во Львовский театр оперы и балета и не впускали никого, пока артистка не подчинилась их требованиям.

Инцидент произошел в украинском городе Львове. Там должен был пройти концерт народной артистки Ирины Билык, однако он едва не был сорван группой националистов. Вначале радикалы заблокировали вход во Львовский театр оперы и балета, где должно было проходить выступление артистки, а потом и вовсе ворвались к ней в гримерку с требованием публично раскритиковать Россию.

Билык была вынуждена подчиниться требованиям радикалов. Она выступила с заявлениями, критикующими действия российской власти. Также, по указке националистов, певица публично заявила, что считает полуостров Крым часть Украины. Как только она это сделала, радикалы оставили ее в покое и покинули театр.