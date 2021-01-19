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Шахназаров вскрыл опасность "ловушки Ельцина": "Элита делает глупости"

19 января 2021, 14:30  •  54 • Политика
Кинорежиссёр Карен Шахназаров, комментируя сложную политическую ситуацию в США, предупредил американцев об опасности "ловушки Ельцина". По словам Шахназарова, элита делает глупости, забанивая Трампа и превращая его тем самым в народного героя.
Гостем одного из недавних выпусков "Вечера с Владимиром Соловьёвым" стал известный российский кинорежиссёр Карен Шахназаров. Он сравнил беспорядки в США с революцией, напомнив, что революции делаются не миллионами: "Это правда, революции делают вот таким числом, большая часть людей остаётся вне этого процесса".
Шахназаров провёл параллели между нынешней ситуацией в США и Россией 90-х годов, когда никто из людей не хотел вмешиваться в происходящие процессы. Точно так же, по его словам, было и в 1917 году.
При этом американская элита, уверен режиссёр, делает глупости, забанивая и закрывая аккаунты Дональда Трампа. "Это и есть то, что Ленин называл "верхи не могут жить по-старому", - отметил режиссёр.
По словам Шахназарова, Трампа рано списывать со счетов, поскольку новые американские власти сами себя загоняют в "ловушку Ельцина". "Когда Ельцина выгнало Политбюро, то всё, что бы Ельцин ни делал, работало на него. Даже когда он пьяный упал с моста, это работало на него".
Шахназаров признался, что, по его ощущениям, то же самое происходит сейчас с Трампом: "Они его забанивают, но найдутся те, кто будут листовки разносить, эсэмэски рассылать. А нынешняя демократическая элита не хочет ничего решать".

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