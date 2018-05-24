Шаманов назвал благородным поступком отказ украинских морпехов сменить цвет беретов

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов назвал благородным офицерским поступком отказ украинских морпехов сменить цвет своих беретов.

Ранее военнослужащие одного из батальонов морской пехоты Украины во время торжественной церемонии в Николаеве, на которой присутствовал президент Украины Петр Порошенко, выступили против изменения цвета беретов.

"Благородный офицерский поступок. Это сохранение традиций", - сказал он в четверг журналистам.

"К сожалению, мои братья по маргеловскому сословию (Василий Маргелов - один из прославленных командующих ВДВ СССР - прим. ТАСС) голубые береты поменяли на краповые. А морпехи - молодцы", - заявил Шаманов.

23 мая Порошенко заявил о создании на Украине морской пехоты, которая будет составной частью Военно-морских сил Украины. Он также отметил, что морские пехотинцы должны изменить цвет своих беретов с черного на цвет морской волны - "как штормовое Черное и Азовское моря".