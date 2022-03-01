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Шахназаров заявил о проигрыше России на Украине: "Геббельс сейчас смотрит из ада"

01 марта 2022, 14:25  •  474 • Политика
Михаил Шахназаров заявил о проигрыше России на Украине в информационной войне: "Представляю, как Геббельс сейчас смотрит из ада". Он заметил, что либеральные российские СМИ в настоящее время фактически стреляют в спины нашим ребятам-военным, которые защищают интересы страны и отстаивают Русский мир.
Журналист Михаил Шахназаров в программе "Царьград. Главное" осудил так называемые пацифистские призывы многих звёзд, которые устроили истерию в своих соцсетях из-за миротворческой операции России на Украине.
Одной из последних отличилась украинская певица Светлана Лобода, которая уже много лет успешно зарабатывает деньги в нашей стране. Исполнительница предстала плачущей в выложенном ею видеообращении.
Собеседник "Первого русского" задался вопросом, почему артистка не роняла слёз на протяжении последних восьми лет, за которые в Донбассе украинскими силовиками были убиты порядка 15 тысяч жителей. Вместо этого Лобода гастролировала тогда по России.
При этом нынешние манипуляции со стороны знаменитостей лишь дополняют многочисленные фейки, которые с усиленной мощью тиражируют сегодня западные, украинские и либеральные российские СМИ. На медиафронте действия Москвы далеко не так успешны.
Мы проигрываем информационную войну. Я представляю, как сейчас Йозеф Геббельс смотрит из ада на всё происходящее и думает: "Эх, были бы у меня такие ресурсы, как "Эхо Москвы", "Новая газета", "Дождь", - никакой бы генерал Мороз их [русских] не спас",
- заметил журналист.
Он добавил, что перечисленные СМИ фактически стреляют в спины нашим ребятам-военным, которые защищают интересы страны и отстаивают Русский мир.

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