Шанс для Дамаска: как уход американских военных из Сирии может повлиять на расстановку сил в регионе

В Пентагоне подтвердили подписание исполнительного указа о выводе американских военных из Сирии. Ранее исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что это решение Дональда Трампа не подлежит пересмотру, а сам президент имеет точное представление о последствиях такого шага для Ближневосточного региона. Эксперты полагают, что на фоне ухода Вашингтона из региона Турция может начать полномасштабную войну против курдов, и в этих условиях роль Москвы становится ещё более значимой. В то же время Дамаск может воспользоваться ситуацией и ликвидировать оставшиеся формирования ИГ*, считают политологи.

Исполнительный указ о выводе американских военных из Сирии уже подписан. Эту информацию подтвердили 24 декабря российскому агентству ТАСС в оборонном ведомстве США, отказавшись предоставить подробности. Накануне о подписании документа действующим главой Пентагона Джеймсом Мэттисом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны Соединённых Штатов.

Напомним, о решении Дональда Трампа завершить военную операцию на территории САР стало известно 19 декабря из заявления пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Мы приступили к возвращению войск США, переходя к следующему этапу данной кампании», — говорилось в заявлении.

Сам Трамп в тот же день заявил в Twitter о полном разгроме «Исламского государства»* на сирийской территории. «Мы победили ИГ в Сирии», — написал президент США.

За несколько дней до этого поддерживаемые США арабо-курдские отряды из «Сирийских демократических сил» выбили боевиков ИГ из города Хаджин в провинции Дейр эз-Зор. Это был последний крупный населённый пункт, удерживаемый «Исламским государством». Однако разрозненные группы террористов продолжают скрываться на территории САР.

Джеймс Мэттис

Reuters

© Jonathan Ernst/File

В Пентагоне с большим сомнением отнеслись к оптимистичным заявлениям главы государства. Из-за несогласия с позицией Трампа о своей скорой отставке объявили министр обороны Джеймс Мэттис и спецпредставитель США по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк.

Однако американский президент не намерен пересматривать своё решение о выводе военного контингента США из ближневосточной страны. Об этом 24 декабря заявил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни в интервью телеканалу ABC. По его словам, этот шаг является результатом длительной политики Дональда Трампа. «Вы видите конечный результат двух лет работы», — подчеркнул чиновник.

Выступая днём ранее в эфире телеканала Fox News, Малвейни заявил, что если решение Трампа кому-то не нравится, это «является скорее их проблемой».

Отвечая на вопрос, есть ли у граждан США представление о том, какие последствия будет иметь шаг президента для сирийской оппозиции и курдов, Малвейни пояснил, что «обычные американцы» не знают этого, но делегировали право принимать подобные решения избранному президенту.

«Он имеет точное представление о перечисленных вами последствиях, и только он вправе принимать окончательное решение», — заявил Мик Малвейни.

Рискованная игра Анкары

Говоря о последствиях вывода американского контингента, в первую очередь следует обратить внимание на непростое положение курдских отрядов, которым предстоит борьба с турецкой армией. Прежде Анкара воздерживалась от наступления на курдские Отряды народной самообороны (YPG) в тех районах, где они действовали в координации с американскими военными. После ухода ВС США курдско-турецкий конфликт может разгореться с удвоенной силой.

Как стало известно накануне турецкому агентству DHA, Турция уже начала стягивать военную технику и подразделения спецназа в пограничную провинцию Килис, часть бронетехники переброшена на сирийскую территорию, в районы, которые оказались под контролем турецких военных по итогам операции 2016 года «Щит Евфрата».

О том, что Анкара готовится начать наступление на позиции YPG в Сирии, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил ещё в середине декабря.

