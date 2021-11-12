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Шанс на спасение Украины Виктором Януковичем оценили в России

12 ноября 2021, 12:10  •  37 • Политика
Виктор Янукович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-президент олицетворяет собой долгожданную стабильность, но уважение сторонников он утратил
Социально-экономическое положение простых украинцев сегодня столь тяжело, а разочарование президентом Владимиром Зеленским столь велико, что в стране начали поговаривать о возвращении бывшего лидера Виктора Януковича в качестве спасителя.
Как отметила бывшая соратница Януковича по "Партии регионов" Анна Герман, при его правлении жилось легче и уровень жизни был выше. А учитывая, что отстранен от власти он был незаконно в результате военного переворота, можно добиться восстановления его статуса через ЕСПЧ.
Действительно, юристы смогут доказать такую позицию, считает политолог, руководитель проекта "Открытая аналитика" Роман Травин. Вот только вряд ли это поможет экс-президенту снова возглавить страну, ведь после побега в 2014 г. в Россию он утратил уважение большинства.
"Для половины страны, как это было и в 2004, и в 2010 на президентских выборах, Янукович совершенно неприемлемый кандидат. А вторая половина не простит ему бесхребетности 2013−2014 годов. Он ведь тоже несет ответственность за то, что случилось со страной",
– приводит "Свободная пресса" мнение политолога.
Экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу оценивает гипотетическую ситуацию с возвращением Януковича с прагматической точки зрения.
"Какой политической инфраструктурой он располагает? Какими финансовыми ресурсами? Как он планирует (если планирует) противостоять бандам неонацистов? Есть ли у него подготовленные боевые группы? Конечно же нет",
– подчеркивает Албу. Местным олигархам, по его мнению, Янукович уже тоже не интересен. Так что "поезд" бывшего президента ушел, сходятся во мнении аналитики. При этом они признают, что в украинском обществе имеется большой запрос на нового лидера, который смог бы изменить внешнюю политику государства и начать восстановление страны. Но таких кандидатов пока не видно.
Ранее на Украине признали, что ситуация в стране похожа на ту, которая сложилась перед майданом.

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