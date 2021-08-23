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Шахназаров поймал Facebook на цензуре, которая может коснуться любого

23 августа 2021, 10:55  •  68 • Политика
Журналист и блогер Михаил Шахназаров показал, как, не нарушая нормы сообщества, можно получить поражение в правах на Facebook. Коснуться новая "фишка" может любого пользователя соцсети. Сенатор Алексей Пушков назвал это цензурой.
Политический эксперт, журналист и блогер Михаил Шахназаров в своём авторском Telegram-канале "Ыыху Москвы" обратил внимание на "новую "фишку" от Facebook.
Ты не нарушаешь нормы сообщества, не получаешь предупреждений и вдруг обнаруживаешь поражение в правах, - пояснил он, публикуя в качестве доказательства скриншот страницы. - Причём срок санкций не указан.
Фото: скриншот Telegram-канал "Ыыху Москвы".
Правда, появился такой баннер сразу после публикации мною спича Терри Гиллиама на Одесском кинофестивале,
- уточнил журналист, напомнив, что "Терри называл Украину Россией".
К слову, режиссёр сделал это дважды.
Судя по всему, коснуться подобное "поражение в правах" может любого пользователя соцсети, оказавшегося в сходной с Шахназаровым ситуации. Сенатор Алексей Пушков высказался чуть жёстче, посчитав новую "фишку" цензурой соцсети.
Facebook вновь прибегает к цензуре, - обратил внимание сенатор в своём авторском Telegram-канале. - Произвольная блокировка российских информ-ресурсов, каналов и пользователей нарушает российские законы.
Пушков напомнил, что "этим грешит прежде всего YouTube", однако, "как видим, не только".

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