Шанс был 1 к 4,7 миллиарда: Женщина родила сразу шестерых малышей

Во Франции родились первые за 30 лет шестерняшки. Как передаёт радио RTL, в страсбургской клинике появились на свет сразу пять девочек и один мальчик.

Крохи родились раньше срока - на 25-й неделе беременности мамы. В ходе родов медикам пришлось прибегнуть к стимуляции яичников и процедуре кесарева сечения. У женщины, кроме того, есть ещё двое детей.

Младенцам, вес которых при рождении составлял всего от 630 до 730 граммов, помогали прийти в этот мир сразу 30 медсотрудников.

Сейчас все малыши находятся в неонатальной реанимации, где им предстоит жить на протяжении нескольких месяцев.

Шестерня является большой редкостью, и вероятность её появления раскрывается соотношением 1 к примерно 4,7 миллиарда. Предыдущие такие роды во Франции проходили ещё в 1989 году в одном из парижских медучреждений.