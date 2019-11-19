Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чубайс увидел чудо, а после услышал "голос Мордора"
Без штрафов и претензий: "Газпром" назвал "Нафтогазу" услови...
Встреча в Париже: чего ожидать от предстоящего саммита в нормандском формате
Источник: Маас не сможет посетить линию соприкосновения в Донбассе из-за погодны...
Главная / Политика

Шанс для Москвы, поощрение для Киева: Погребинский о возврате Украине трёх кораблей

19 ноября 2019, 05:54  •  96 • Политика
Михаил Погребинский рассказал о возврате задержанных в Керченском проливе кораблей. Политолог увидел в этом шанс для Москвы и поощрение для Киева.
Москва увидела шансы по пути реализации Минских соглашений, с чем связано решение о передаче Украине задержанных в Керченском проливе кораблей. Об этом Ura.ru заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт рассчитывает на то, что поступок Москвы поспособствует дальнейшей нормализации диалога. Более того, Москва как бы показывает, что она полностью готова к переговорам в "нормандском формате".
"Таким образом, поощряют украинскую сторону к дальнейшему продвижению по пути урегулирования", - поведал он.
Ранее стало известно о том, что российская сторона передала властям Украины катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Все они были задержаны после того, как украинские моряки попытались организовать провокацию в Керченском проливе осенью 2018 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
19 ноября 2019, 05:54
После возвращения Россией трёх украинских кораблей-нарушителей Макрон набрал Путину
19 ноября 2019, 05:54
"Солдаты-убийцы давно дома, но привычки-то остались": Сатановский о скандале в армии Великобритании
18 ноября 2019, 23:24
Услуга народу: на власти можно будет пожаловаться онлайн
18 ноября 2019, 16:54
Депутат Горелкин отзовет проект о значимых интернет-ресурсах
19 ноября 2019, 00:39
МИД РФ: позиция России по израильским поселениям на Западном берегу остается неизменной
18 ноября 2019, 21:24
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с ОАЭ о передаче осужденных
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2019, 02:39
"Сплошной дебилдинг": Преемница "Доктора Смерть" взялась за психо...
19 ноября 2019, 00:39
МИД РФ: позиция России по израильским поселениям на Западном берегу остается неизменн...
19 ноября 2019, 02:24
Встреча в Париже: чего ожидать от предстоящего саммита в нормандском формате
19 ноября 2019, 00:40
Источник: Маас не сможет посетить линию соприкосновения в Донбассе из-за погодных усл...
19 ноября 2019, 02:39
Учителя и родители бьют тревогу: В школах силой навязывают татарский и башкирский язы...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2019, 10:24
Эксперт оценил угрозы Киева насчет запуска поездов по Крымскому мосту
17 ноября 2019, 05:09
Саммит "нормандской четвёрки" ни при чём: В МИД назвали единственное условие возвращения кораблей Украине
17 ноября 2019, 11:24
Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии
17 ноября 2019, 01:54
"В отряде имени Бабченко пополнение": "Политический украинец" Орлуша готов вести войска на Москву - фото
15 ноября 2019, 04:24
Бомбардировщики США "подкрались" с севера и примерились к военно-морской базе России
15 ноября 2019, 13:54
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
14 ноября 2019, 12:09
"Украина стоит как 4 дивизиона С-400": Ходорковский выболтал стоимость Незалежной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.