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Шаман должен был выманить русских: Киев год планировал захват "вагнеровцев" - украинский куратор
12 октября 2020, 13:20 • 213 • Политика
Представитель украинских спецслужб, выступавший куратором операции по задержанию "вагнеровцев", раскрыл подробности провала. По его словам, Киев год планировал захват, а выманить русских должен был боец, известный под позывным Шаман.
Сотрудник украинских спецслужб, назвавшийся именем Богдан, в эфире телеканала "Прямой" заявил, что он выступал куратором операции по задержанию "вагнеровцев". По его словам, идея выманить русских из Донбасса родилась в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, подготовка велась около года - с лета 2019 года.
Богдан утверждает, что "вожаком" был выбран Артём Миляев, известный под позывным Шаман. Он должен был выманить русских под предлогом вербовки якобы на работу в Венесуэлу. 24 июля на закрытом совещании у президента Владимира Зеленского было решено перенести вылет "вагнеровцев" из Минска на 30 июля. В мероприятии принимали участие помощница Зеленского Мария Левченко (которая не имеет доступа к гостайне), глава офиса Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, тогдашний глава ГУР Минобороны Василий Бурба, замглавы СБУ Руслан Баранецкий и первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко.
Куратор операции убеждён, что произошла утечка этой информации, из-за чего операция и провалилась. Он назвал доносчика "огромной мышью", которая сидит в самом высоком руководстве Украины. Богдан даже предположил, что это "межпрезидентский уровень".
По его словам, после провала из руководства спецслужбы были уволены практически все сотрудники, которые имели к операции против "вагнеровцев" какое-либо отношение. Против многих были возбуждены уголовные дела.
29 июля в Белоруссии были задержаны 33 российских гражданина. Власти заявили, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые собирались организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из них имели и украинское гражданство и воевали в Донбассе. Киев запросил экстрадицию, но задержанных отпустили, они вернулись в Россию.
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