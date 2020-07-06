Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на Р...
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к П...
Главная / Политика

Шахназаров матом послал западные ценности: "Закончится всё для вас плохо..."

06 июля 2020, 10:00  •  66 • Политика
Известный писатель и публицист Михаил Шахназаров матом послал западные "ценности", которые активно навязывают миру представители американской и европейской леволиберальной элиты.
Он поддержал акцию православного движения "Сорок Сороков", активисты которого ранее вытерли ноги о радужный флаг у стен американского посольства.
Моя позиция строго отрицательная. Нефиг вам здесь делать, ребята. И если вы будете насаждать эти "ценности", закончится это всё для вас очень и очень плохо. Потому что Россия - православная страна, - отметил Шахназаров, используя при этом нецензурную лексику.
Писатель добавил, что в современном мире никто представителей ЛГБТ-сообщества уже давно не ущемляет. Движение "Сорок Сороков" в свою очередь поблагодарило Шахназарова за слова поддержки. По словам активистов, "такие удары пропускать нельзя".
Скриншот: Telegram/Движение Сорок Сороков
Напомним, что ранее американское посольство в Москве вывесило радужный флаг - международный символ ЛГБТ. Вскоре после этого символика, представляющая людей нетрадиционной сексуальной ориентации, появилась на стене посольства Великобритании. "Сорок Сороков" в ответ провело свою акцию "Наша страна - наши ценности". Они расстелили перед посольством США радужный флаг и вытерли об него ноги.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
06 июля 2020, 00:00
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зеленскому урок истории
06 июля 2020, 04:00
Неижпапа: "Убийц" Крымского моста ждём на службу в следующем году
06 июля 2020, 08:00
Не туда смотрите: в России назвали главного врага Украины
06 июля 2020, 08:00
Число Путина: Либерал расколол лживое голосование за Конституцию одной цифрой
06 июля 2020, 02:00
"Не дайте себя одурачить": Рэпер Канье Уэст засобирался в президенты США
06 июля 2020, 08:00
В Совфеде оценили создание в США аналога российского РД-180
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2020, 01:00
"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком" после его выпада в сторону Путина
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
02 июля 2020, 15:00
«Конец российской демократии»: как западные СМИ оценили итоги голосования в РФ
04 июля 2020, 03:00
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к Путину
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
01 июля 2020, 06:00
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
04 июля 2020, 16:00
Фермеры Эстонии в отчаянии – урожай гибнет на глазах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.