Шантаж по-американски: Германия согласилась закупать газ у США

Европа уверенно продолжает самоубийственную в экономическом плане стратегию закупки невыгодного американского сжиженного природного газа (СПГ). Вслед за Польшей покупать газ у США фактически согласилась и Германия. Какие методы давления на канцлера ФРГ Ангелу Меркель нашли в Вашингтоне?

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Кучер Егор

Президент США Дональд Трамп в 2018 году сделал уже не одно заявление о том, что добьется от Европы согласия на покупку американского СПГ. Парадокс ситуации состоит в том, что покупать СПГ у США не выгодно ни одной стране Европы – он так или иначе окажется дороже российского трубопроводного газа на 30%. В Европе даже не спорят с этой простой экономической истиной, однако уверенно продолжают действовать себе во вред.

17 октября под американским натиском дрогнули «польские бастионы»: компания PGNiG и американская Venture Global LNG заключили соглашение о поставках американского СПГ в Польшу сроком на 20 лет. Совершенно очевидно, что это решение крайне невыгодно Варшаве и лишь усилит ее зависимость от Вашингтона. Однако такова сегодня экономическая цена отсутствия политического суверенитета, в чем Польша, похоже, окончательно расписалась.

Тем удивительнее, что господину Трампу теперь удалось добиться фактического согласия покупать американский газ и от самой крупной экономики Европы – Германии. Ставки повышены, теперь речь идет не только об энергетическом суверенитете отдельной страны, отныне можно говорить об утрате экономической независимости вообще всей Европой. Так почему же канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась пойти по стопам Польши?

Пришел, увидел, продал

О капитуляции Германии в вопросе закупок СПГ у США со ссылкой на близкие к сделке источники сообщает The Wall Street Journal. До 23 октября 2018 года предполагалось, что Берлин отвергает все попытки Вашингтона навязать Европе невыгодный американский газ, хотя и не осуждает ряд стран Южной Европы, Прибалтики и Польшу за принятие такого решения. Теперь к покупателям газа у США впервые присоединится Германия.

Источники в правительстве ФРГ сообщили изданию, что госпожа Меркель согласилась выделить из федерального бюджета 500 млн евро (576 млн долларов) на строительство СПГ-терминала в городе Штаде в Нижней Саксонии неподалеку от Гамбурга.