«Шансов спастись в данных обстоятельствах не было»: Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова

Генпрокуратура РФ установила, что причинами гибели туристов из группы Дятлова в 1959 году стали снежная лавина, а также отсутствие возможности найти оставленную лыжниками палатку из-за плохой видимости. Сотрудники ГП заключили, что туристы действовали правильно, но в условиях низких температур (-40...-45 °C) у них не было шансов спастись.

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина, а также то, что люди из-за плохой видимости не смогли вернуться в покинутую ими палатку. К такому выводу пришли сотрудники Генпрокуратуры РФ.

Подробно об этом высказался замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

«Версия о лавине нашла своё полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сказал он во время пресс-конференции, организованной «Комсомольской правдой».

Он пояснил, что после схода лавины группа Дятлова покинула палатку через разрезы в ней и ушла на 50 метров от палатки к каменной гряде — естественному ограничителю лавины.

«Они всё сделали правильно… Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров», — цитирует РИА Новости сотрудника прокуратуры.

По его информации, туристы спустились дальше и разожгли костёр, а потом попытались вернуться и найти палатку, но замёрзли, поскольку температура достигала около -40...-45 °C.

Сотрудники ведомства провели эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если человек знает, в каком примерно направлении она находится.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — сказал Курьянов.

Он также уточнил, что все телесные повреждения у членов группы характерны для человека, попавшего в лавину. По словам представителя Генпрокуратуры, в 1959 году исследований для получения подобной информации не было. Их провели и обобщили результаты в 70—80-х годах, тогда специалисты дали сравнительную характеристику каждой травмы, отметил Курьянов.

© Фото из материалов дела группы Дятлова / dyatlovpass.com

На примере теннисного мячика он пояснил, почему у одной из жертв событий 1959 года сломаны рёбра.

«Если мы возьмём шарик и создадим опоясывающую нагрузку, то пролом будет не в месте приложения силы, а с обратной стороны. Соответственно, если сверху, со всех сторон, давил снег — три-четыре метра снега, это примерно полтонны, то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были», — сказал Курьянов, уточнив, что речь идёт о причинении травм давлением обтекающей силы.

Как сказал сотрудник Генпрокуратуры, проверка завершена, по полученным выводам приняты меры. «Формально это финал. Вопрос закрыт», — подытожил Курьянов.

Гибель групы Дятлова

Напомним, что группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 года, совершая поход на лыжах по Северному Уралу.

Так, 1 февраля туристы поднялись на склон горы Холатчахль и остановились на ночлег на перевале, который носит теперь имя Дятлова. Согласно первоначальному плану, 12 февраля группа должна была завершить прохождение маршрута, а 15-го — вернуться в Свердловск.

Поскольку этого не произошло, родные, близкие и руководство спортклуба забеспокоились. Вскоре началась поисково-спасательная операция, в которой приняли участие туристы, альпинисты, военные, сотрудники МВД и местные охотники. 23 февраля спасателям удалось выйти на след группы, а через два или три дня была обнаружена последняя стоянка.

В найденной палатке и возле неё оставались лыжи, тёплые вещи и запасы еды. 26 или 27 февраля поисковики обнаружили первые тела погибших туристов, но полностью группу удалось найти только после схода снега в мае.

Сразу же после обнаружения первых тел выяснился ряд странных подробностей. Несколько погибших туристов были легко одеты. На некоторых не было обуви. Несколько участников похода после смерти были раздеты товарищами, ещё остававшимися в живых. Явных признаков насильственной смерти обнаружено не было, но у части погибших были переломы и другие телесные повреждения.

© Фото из материалов дела группы Дятлова / dyatlovpass.com

Следствие по факту гибели туристов началось уже 26 февраля, но установить, что же на самом деле случилось с группой, тогда так и не удалось. В мае уголовное дело было закрыто «в связи с отсутствием состава преступления».

По мнению экспертов, гибель туристов произошла в ночь с 1 на 2 февраля. По неопределённым причинам палатку одновременно покинули все члены группы, но причины этого шага установить не удалось. Исходя из результатов вскрытия, часть туристов замёрзли, остальные погибли в результате полученных тяжёлых травм. На тот момент никто не смог ответить на вопрос, почему группа не вернулась в палатку за одеждой и едой.

В последующие годы гибель группы Дятлова привлекала внимание многих исследователей-энтузиастов, выдвинувших десятки версий. Среди предложенных в разные годы объяснений трагедии обсуждались как естественно-природные причины, в частности сильный ветер или сход лавины, так и криминальные (нападение беглых заключённых, представителей народа манси и ссора между туристами), а также паранормальные и мистические, связанные с воздействием НЛО и потусторонних сил.

Проверка Генпрокуратуры

В 2019 году, через 60 лет после трагедии, Генпрокуратура РФ приступила к новой проверке обстоятельств гибели группы туристов в 1959 году. Это решение в ведомстве тогда объяснили, в частности, просьбами родственников погибших.

«Почему спустя 60 лет прокуратура занялась этим делом? Потому что родственники и общественники просят установить истину», — заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

Он уточнил, что к тому моменту существовало 75 версий трагедии, но в ходе проверки ведомство рассматривало всего три из них как наиболее вероятные. Все они связаны с природными явлениями — снежной доской, лавиной и ураганом. Куренной подчеркнул, что криминал в деле гибели группы Дятлова полностью исключён.

Добавим, что в сентябре 2019 года видеоагентство Ruptly запустило интерактивный проект об экспедиции Игоря Дятлова. Съёмочная группа агентства прошла по их маршруту, снимая весь путь на камеру и исследуя место трагедии в мельчайших деталях.