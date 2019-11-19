Шанс для Москвы, поощрение для Киева: Погребинский о возврате Украине трёх кораблей

Москва увидела шансы по пути реализации Минских соглашений, с чем связано решение о передаче Украине задержанных в Керченском проливе кораблей. Об этом Ura.ru заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт рассчитывает на то, что поступок Москвы поспособствует дальнейшей нормализации диалога. Более того, Москва как бы показывает, что она полностью готова к переговорам в "нормандском формате".

"Таким образом, поощряют украинскую сторону к дальнейшему продвижению по пути урегулирования", - поведал он.

Ранее стало известно о том, что российская сторона передала властям Украины катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Все они были задержаны после того, как украинские моряки попытались организовать провокацию в Керченском проливе осенью 2018 года.