«США нам пообещали, что выведут из Манбиджа террористическую группировку, но до сих пор не вывели. Тогда мы им открыто сказали, что если вы этого не сделаете, то мы войдём в Манбидж и сами справимся», — заявил Эрдоган, выступая на конференции представителей высших судебных инстанций стран Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Напомним, сирийский Манбидж ещё в 2016 году перешёл под контроль курдских отрядов, которые выбили из города ИГ. Расширение подконтрольных курдам территорий в непосредственной близости от турецкой границы всерьёз обеспокоило Анкару, которая считает YPG террористической организацией.

Турецкие власти многократно обращались к Вашингтону с требованием прекратить поддержку курдов, но безрезультатно: до последнего времени именно курдское ополчение рассматривалось американским командованием как главная военная опора в САР. Попытки ВС Турции взять Манбидж, по сути, блокировались США, но в этом году сторонам удалось договориться о выводе из этого района сил YPG, а в начале ноября турецкие и американские военные приступили к совместному патрулированию города.

Сейчас турецкая сторона планирует перейти в наступление к востоку от реки Евфрат. Как заявил 14 декабря Реджеп Эрдоган, в Анкаре «решительно настроены восстановить покой» в этих районах. Напомним, к востоку от реки Евфрат находится крупный сирийский город Ракка. После освобождения города от боевиков «Исламского государства», ситуация в регионе остаётся напряжённой, так как контролирующие Ракку курдские отряды конфликтуют с местным арабским населением.

Впрочем, сейчас Турции предстоит борьба не только с курдским ополчением, но и с остатками ИГ. Именно в расчёте на то, что турецкая сторона продолжит борьбу с террористами, Дональд Трамп принял решение о выводе ВС США из САР, заявил 21 декабря Реджеп Тайип Эрдоган.

«В ходе нашей беседы с Трампом он спросил: «Вы очистите Сирию от ИГ?» Я сказал: «Да, очистим», — и тогда начался вывод войск. Пусть это случилось поздно, но это наконец произошло», — заявил политик.

Сам американский лидер заявил, что об остатках ИГ позаботятся «местные страны, в том числе Турция».

Как пояснил в интервью RT доцент Института общественных наук РАНХиГС востоковед Сергей Демиденко, курдская оппозиция контролирует почти половину территории САР, и в Турции должны понимать, что речь идёт не о контртеррористической операции, а о полномасштабной войне.

«Анкара ведёт очень рискованную игру и стоит на грани войны, в которой очень легко погрязнуть, как и в любом этноконфессиональном конфликте. Несомненно, курды попытаются найти какую-то внешнюю поддержку, но нужно понимать, что они представляют собой самодостаточную силу и будут отстаивать свои позиции», — подчеркнул эксперт.

Теряя поддержку США, сирийские курды попытались найти нового союзника в лице Франции. Их делегация побывала в Париже, но, как сообщил журналистам один из лидеров «Сирийского демократического совета» Рияд Дараар, французская сторона пока не дала никаких гарантий курдскому руководству.

Курды ищут диалога и с официальным Дамаском. Об этом заявил 21 декабря представитель сирийских курдов в Москве Ршад Биенаф. В интервью РИА Новости он сообщил о готовности курдской стороны возобновить переговоры с сирийскими властями, отметив при этом, что Россия могла бы взять на себя роль посредника.

Как заявил Биенаф, курды «с самого начала» не претендовали на автономию, а лишь хотели добиться демократизации САР и внесения поправок в Конституцию.

Курдские девушки-ополченки из YPG

AFP

© Delil SOULEIMAN

«Это наша чёткая позиция, мы постоянно говорим об этом, в том числе российским коллегам на наших встречах. Предоставляем свои планы и намерения о создании демократического государства, о диалоге с официальным Дамаском», — заявил Биенаф.

Напомним, ещё в 2014 году сирийские курды и их союзники провозгласили автономию Сирийского Курдистана (или Рожавы), в который вошли три кантона: Африн, Кобани и Джазира. Но угроза наступления регулярной турецкой армии склоняет сегодня курдов к компромиссу с Дамаском.

