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Шахназаров показал, как "эстонский поэт" скучает в ожидании "€1.2 млрд. компенсации" из Кремля
06 февраля 2019, 15:09 • 76 • Политика
Михаил Шахназаров на личной странице в социальной сети Twitter показал, как "эстонский поэт" - речь об Ыыху Ибенпалу, скучает в ожидании "€1.2 млрд. компенсации" из Кремля.
Эстонский поэт Ыыху Ибенпаалу в ожидании "компенсации за годы советского гнета". Сообщение на личной странице в Twitter оставил публицист Михаил Шахназаров. Для полного понимания сказанного, добавим: сообщение ироничное, ведь Ыыху - один изобразов Михаила Шахназарова.
"Эстонский поэт Ыыху Ибенпаалу, ждёт когда из Кремля принесут €1.2 млрд. компенсации за годы советского гнёта", - пишет Шахназаров.
Шутку в сети поддержали. Посыпались самые разные комментарии.
"Там ещё жене Ыыху Пыызде пол-лярда причитается".
"Держись Ыыху))))", - это сообщение сопровождалось фотографиями бутербродов с колбасой.
"Для экспрессии не хватает где-то рядом фигурки "Ждун". Лучше тёмно-зелёного цвета. В Википедии написано,что это цвет надежды".
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