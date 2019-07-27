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Шантаж США никого не испугал? Россия и Турция договариваются о поставке самолетов SSJ-100 и МС-21
27 июля 2019, 13:39 • 67 • Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии. Напомним, ранее Вашингтон неоднократно угрожал Турции и шантажировал ее, принуждая отказаться от закупок российских ЗРК С-400.
Стало известно о том, что Россия и Турция обсудили поставку самолетов. Также стороны говорили о том, чтобы приступить к совместной сборке вертолетов. Журналистам об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.
"Говорили о поставках вертолетов, а также о создании совместного предприятия по производству вертолетов, - цитирует его телеканал "Россия-24". - В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ-100, МС-21".
Накануне в Анталье прошло заседание российско-турецкой комиссии.
Напомним, что сенатор США Линдси Грэм пообещал Турции санкционный иммунитет, если страна не будет вводить в строй российские системы ПРО С-400. А чтобы подсластить пилюлю, американский политик также пообещал Анкаре возвращение к переговорам о свободной торговле.
"Моё предложение для Турции было таким: забудем о С-400 и начнём переговоры по соглашению о свободной торговле", - сказал он.
В ответ президент Турции заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе с С-400. А если Вашингтон продолжит в том же духе, то под угрозой могут оказаться контракты Анкары с американскими компаниями. Например, Турция может пересмотреть покупку у компании Boeing 100 пассажирских самолетов за 10 миллиардов долларов.
"Мы хорошие покупатели. Но если так пойдет и дальше, нам придется пересмотреть этот вопрос", - сказал Эрдоган.
На минувшей неделе российские самолеты доставили в Турцию первые С-400, что окончательно вывело Вашингтон из себя. Президент США Дональд Трамп собрал совещание с сенаторами-республиканцами, на котором обсуждалась месть Турции за излишнее своеволие.
В качестве основной меры было предложено запретить продажу Анкаре американских истребителей F-35, в проект создания которых Турция вложила немалые средства. В ответ на это турецкие власти пригрозили Вашингтону, что если он это сделает, то с него потребуют значительную денежную компенсацию.
Также в США всерьёз обсуждают введение против Турции санкций, аналогичных тем, что были введены против России на волне истерии вокруг недоказанного "российского вмешательства" в американские выборы. Речь идет о законе "О противодействии врагам США при помощи санкций" (CAATSA), который хотят распространить на Турцию. То есть фактически Вашингтон планирует записать Анкару, члена НАТО, во враги США.
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого". Коммерческая эксплуатация началась в 2011 году.
МС-21 - российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разрабатывается корпорацией "Иркут". Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест).
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