По мнению Демиденко, несмотря на все противоречия с курдами, Дамаск не может поддержать турецкую операцию — это означало бы начало нового витка крупномасштабного гражданского конфликта в Сирии вместо мира.

«Война против радикальных исламистов и оппозиции превратится в войну против курдов, которые пользуются поддержкой США. Единственный выход из этого положения — переговоры, устроить которые может Москва. Необходимо провести в стране свободные выборы, в которых могли бы принять участие и курды. Турцию же нужно постараться отговорить от начала военных действий. Нужно создавать условия для мирных переговоров, платформы для диалога сторон, работать и с Дамаском, и с курдами. Поэтому роль России в Сирии может ещё больше возрасти на фоне ухода американцев», — считает эксперт.

«Напряжение будет расти»

Противоречия курдов и Турции — не единственная конфронтационная линия, которая может получить развитие в САР после выхода американских сил из региона.

Решение Дональда Трампа вызвало обеспокоенность в Тель-Авиве. Как заявила, в частности, израильский министр юстиции Аелет Шакед, шаг американского руководства не поможет Израилю, а лишь усилит позиции турецкого лидера и позволит Ирану нарастить поставки оружия ливанской «Хезболле».

Впрочем, израильская сторона полна готовности самостоятельно постоять за свои интересы. Начальник израильского Генштаба Гади Айзенкот призвал не придавать слишком большого значения уходу американских военных из Сирии, так как еврейское государство на протяжении десятилетий само занималось обеспечением своей безопасности.

Вслед за Турцией израильская сторона также не исключает возможности расширения военной активности на сирийской территории. Об этом заявил накануне премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании кабмина.

«Решение о выводе двух тысяч американских солдат из Сирии не изменит нашу последовательную политику: мы продолжим действовать против попыток Ирана создать военный плацдарм в Сирии и, если понадобится, даже расширим там свои действия», — подчеркнул политик.

В Тегеране, напротив, приветствовали решение американской администрации. Как подчеркнул в своём комментарии официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, изначально появление американских сил в регионе было ошибкой и одной из главных причин нестабильности.

Сейчас Тегеран воспользуется уходом Штатов и постарается увеличить своё присутствие в регионе, считают эксперты. По их мнению, одновременно наращивать свои усилия будет и Тель-Авив, но до широкомасштабной войны дело не дойдёт.

«Стороны продолжат конфронтацию, стараясь нарастить силы. Для Тель-Авива главное, чтобы не усиливалась «Хезболла», а сейчас она может усилиться в разы. Поэтому хотя масштабной войны и не будет, но напряжение всё-таки будет расти», — пояснил Демиденко.

Бойцы «Хезболлы»

AFP

© LOUAI BESHARA

Израиль и Иран удержатся от каких-то активных действий друг против друга, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

«Иранцы на самом деле не хотят давать серьёзных поводов израильской стороне и в большинстве случаев просто пугают Тель-Авив. У Ирана сейчас хватает других забот, а иранская опасность для Израиля сильно преувеличена, так как израильтяне нагнетают вокруг этой темы шумиху», — подчеркнул эксперт.

По мнению Труевцева, уход американских военных из САР станет хорошим шансом для Дамаска урегулировать ситуацию.

«Турция грозится начать фронтальное наступление, но нет никакой уверенности в том, что это у неё получится. Если сирийское правительство сумеет воспользоваться сложившейся ситуацией, то оно сможет увеличить подконтрольные Дамаску территории до 80-90%», — отметил он.

По его словам, перед Сирией стоит задача овладеть энергетическими мощностями: ГЭС, газовыми и нефтяными месторождениями.

«А также вместе с союзниками покончить с остатками ИГ в районе Дейр эз-Зора и ликвидировать точки активности боевиков по периметру провинции Идлиб. Если всё это удастся сделать, конфликт можно считать законченным», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.