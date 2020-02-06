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Шалость не удалась

06 февраля 2020, 14:39  •  152 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Сенат счел президента США Дональда Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.

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