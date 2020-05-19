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Шанс был 1 к 4,7 миллиарда: Женщина родила сразу шестерых малышей

19 мая 2020, 08:55  •  29 • В мире
Во Франции женщина родила сразу шестерых малышей - пятерых девочек и одного мальчика. Такое событие в стране последний раз происходило в 1989 году. В целом шанс появления шестерни в мире равен 1 к примерно 4,7 миллиарда.
Во Франции родились первые за 30 лет шестерняшки. Как передаёт радио RTL, в страсбургской клинике появились на свет сразу пять девочек и один мальчик.
Крохи родились раньше срока - на 25-й неделе беременности мамы. В ходе родов медикам пришлось прибегнуть к стимуляции яичников и процедуре кесарева сечения. У женщины, кроме того, есть ещё двое детей.
Младенцам, вес которых при рождении составлял всего от 630 до 730 граммов, помогали прийти в этот мир сразу 30 медсотрудников.
Сейчас все малыши находятся в неонатальной реанимации, где им предстоит жить на протяжении нескольких месяцев.
Шестерня является большой редкостью, и вероятность её появления раскрывается соотношением 1 к примерно 4,7 миллиарда. Предыдущие такие роды во Франции проходили ещё в 1989 году в одном из парижских медучреждений.

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