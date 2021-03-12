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Шанс забрать Курилы: Япония ждёт сигналы от Китая и России

12 марта 2021, 01:05  •  47 • Политика
Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов проанализировал шанс Японии забрать Курилы. Даже два шанса. Япония ждёт сигналы от Китая и России.
На страницах американского издания Newsweek вышла большая статья Акио Кавато - известного японского политолога, работавшего в том числе в посольствах своей страны в СССР и в России. Он считает, что необходимо заблокировать Южные Курилы, перекрыв проливы Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский). Именно по ним проходят маршруты снабжения между материковой частью России и Южными Курилами, которые в Японии называют спорными северными территориями.
Другой акцент статьи - следует дождаться, когда национальная мощь России снизится до уровня 1990-х годов. Тогда у Токио появится шанс забрать Курилы. Не исключено, что РФ ослабят претензии Китая, у которого есть свои интересы на Дальнем Востоке.
Валерий Кистанов в беседе с Царьградом назвал эту публикацию личным мнением Акио Кавато. Из статьи искусственно была сделана сенсация, когда расставили неверные акценты. Про перекрытие проливов, амбиции Китая и так далее японский политолог действительно говорил. Но главным, объяснил эксперт, было отношение к проблеме Владимира Путина. На самом деле Кавато писал, что российский лидер раньше занимал более мягкую позицию, однако после внесения поправок в Конституцию стал более жёстким и стремится поставить точку в вопросах спорных территорий. К таким выводам Кистанов пришёл, изучив статью как в переводе на русский, так и на японском языке.
"В подзаголовок вынесены два момента. Можно рассчитывать на возвращение этих северных территорий (Южных Курил) только при двух условиях: если национальная мощь России снизится опять резко. <…> И если Китай опять пробудит свои амбиции в отношении территориальных приобретений, которые Россия сделала в Циньскую эпоху, отобрав у него значительные территории на Дальнем Востоке. И ещё есть такие моменты, что нужно ждать, когда российское общественное мнение будет склоняться в пользу Японии, будет сочувствовать, будет настроено на то, чтобы передать Японии эти острова. Заодно, мимоходом уже, говорит о том, что надо продемонстрировать возможность перекрытия этих проливов", - объяснил Кистанов.
По его словам, из последнего раздувать сенсацию не стоило. Токио на это не пойдёт. Один из проливов Япония контролирует, но второй, расположенный между Хоккайдо и Сахалином, блокировать труднее. Один из берегов - российский.
"Глобально подходить, эти попытки блокировать страну, с точки зрения перекрытия проливов и закрытия выхода в открытый океан, чреваты всегда в конечном итоге военными действиями. Может и к войне привести. История знает таких примеров немало", - отметил эксперт.

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