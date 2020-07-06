Шахназаров матом послал западные ценности: "Закончится всё для вас плохо..."

Он поддержал акцию православного движения "Сорок Сороков", активисты которого ранее вытерли ноги о радужный флаг у стен американского посольства.

Моя позиция строго отрицательная. Нефиг вам здесь делать, ребята. И если вы будете насаждать эти "ценности", закончится это всё для вас очень и очень плохо. Потому что Россия - православная страна, - отметил Шахназаров, используя при этом нецензурную лексику.

Писатель добавил, что в современном мире никто представителей ЛГБТ-сообщества уже давно не ущемляет. Движение "Сорок Сороков" в свою очередь поблагодарило Шахназарова за слова поддержки. По словам активистов, "такие удары пропускать нельзя".

Скриншот: Telegram/Движение Сорок Сороков

Напомним, что ранее американское посольство в Москве вывесило радужный флаг - международный символ ЛГБТ. Вскоре после этого символика, представляющая людей нетрадиционной сексуальной ориентации, появилась на стене посольства Великобритании. "Сорок Сороков" в ответ провело свою акцию "Наша страна - наши ценности". Они расстелили перед посольством США радужный флаг и вытерли об него ноги.