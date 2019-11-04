Шанс под прицелом • 42 • Аналитика Сообщения из Сирии – в топах новостей. Участники сирийского Конституционного комитета в последний день октября собрались на первую встречу в Женеве. Незадолго до этого главаря ИГИЛ (запрещена в РФ) американцы опять показательно убили, а российская военная полиция начала патрулирование на северной границе САР с Турцией… Перелом в ситуации, казалось бы, неоспорим, однако пессимисты утверждают, что война там будет продолжаться ещё долго. С ними не согласен известный политолог-востоковед Неманя Старович. – Неманя, конфликт в этой стране длится восемь лет, давайте напомним, как он протекал. – Тогда начать придётся с событий столетней давности, когда англичане и французы после Первой мировой провели границы по песку без учёта религиозных, нацио­нальных и исторических факторов, руководствуясь исключительно собственными интересами. До поры до времени смесь из разных национальностей и конфессий не детонировала. Сирия была страной с многоотраслевой экономикой и самым высоким уровнем жизни в регионе, если не принимать в расчёт нефтегазовые монархии. Страной секулярной, с высоким уровнем толерантности между общинами и конфессиями. Но в 70-х началась политизация ислама, длительная засуха снизила жизненный уровень и смесь вековой давности взорвалась. Спасли российские самолёты и иранские сапоги – Утверждают, что причина конфликта последних лет – в отказе сирийского президента пустить газопровод из Катара в Европу. – Этот фактор нельзя считать решающим хотя бы потому, что у газопровода есть и альтернативный маршрут. Это был именно бунт. Достаточно взглянуть на разношёрстный состав Свободной сирийской армии (крупнейшая повстанческая группировка Сирии. – Ред.), где было подразделение даже под красным флагом. Но большинство её составляли радикальные исламисты, так как засуха ударила по провинциям, где проживают мусульмане-сунниты. Поддержавшие их вначале друзы и христиане снова перебежали на сторону Асада, как только неверным стали отрезать головы. Понятно, что у столь пёстрой и неподготовленной ватаги шансов на успех было немного. Но западные страны щедро снабдили её оружием, фанатики-головорезы заперли сирийских военных на базах, и режим Асада повис на волоске. Спасли его российские самолёты в небе и иранские сапоги на земле плюс иракские добровольцы-шииты и «Хезболла». Русские сегодня универсальный посредник в регионе. Между Ираном и Израилем, Турцией и Сирией. Недавний визит Путина в Саудовскую Аравию этот список расширяет В 2014 году из Ирака через линии на песке в Сирию вторг­ся ИГИЛ* (запрещён в РФ). Нелишне напомнить, что возникла эта запрещённая в России террористическая организация после оккупации Ирака, роспуска госструктур этой страны и полумиллионной армии. В борьбу с ней включились курды. До этого они соблюдали нейтралитет во внутрисирийском конфликте. – Активно включились с воздуха и США с союзниками. Курды использовались ими как пехотинцы. Почему американцы не сделали так же, как в Ливии, – не стали воевать не только против игиловцев, но и против сирийской армии? – Именно благодаря ливийским событиям. Тогда при голосовании в ООН Россия воздержалась и позволила ввести режим закрытого неба. Но, получив право атаковать военные самолёты и средства ПВО, западные союзники, а первыми французы, стали бить с воздуха по наземным войскам ливийской армии, обеспечив победу повстанцев. В случае с Сирией решительную позицию заняла Россия. Не было прежнего единства и в коалиции. После бунта лейбористов в парламенте отказала в поддержке заокеанским друзь­ям даже Англия. По теме 1583 Глава МИД РФ заявил об окончании войны в Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». При этом он уточнил, что на территории республики остаются очаги напряженности. Полное фиаско США – Полтора года назад в интервью нашей газете вы сказали, что американцы в конечном итоге уйдут из Сирии и бросят курдов на произвол судьбы. Откуда была такая уверенность? – США потерпели полное фиаско в регионе. Затратив гигантские средства на оккупацию Ирака и Афганистана, поддержку «арабской весны», они проиграли. Не желая того, помогли радикальным исламистам. Тот же ИГИЛ (запрещённый в РФ) появился из-за их действий. Благодаря им Иран расширил своё влияние в регионе и вышел к Средиземноморью. При этом вместо благодарности за борьбу с диктаторами американцы получили волну ненависти. У меня знакомая работает в гуманитарной организации. Рассказывает, что её американских и английских сотрудников не пускают в Сирию даже с целью оказания помощи: ваши правители, мол, объявили наш режим нелегитимным, как же мы можем теперь выдать вам визы, они же окажутся нелегитимными. Трамп здраво оценил ситуацию. Изменить ничего в лучшую сторону уже невозможно. Да и зачем, регион потерял своё стратегическое значение как поставщик нефти в США: эта страна в 2018 году впервые за 75 лет сама стала нетто-экспортёром нефти – это когда экспорт превышает импорт. Поэтому пообещал согражданам вывести войска. Перекрёсток интересов – Что приобрели и потеряли другие участники конфликта? – ИГИЛ (запрещённый в РФ) разбит. Части повстанцев перемещены в провинцию Идлиб, где они должны быть разоружены турками. Правда, прошёл год, а они всё ещё выясняют отношения друг с другом с помощью оружия. Но на общей ситуации в стране это не сказывается. Эрдогана с Асадом связывали братские отношения. Что не помешало первому поддержать восстание в надежде, что режим Асада вот-вот падёт. Сейчас Турция создала буферную зону, куда собирается отселить 3 млн беженцев. Поскольку это арабы, в анклаве изменится национальный состав населения и снимется вопрос с курдской государственностью. Плюс всякая военная операция повышает авторитет лидера перед выборами, а они через полгода. После войны Судного дня у Израиля не было серьёзных конфликтов с Сирией. Но есть горький опыт, когда к власти в соседнем Египте приходили исламисты. Поэтому он вмешивался исключительно для обеспечения собственной безопасности. А сейчас Израиль договорился через Путина, что иранцы и их союзники не будут приближаться к его границе ближе 100 километров. Россия зарекомендовала себя как верный союзник и показала способность влиять на геополитику. Приход в Сирию ослабил международное давление на неё в связи с украинскими событиями. Были продемонстрированы возможности нового российского оружия, обогатился опыт миротворческих операций. Очень разумно было послать в зоны деэскалации не сирийские подразделения, а суннитов-чеченцев. А главное достижение – русские сегодня универсальный посредник в регионе. Между Ираном и Израилем, Турцией и Сирией. Недавний визит Путина в Саудовскую Аравию этот список расширяет. – Вы верите, что в Сирии уже сегодня возможен мир? – Война закончилась. Строительство мирного государства требует большой работы. С большими шансами на успех. * «Исламское государство» признано террористической организацией, деятельность которой в России официально запрещена решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.



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