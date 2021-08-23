Шахназаров поймал Facebook на цензуре, которая может коснуться любого

Журналист и блогер Михаил Шахназаров показал, как, не нарушая нормы сообщества, можно получить поражение в правах на Facebook. Коснуться новая "фишка" может любого пользователя соцсети. Сенатор Алексей Пушков назвал это цензурой.

Политический эксперт, журналист и блогер Михаил Шахназаров в своём авторском Telegram-канале "Ыыху Москвы" обратил внимание на "новую "фишку" от Facebook.

Ты не нарушаешь нормы сообщества, не получаешь предупреждений и вдруг обнаруживаешь поражение в правах, - пояснил он, публикуя в качестве доказательства скриншот страницы. - Причём срок санкций не указан.

Фото: скриншот Telegram-канал "Ыыху Москвы".

Правда, появился такой баннер сразу после публикации мною спича Терри Гиллиама на Одесском кинофестивале,

- уточнил журналист, напомнив, что "Терри называл Украину Россией".

К слову, режиссёр сделал это дважды.

Судя по всему, коснуться подобное "поражение в правах" может любого пользователя соцсети, оказавшегося в сходной с Шахназаровым ситуации. Сенатор Алексей Пушков высказался чуть жёстче, посчитав новую "фишку" цензурой соцсети.

Facebook вновь прибегает к цензуре, - обратил внимание сенатор в своём авторском Telegram-канале. - Произвольная блокировка российских информ-ресурсов, каналов и пользователей нарушает российские законы.

Пушков напомнил, что "этим грешит прежде всего YouTube", однако, "как видим, не только".