«Шанс откреститься от внешнеполитических провалов»: Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. По словам американского лидера, причиной стали разногласия, связанные со многими предложениями уже бывшего советника. Глава Белого дома также отметил, что назовёт имя преемника Болтона на следующей неделе. Эксперты отмечают, что экс-советник по целому ряду вопросов занимал куда более воинственную позицию, нежели Трамп. Теперь же у президента Соединённых Штатов есть возможность откреститься от некоторых провалов во внешней политике, сохранив при этом лицо, полагают аналитики.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку Джона Болтона, занимавшего пост советника по национальной безопасности. Об этом американский лидер сообщил в своём Twitter, отметив, что причиной увольнения стали разногласия между главой государства и советником.

«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону о том, что Белый дом более не нуждается в его услугах. Как и многие сотрудники администрации, я был категорически не согласен со многими его предложениями и в связи с этим попросил Джона уйти в отставку. Сегодня утром я получил от него соответствующее заявление. Я выражаю ему большую благодарность за его работу», — говорится в сообщении Трампа, опубликованном в соцсети.

Американский президент также добавил, что назовёт имя своего нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

«Вчера вечером я предложил уйти в отставку, и президент Трамп сказал: «Обсудим это завтра», — в свою очередь написал в Twitter Болтон.

Пока что исполняющим обязанности советника по нацбезопасности Трампа станет заместитель Болтона Чарли Капперман.

Джон Болтон стал советником по национальной безопасности президента США в апреле 2018 года. До него эту должность занимал генерал Герберт Макмастер. По сообщению РИА Новости, он уволился со своего поста из-за разногласий с президентом по поводу политики в отношении России, Ирана и КНДР.

Сам Болтон пользовался репутацией ястреба и выступал за жёсткие и бескомпромиссные политические решения. В связи с этим его политическую деятельность нередко критиковали другие американские политики.

«Он пытался устроить переворот в Венесуэле, а потом в течение двух дней пытался создать войну, повод для войны с Ираном... Джон Болтон — невероятно опасная личность, которая подвергает людей во всём мире, включая американцев, огромному риску», — заявлял сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в июне 2019 года.

В мае 2019 года Трамп заявлял, что сдерживает воинствующий нрав своего советника по нацбезопасности.

«У него жёсткая позиция по ситуации, но это нормально. Честно говоря, я сдерживаю (нрав. — RT) Джона, что довольно удивительно», — цитировало американского президента издание Politico.

Reuters

© Leah Millis

Стоит отметить, что заявления Болтона, по информации ряда СМИ, нередко противоречили словам самого президента Трампа. К примеру, это касалось вопроса вывода американских войск из Сирии — за такой шаг активно выступал американский лидер. В декабре 2018 года Белый дом сообщил, что США по распоряжению президента начали вывод военнослужащих из арабской республики. Однако уже в январе Джон Болтон заявил, что ход этого процесса будет зависеть от «целей, которых мы (США. — RT) хотим добиться». К этим целям советник президента причислил разгром террористической группировки «Исламское государство»* и защиту курдов.

Некоторые СМИ указывали на то, что Болтон получил слишком широкие полномочия и уже проводит свою собственную политику. В частности, об этом заявляло издание Newsweek, назвавшее советника по нацбезопасности «президент Болтон» за то влияние на международную повестку, которое он оказывал.

Мнение экспертов

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что отставка Болтона — это позитивный шаг. По его словам, советник президента подталкивал США к агрессивным действиям на международной арене.

«Болтон — ястреб и безусловный проводник жесточайшего антироссийского курса, противник всех прогрессивных режимов. Он инициатор многих агрессивных внешнеполитических решений Соединённых Штатов. По сути дела, именно бывший советник втянул Дональда Трампа в противостояние с законно избранными главами государств Латинской Америки», — рассказал RT депутат.

К тому же увольнение Болтона даст Трампу возможность пересмотреть курс США по ряду направлений внешней политики, полагает Новиков.

«Для Дональда Трампа уход Болтона — шанс откреститься от ряда внешнеполитических провалов США, сохранить лицо. Конечно, пока обольщаться рано. Но сам по себе такой сигнал неплох. И если это будет способствовать адекватной ротации, то возможны и некоторые корректировки на российском направлении», — заключает политик.

Во многом Трамп поддерживал Болтона, чтобы сохранить баланс интересов между двумя американскими партиями, рассказал RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Однако теперь, с укреплением своих позиций американский президент намерен перейти к менее жёсткому политическому курсу, уверен он.

«Болтон вёл сверхагрессивную риторику в отношении того же Ирана, России. Когда Трамп смягчил свою позицию по Северной Корее, Болтон продолжал делать воинственные заявления. Понятно, что чувствовался какой-то резонанс. Трамп усилил свои позиции, особенно после того, как доклад Мюллера оказался мыльным пузырём. Новый советник должен быть сверхлояльным, отчасти сверхкомпетентным, сверхпрофессиональным», — считает Блохин.

Такого же мнения придерживается и политолог Александр Асафов. Следующий человек на этом посту будет сторонником более мягкой политики, считает эксперт.

«Дело в том, что Трамп входит в избирательную кампанию как миротворец, и любая привязка к токсичным силовым фигурам с точки зрения репутации ему невыгодна. Президент это понимает. Полагаю, место советника займёт республиканец, похожий на демократа, человек с миролюбивой риторикой. Это не будет человек мира, но он будет им притворяться. Если Болтон угрожал, то этот будет увещевать и предлагать мирные варианты», — сказал Асафов в интервью RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.