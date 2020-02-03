Шансы против гиперзвукового «Циркона»: есть ли у ВМС США защита от наших ракет • 56 • Аналитика

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3М22 «Циркон», разработку которых продолжает Россия, уже признаны в США одним из самых опасных российских вооружений современности. Почему американские военные так боятся «Циркона»?



О ракете 3М22 пока известно не много. Сообщается, что ее смогут запускать с надводных и подводных платформ, а поражать она будет неприятельские корабли, включая авианосцы, и даже наземные цели. Гиперзвуковая скорость и особый профиль полета превращают «Циркон» в очень опасное для флота вероятного противника оружие. Потому и заволновались в Соединенных Штатах. Ведь до последнего времени США делали акцент на своем морском превосходстве над Россией.







Известный политолог Евгений Сатановский, к примеру, как-то заявил, что «Циркон» может отправить весь знаменитый авианосный флот США на дно. Конечно, слова Сатановского можно было бы счесть патриотической бравадой, если бы сами американцы не начали повторять практически то же самое. Так, популярное издание Military Watch Magazine заявило, что ракеты «Циркон» завершает господство ВМС США в Тихом океане.



Ракеты «Циркон» способны поражать цель на расстоянии в 1000 км, а у системы противовоздушной обороны Aegis, используемой американцами, фактически нет ни единого шанса против новейшего российского оружия. К тому же, вооружить «Цирконами» Россия сможет практически любой военный корабль – от корвета жо крейсера. Уязвимыми перед «Цирконом» окажутся и все союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Япония, Южная Корея, Австралия. Все они используют систему противовоздушной обороны Aegis, не способную перехватывать новейшие ракеты.



Пока у американских военных нет внятного ответа на вопрос, как же сбивать российские ракеты «Циркон» в случае вооруженного столкновения. Есть ли у США хоть какие-то шансы против этого гиперзвукового оружия?



Некоторые шансы имеет ЗУР RIM-174 Standard ERAM/SM-6. Однако каждая такая ракета стоит около 5 млн долларов, поэтому на вооружении американской армии их не много. Даже если представить, что американские авианосцы попытаются отразить атаку гиперзвуковых ракет, это будет очень сложно и дорого. И защитить все корабельные соединения не получится в любом случае.





Едва ли не единственным шансом обезопасить свои корабельные соединения от российского гиперзвукового оружия остается тактика превентивного удара по потенциальным носителям ракет «Циркон». Вот для этого у американских военных есть все возможности – и развитая система поиска и обнаружения кораблей противника, и ударная авиация, и ракеты семейства Harpoon. Если говорить о борьбе с подводными носителями «Циркона», то ВМС США большое внимание уделяет развитию атомного подводного флота, субмарины которого также смогут нанести тот самый превентивный удар.



Но успех превентивной атаки не гарантирован. Российские средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной и противоракетной обороны являются одними из лучших в мире. Не исключено, что даже в случае превентивного удара американские ракеты будут перехвачены или дезориентированы, после чего по авианосной группировке противника ударят «Цирконами».





Завершая разговор о призрачных шансах американского флота в борьбе против российских гиперзвуковых ракет, нельзя не отметить, что в США сейчас как огня боятся передачи «Цирконов» Китаю. Если гиперзвуковые ракеты или технологии, позволяющие их изготавливать, попадут в руки Пекина, это значительно усилит позиции китайского флота в Тихом океане.



Ведь именно Поднебесную США сегодня считает главным и наиболее реальным вероятным противником в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем более, что интересы союзных США государств пересекаются с китайскими интересами в АТР. Нерешенные территориальные споры в Южно-Китайском море, Тайваньский вопрос, ситуация на Корейском полуострове – все эти факторы отнюдь не способствуют развитию безмятежных отношений между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3М22 «Циркон», разработку которых продолжает Россия, уже признаны в США одним из самых опасных российских вооружений современности. Почему американские военные так боятся «Циркона»?О ракете 3М22 пока известно не много. Сообщается, что ее смогут запускать с надводных и подводных платформ, а поражать она будет неприятельские корабли, включая авианосцы, и даже наземные цели. Гиперзвуковая скорость и особый профиль полета превращают «Циркон» в очень опасное для флота вероятного противника оружие. Потому и заволновались в Соединенных Штатах. Ведь до последнего времени США делали акцент на своем морском превосходстве над Россией.Известный политолог Евгений Сатановский, к примеру, как-то заявил, что «Циркон» может отправить весь знаменитый авианосный флот США на дно. Конечно, слова Сатановского можно было бы счесть патриотической бравадой, если бы сами американцы не начали повторять практически то же самое. Так, популярное издание Military Watch Magazine заявило, что ракеты «Циркон» завершает господство ВМС США в Тихом океане.Ракеты «Циркон» способны поражать цель на расстоянии в 1000 км, а у системы противовоздушной обороны Aegis, используемой американцами, фактически нет ни единого шанса против новейшего российского оружия. К тому же, вооружить «Цирконами» Россия сможет практически любой военный корабль – от корвета жо крейсера. Уязвимыми перед «Цирконом» окажутся и все союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Япония, Южная Корея, Австралия. Все они используют систему противовоздушной обороны Aegis, не способную перехватывать новейшие ракеты.Пока у американских военных нет внятного ответа на вопрос, как же сбивать российские ракеты «Циркон» в случае вооруженного столкновения. Есть ли у США хоть какие-то шансы против этого гиперзвукового оружия?Некоторые шансы имеет ЗУР RIM-174 Standard ERAM/SM-6. Однако каждая такая ракета стоит около 5 млн долларов, поэтому на вооружении американской армии их не много. Даже если представить, что американские авианосцы попытаются отразить атаку гиперзвуковых ракет, это будет очень сложно и дорого. И защитить все корабельные соединения не получится в любом случае.Едва ли не единственным шансом обезопасить свои корабельные соединения от российского гиперзвукового оружия остается тактика превентивного удара по потенциальным носителям ракет «Циркон». Вот для этого у американских военных есть все возможности – и развитая система поиска и обнаружения кораблей противника, и ударная авиация, и ракеты семейства Harpoon. Если говорить о борьбе с подводными носителями «Циркона», то ВМС США большое внимание уделяет развитию атомного подводного флота, субмарины которого также смогут нанести тот самый превентивный удар.Но успех превентивной атаки не гарантирован. Российские средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной и противоракетной обороны являются одними из лучших в мире. Не исключено, что даже в случае превентивного удара американские ракеты будут перехвачены или дезориентированы, после чего по авианосной группировке противника ударят «Цирконами».Завершая разговор о призрачных шансах американского флота в борьбе против российских гиперзвуковых ракет, нельзя не отметить, что в США сейчас как огня боятся передачи «Цирконов» Китаю. Если гиперзвуковые ракеты или технологии, позволяющие их изготавливать, попадут в руки Пекина, это значительно усилит позиции китайского флота в Тихом океане.Ведь именно Поднебесную США сегодня считает главным и наиболее реальным вероятным противником в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем более, что интересы союзных США государств пересекаются с китайскими интересами в АТР. Нерешенные территориальные споры в Южно-Китайском море, Тайваньский вопрос, ситуация на Корейском полуострове – все эти факторы отнюдь не способствуют развитию безмятежных отношений между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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