Шанс есть: нашелся способ сохранить за Трампом пост президента

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В этом главе Белого дома могут помочь соратники по партии

Иск Дональда Трампа по поводу подсчета голосов на выборах президента США был отклонен судьями Пенсильвании. Вместе с тем, ему дали право обратиться в Верховный суд Америки. А там основная власть сосредоточена в руках республиканцев.

Так что велика вероятность, что судьи этой инстанции встанут на сторону нынешнего американского лидера . К таким выводам пришел эксперт в подобных вопросах профессор права Александр Домрин.

Домрин отметил, что никто не гарантирует, что судьи проголосуют, как того хотелось бы Трампу, однако такой исход событий вполне возможен.

С ним согласен известный политолог-американист. По мнению Малека Дудакова, именно такую возможность и хотел получить американский лидер. Это последний шанс для Трампа добиться справедливости, заявил в интервью изданию "Взгляд" эксперт.

Ранее в Пенсильвании отклонили иск хозяина Белого дома. Трамп обратился в суд с жалобой на то, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за процессом подсчета.