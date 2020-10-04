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Шаман Путина и новый президент Украины: неочевидные детали интервью "преемника" подсветил Шарий

04 октября 2020, 19:15  •  10 • Политика
Украинский блогер Анатолий Шарий подсветил неочевидные детали интервью "преемника" Путина - профессора Соловья, с которым пообщался Дмитрий Гордон. В беседе всплыл шаман Путина и новый президент Украины.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон провёл интервью с историком и политическим аналитиком Валерием Соловьём. В ходе разговора Соловей заявил, что лидер украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук тесно контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку "курировал Украину от имени Кремля".
Собеседник Гордона рассказал, что Медведчук якобы привёз Путину "из Амазонии" шамана, который специально для российского президента осуществил обряд. Он же предсказал Путину, что Медведчук станет следующим президентом Украины.
Он привёз шамана из Амазонии. Этот шаман провёл обряд для Владимира Владимировича и говорил о том, что Медведчуку суждено быть следующим президентом Украины, - рассказал политический аналитик.
Соловей полагает, что Путин сегодня уже не очень верит Медведчуку, хотя по-прежнему его слушает. Шарий отнёсся к заявлениям гостя Гордона с юмором. Он предположил, что во время встречи Путина с Медведчуком историк стоял на столе и изображал чайник, поэтому он в курсе всех переговоров и встреч, которые осуществлялись в стенах Кремля.
Напомним, что многие воспринимают Соловья как потенциального лидера российской внесистемной оппозиции. Такое мнение, в частности, высказывал политолог Станислав Белковский. Сам же Гордон считает, что Соловей может даже стать преемником Владимира Путина. По его словам, некоторые представители российской элиты намерены продвигать оппозиционера в президенты.

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