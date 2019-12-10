Шанс вместо "ничьей Зеленского"? Очередная "нормандская" встреча подтверждена Кремлём

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что следующая встреча лидеров стран в "нормандском формате" состоится через четыре месяца в Берлине. Напомним, накануне беседу провели президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

О четырехмесячной паузе заявил и Макрон в ходе финальной пресс-конференции. В то же время Зеленский добавил, что дополнительных условий для проведения переговоров нет: "Через четыре месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты".

Добавим, Зеленский, подводя итог вчерашней встречи - не только саммита, но и двусторонних переговоров с Путиным, заявил, что получилась "ничья".

"Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал. Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом", - добавил президент Украины.

Какой окажется встреча на следующем саммите, действительно, покажет работа в предстоящие недели.