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Шалость не удалась
06 февраля 2020, 14:39 • 152 • Карикатуры
Сенат счел президента США Дональда Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.
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