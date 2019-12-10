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Шанс вместо "ничьей Зеленского"? Очередная "нормандская" встреча подтверждена Кремлём
10 декабря 2019, 15:24 • 108 • Политика
Дмитрий Песков заявил, что следующая "нормандская" встреча состоится через четыре месяца в Берлине. Ранее те же сроки называли и на финальной пресс-конференции в Париже. Таким образом, после "ничьей", объявленной вчера Зеленским, появится шанс "сверить часы".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что следующая встреча лидеров стран в "нормандском формате" состоится через четыре месяца в Берлине. Напомним, накануне беседу провели президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.
О четырехмесячной паузе заявил и Макрон в ходе финальной пресс-конференции. В то же время Зеленский добавил, что дополнительных условий для проведения переговоров нет: "Через четыре месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты".
Добавим, Зеленский, подводя итог вчерашней встречи - не только саммита, но и двусторонних переговоров с Путиным, заявил, что получилась "ничья".
"Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал. Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом", - добавил президент Украины.
Какой окажется встреча на следующем саммите, действительно, покажет работа в предстоящие недели.
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