Шантаж против Кремля: В США придумали "сделку" по Крыму. Поддубный иронично поддел

В США решили перейти к шантажу России. Там предложили своеобразную "сделку" по Крыму. В интервью NPR три бывших американских посла в Киеве заявили, что можно рассмотреть вопрос снятия санкций. Однако Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор ставят условие: для этого должен прекратиться конфликт на Украине. А Крым должен "вернуться" под контроль Киева. Экс-послы заявили, что пандемия дала "неожиданную возможность" решить украинский вопрос.

"Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться", - цитирует "РИА Новости".

"COVID-19 на некоторое время отодвинул на второй план другую напасть. А она тоже очень опасная - слабоумие", - прокомментировал в своём Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

Напомним, ранее представители восьми стран направили совместное обращение в ООН с требованием к некоторым государствам отказаться от ряда санкций, введённых в одностороннем порядке. Уточняется, что введённые ограничения препятствуют эффективному противостоянию распространению коронавирусной инфекции.

А глава ООН 24 марта обратился к лидерам стран "Большой двадцатки" с призывом снять санкции на фоне распространения коронавируса, поскольку они препятствуют доставке лекарств, продуктов питания и других необходимых товаров в тяжёлых эпидемиологических условиях.

Однако на днях в ООН не прошёл проект резолюции об отмене санкций, подготовленный российской стороной. Россию поддержали ещё 28 стран - членов ООН. Однако против оказались США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия.