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Шантаж против Кремля: В США придумали "сделку" по Крыму. Поддубный иронично поддел

08 апреля 2020, 19:35  •  42 • В мире
В США предложили "сделку" по Крыму. Бывшие американские дипломаты перешли к шантажу Кремля и открыто заявили, что пандемия коронавируса - лучшее время, чтобы надавить на Россию. В обмен на Крым они считают возможным снять санкции. Военкор Евгений Поддубный иронично поддел Штаты.
В США решили перейти к шантажу России. Там предложили своеобразную "сделку" по Крыму. В интервью NPR три бывших американских посла в Киеве заявили, что можно рассмотреть вопрос снятия санкций. Однако Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор ставят условие: для этого должен прекратиться конфликт на Украине. А Крым должен "вернуться" под контроль Киева. Экс-послы заявили, что пандемия дала "неожиданную возможность" решить украинский вопрос.
"Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться", - цитирует "РИА Новости".
"COVID-19 на некоторое время отодвинул на второй план другую напасть. А она тоже очень опасная - слабоумие", - прокомментировал в своём Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.
Напомним, ранее представители восьми стран направили совместное обращение в ООН с требованием к некоторым государствам отказаться от ряда санкций, введённых в одностороннем порядке. Уточняется, что введённые ограничения препятствуют эффективному противостоянию распространению коронавирусной инфекции.
А глава ООН 24 марта обратился к лидерам стран "Большой двадцатки" с призывом снять санкции на фоне распространения коронавируса, поскольку они препятствуют доставке лекарств, продуктов питания и других необходимых товаров в тяжёлых эпидемиологических условиях.
Однако на днях в ООН не прошёл проект резолюции об отмене санкций, подготовленный российской стороной. Россию поддержали ещё 28 стран - членов ООН. Однако против оказались США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия.

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