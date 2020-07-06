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Шахназаров матом послал западные ценности: "Закончится всё для вас плохо..."
06 июля 2020, 10:00 • 66 • Политика
Известный писатель и публицист Михаил Шахназаров матом послал западные "ценности", которые активно навязывают миру представители американской и европейской леволиберальной элиты.
Он поддержал акцию православного движения "Сорок Сороков", активисты которого ранее вытерли ноги о радужный флаг у стен американского посольства.
Писатель добавил, что в современном мире никто представителей ЛГБТ-сообщества уже давно не ущемляет. Движение "Сорок Сороков" в свою очередь поблагодарило Шахназарова за слова поддержки. По словам активистов, "такие удары пропускать нельзя".
Скриншот: Telegram/Движение Сорок Сороков
Напомним, что ранее американское посольство в Москве вывесило радужный флаг - международный символ ЛГБТ. Вскоре после этого символика, представляющая людей нетрадиционной сексуальной ориентации, появилась на стене посольства Великобритании. "Сорок Сороков" в ответ провело свою акцию "Наша страна - наши ценности". Они расстелили перед посольством США радужный флаг и вытерли об него ноги.
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