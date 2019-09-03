«Шанс сохранить стратегическую стабильность»: как мораторий на размещение РСМД может повлиять на безопасность в Европе

Россия предложила странам НАТО присоединиться к добровольному мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом министр отметил, что ответа от членов альянса пока не последовало. В то же время дипломат напомнил, что РФ в этом вопросе будет зеркально отвечать на действия США. Об этом ранее предупреждал президент Владимир Путин. По мнению экспертов, страны Западной Европы проявят интерес к российской инициативе, однако в конечном счёте откажутся от неё под давлением Вашингтона.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия выступила с предложением к странам — членам НАТО о присоединении к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Напомню, что мы, несмотря на разрушение США Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сделали очень важный политический жест. Президент Путин сказал, что договор не существует более, но мы будем действовать зеркально: если США начнут разрабатывать соответствующие средства, мы оставляем за собой право поступить таким же образом, если будут испытывать — и у нас такое право будет», — сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

Как отметил глава МИД, президент РФ подчёркивал, что Москва не станет размещать ракеты, попадавшие под действие ДРСМД, в тех регионах, где не будут развёрнуты аналогичные американские ракеты.

«И если США воздержатся от развёртывания в Европе ли, в Азии ли, то мы не будем делать таких же шагов. Это серьёзное предложение. По сути дела, мораторий, добровольный мораторий, который мы уже довели до сведения членов НАТО, предложили им коллективно присоединиться к этому мораторию. Они согласием пока не отреагировали», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также отметил, что у Москвы нет планов привлекать Пекин к переговорам по ситуации с ДРСМД. Глава российской дипломатии напомнил, что администрация Трампа хочет возобновить переговоры по договору только при участии в них Пекина.

«В КНР заявили о том, что масштабы её ядерного потенциала несопоставимы с американским и российским, поэтому участие в переговорах не может быть поддержано. Но американцы продолжают об этом заявлять, нас просят уговорить КНР. Мы не будем этими заниматься. Если США получат согласие КНР, тогда мы будем готовы разговаривать. Но заставлять Пекин помимо его воли, я считаю, не очень корректно», — отметил Сергей Лавров.

Сергей Лавров

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT отметил, что предложение соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности «даёт шанс сохранить стратегическую стабильность», которая может быть подорвана развалом ДРСМД.

«Это предложение говорит о том, что не обязательно заключать какие-то договоры, чтобы выполнять взятые на себя джентльменские обязательства», — добавил Шерин.

Как подчеркнул депутат, предложение такого моратория свидетельствует, что Россия выступает за сохранение стабильности и безопасности в мире.

«Это показывает, что Российская Федерация до последнего борется за то, чтобы даже при отсутствии документа это не переросло в какую-то гонку вооружений и не дестабилизировало ситуацию в мире», — отметил парламентарий.

Говоря об отсутствии реакции со стороны стран — членов НАТО на предложение России о моратории, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков подчеркнул, что до тех пор, пока США будут довлеть над участниками альянса и являться его ключевым спонсором, инициативы Москвы замечены не будут.

«Для Соединённых Штатов НАТО — бизнес-модель, на которой они хорошо зарабатывают, а также обеспечивают себе покупку политического статуса. Члены альянса прекрасно понимают, что предложение России хорошее и не стоит сразу от него отказываться, но дело в том, что Вашингтон уже вложил колоссальные деньги в разработку новейших ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и ему отказаться от грандиозного плана будет просто невозможно», — прокомментировал ситуацию эксперт в беседе с RT.

«Обоснованность претензий»

Напомним, 23 августа президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором сообщил, что США намеревались покинуть договор и для этого организовали «пропагандистскую кампанию».

«Вместо того чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного договора», — сказал Путин.

18 августа в США прошли испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 км, напомнил президент России.

«Такое вооружение относится к категории запрещённого по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки Мk 41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора», — сообщил Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Он напомнил, что США отрицали возможность пусков крылатых ракет морского базирования «Томагавк» при помощи Мk 41.

«Обращает на себя внимание, что испытания ракеты с запрещёнными по этому договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации указанного договора. И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий. Это лишь подтверждает обоснованность проявленных нами ранее озабоченностей. Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещённого по ДРСМД оружия», — отметил Владимир Путин.

«Непозволительная роскошь»

В последнее время США постоянно обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. В 2018 году администрация Дональда Трампа заявила, что покинет договор из-за российской крылатой ракеты 9М729, которая, по утверждению Вашингтона, якобы способна преодолеть дистанцию свыше 500 км.

Российская ракета 9М729

Reuters

© Maxim Shemetov/File

При этом сами США размещали в Восточной Европе установки Mk 41 якобы в рамках расширения системы ПРО.

Москва пыталась сохранить действие договора — Минобороны России был проведён специальный брифинг для иностранных военных атташе с демонстрацией ракеты 9М729 и её технических характеристик, однако представители США и стран НАТО его проигнорировали.

Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не намерены разворачивать новые наземные ядерные ракеты в Европе, добавив, что НАТО «не хочет новой гонки вооружений».

При этом не все страны разделяют такую точку зрения. Польша, которая последовательно усиливает военное присутствие США на своей территории, считает, что этот вопрос открыт для обсуждения. Об этом в конце августа заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в интервью немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung​​​.

«Вопрос размещения ракет средней дальности с ядерными боеголовками в Европе должен обсуждаться и решаться внутри НАТО», — заявил Моравецкий.

Тем самым польский премьер фактически не исключил возможности размещения ракет, ранее запрещённых ДРСМД, в Европе, несмотря на заявления Йенса Столтенберга об обратном, отмечают эксперты.

Такая ситуация станет проблемой для стран НАТО, считает Сергей Судаков.

«Страны Европы прекрасно понимают, что новый этап гонки вооружений — это зло для всех стран, поскольку в ней не будет победителя. Полагаю, что они будут порицать США и говорить, что это плохо. Однако в итоге, конечно же, смирятся с тем, что есть, потому что для них непозволительная роскошь сейчас — иметь собственный голос», — отметил эксперт.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT отметил, что ДРМСД прежде всего был заключён в интересах Европы, чтобы на её территории не было ядерного оружия и, соответственно, российские ракеты не были нацелены на места его базирования.

«Если о российской инициативе напишут СМИ и Европа её услышит, то есть шанс, что эти страны постараются дистанцироваться от размещения ядерного оружия на своей территории. Скорее всего, российскую инициативу поддержит «старая Европа» — Франция, Германия, Италия, а те страны, которые позже вошли в ЕС, будут выступать за размещение американских ракет. Но американцы надавят на все свои рычаги влияния в Европе, и эта инициатива, скорее всего, останется нереализованной», — заключил эксперт.