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Шанс для Москвы, поощрение для Киева: Погребинский о возврате Украине трёх кораблей
19 ноября 2019, 05:54 • 96 • Политика
Михаил Погребинский рассказал о возврате задержанных в Керченском проливе кораблей. Политолог увидел в этом шанс для Москвы и поощрение для Киева.
Москва увидела шансы по пути реализации Минских соглашений, с чем связано решение о передаче Украине задержанных в Керченском проливе кораблей. Об этом Ura.ru заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт рассчитывает на то, что поступок Москвы поспособствует дальнейшей нормализации диалога. Более того, Москва как бы показывает, что она полностью готова к переговорам в "нормандском формате".
"Таким образом, поощряют украинскую сторону к дальнейшему продвижению по пути урегулирования", - поведал он.
Ранее стало известно о том, что российская сторона передала властям Украины катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Все они были задержаны после того, как украинские моряки попытались организовать провокацию в Керченском проливе осенью 2018 года.
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