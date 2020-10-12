Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном прос...
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк Р...
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл прав...
Главная / Политика

Шаман должен был выманить русских: Киев год планировал захват "вагнеровцев" - украинский куратор

12 октября 2020, 13:20  •  213 • Политика
Представитель украинских спецслужб, выступавший куратором операции по задержанию "вагнеровцев", раскрыл подробности провала. По его словам, Киев год планировал захват, а выманить русских должен был боец, известный под позывным Шаман.
Сотрудник украинских спецслужб, назвавшийся именем Богдан, в эфире телеканала "Прямой" заявил, что он выступал куратором операции по задержанию "вагнеровцев". По его словам, идея выманить русских из Донбасса родилась в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, подготовка велась около года - с лета 2019 года.
Богдан утверждает, что "вожаком" был выбран Артём Миляев, известный под позывным Шаман. Он должен был выманить русских под предлогом вербовки якобы на работу в Венесуэлу. 24 июля на закрытом совещании у президента Владимира Зеленского было решено перенести вылет "вагнеровцев" из Минска на 30 июля. В мероприятии принимали участие помощница Зеленского Мария Левченко (которая не имеет доступа к гостайне), глава офиса Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, тогдашний глава ГУР Минобороны Василий Бурба, замглавы СБУ Руслан Баранецкий и первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко.
Куратор операции убеждён, что произошла утечка этой информации, из-за чего операция и провалилась. Он назвал доносчика "огромной мышью", которая сидит в самом высоком руководстве Украины. Богдан даже предположил, что это "межпрезидентский уровень".
По его словам, после провала из руководства спецслужбы были уволены практически все сотрудники, которые имели к операции против "вагнеровцев" какое-либо отношение. Против многих были возбуждены уголовные дела.
29 июля в Белоруссии были задержаны 33 российских гражданина. Власти заявили, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые собирались организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из них имели и украинское гражданство и воевали в Донбассе. Киев запросил экстрадицию, но задержанных отпустили, они вернулись в Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



213
Источник
Похожие новости
12 октября 2020, 01:25
Детей из школы выгнали и... отправили в торговые центры: Кто устроил коронавирусный ад Москве?
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "огня"
12 октября 2020, 11:30
Датский дипломат хотел "прижать" Сергея Лаврова в Москве, но провалился и стал мемом
12 октября 2020, 09:40
"Игра на чувствах народов": Конфликт в Нагорном Карабахе подогрели новыми авиаударами
12 октября 2020, 02:20
Одолжи руль: в думе хотят запретить передавать возмещение ущерба в ДТП
12 октября 2020, 09:40
Запрет "Северного потока - 2" окажется губительным для Европы
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 октября 2020, 08:45
Совершена большая антикитайская провокация
12 октября 2020, 01:25
Детей из школы выгнали и... отправили в торговые центры: Кто устроил коронавирусный а...
12 октября 2020, 01:25
Случайность или: Внезапным пожарам возле российских баз в Сирии нашли объяснение
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "...
12 октября 2020, 05:05
Раз в год и ботинок стреляет: как Хрущев насмешил и напугал одновременно
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2020, 23:20
"Рычаги давления на Польшу есть": Варшава может поплатиться за штраф "Газпрому" - эксперт
10 октября 2020, 02:40
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк России в Чёрном море
11 октября 2020, 01:35
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию покушения на убийство
06 октября 2020, 17:05
Зеленский сделал заявление об объединении Украины с Россией и Белоруссией
08 октября 2020, 16:45
Владимир Зеленский едет в Пекин за 20 миллиардами долларов
07 октября 2020, 23:20
"Решение неоправданно": НАТО просит Минск вернуть выгнанных литовцев и поляков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.