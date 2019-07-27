Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Я вам много врал. Давай еще
Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
"Глупость Макрона": Разозлённый Трамп решил отыграться на французском ...
Главная / Политика

Шантаж США никого не испугал? Россия и Турция договариваются о поставке самолетов SSJ-100 и МС-21

27 июля 2019, 13:39  •  67 • Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии. Напомним, ранее Вашингтон неоднократно угрожал Турции и шантажировал ее, принуждая отказаться от закупок российских ЗРК С-400.
Стало известно о том, что Россия и Турция обсудили поставку самолетов. Также стороны говорили о том, чтобы приступить к совместной сборке вертолетов. Журналистам об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.
"Говорили о поставках вертолетов, а также о создании совместного предприятия по производству вертолетов, - цитирует его телеканал "Россия-24". - В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ-100, МС-21".
Накануне в Анталье прошло заседание российско-турецкой комиссии.
Напомним, что сенатор США Линдси Грэм пообещал Турции санкционный иммунитет, если страна не будет вводить в строй российские системы ПРО С-400. А чтобы подсластить пилюлю, американский политик также пообещал Анкаре возвращение к переговорам о свободной торговле.
"Моё предложение для Турции было таким: забудем о С-400 и начнём переговоры по соглашению о свободной торговле", - сказал он.
В ответ президент Турции заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе с С-400. А если Вашингтон продолжит в том же духе, то под угрозой могут оказаться контракты Анкары с американскими компаниями. Например, Турция может пересмотреть покупку у компании Boeing 100 пассажирских самолетов за 10 миллиардов долларов.
"Мы хорошие покупатели. Но если так пойдет и дальше, нам придется пересмотреть этот вопрос", - сказал Эрдоган.
На минувшей неделе российские самолеты доставили в Турцию первые С-400, что окончательно вывело Вашингтон из себя. Президент США Дональд Трамп собрал совещание с сенаторами-республиканцами, на котором обсуждалась месть Турции за излишнее своеволие.
В качестве основной меры было предложено запретить продажу Анкаре американских истребителей F-35, в проект создания которых Турция вложила немалые средства. В ответ на это турецкие власти пригрозили Вашингтону, что если он это сделает, то с него потребуют значительную денежную компенсацию.
Также в США всерьёз обсуждают введение против Турции санкций, аналогичных тем, что были введены против России на волне истерии вокруг недоказанного "российского вмешательства" в американские выборы. Речь идет о законе "О противодействии врагам США при помощи санкций" (CAATSA), который хотят распространить на Турцию. То есть фактически Вашингтон планирует записать Анкару, члена НАТО, во враги США.
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого". Коммерческая эксплуатация началась в 2011 году.
МС-21 - российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разрабатывается корпорацией "Иркут". Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
27 июля 2019, 13:39
"Жалоб нет": Российские дипломаты поговорили с нашими моряками на задержанном в Иране танкере
26 июля 2019, 21:24
"Все для обнищания народа": Делягин наглядно объяснил, как очередной провал пенсионной реформы открыл ее истинную цель
26 июля 2019, 19:24
Лавров призвал страны БРИКС поддержать концепцию РФ по безопасности в Персидском заливе
26 июля 2019, 21:24
А мост и ныне там: Ради строительства переправы в Днепре украинка пообещала даже раздеться
26 июля 2019, 21:24
"Поблагодарил" только с третьей попытки: Лавров пять минут не мог начать речь из-за техпроблем
27 июля 2019, 03:54
Путин подписал законы о выборе работником зарплатного банка
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило о подкреплении - фото
20 июля 2019, 15:39
«Она писала заявление, но никто не вмешался»: многолетние издевательства мужа над женой закончились жестоким убийством
25 июля 2019, 06:24
"Европе дают шанс сохранить лицо": В Рунете поняли, почему Малайзия еще не разыграла карту с "черными ящиками" МН17
20 июля 2019, 15:54
"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17 опубликовал "Кассад"
23 июля 2019, 12:09
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому бомбардировщику - СМИ
21 июля 2019, 01:39
"Чота дёшево для Габунии": Грузии после удорожания бензина пожелали стократный рост цен на АЗС
24 июля 2019, 17:24
ФБР пыталось выкрасть черные ящики малазийского боинга перед вторжением в Донбасс - Zero Hedge
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.