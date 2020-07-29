Шахназаров матом ответил на политическую провокацию: "Я не сторонник крайних мер, но…"

Аккаунт телеканала "Царьград ТВ" на YouTube заблокирован в связи с нарушением законодательства о санкциях и правил торговли, заявили в пресс-службе Google. Инцидент в грубых выражениях прокомментировал журналист Михаил Шахназаров.

По его мнению, в сложившейся ситуации можно сделать только одно - создать российский аналог YouTube. Потому что контент, который блокируется, рассчитан на местного потребителя, то есть на жителя России.

"Я понимаю, что многие потеряют в деньгах, потому что на YouTube идёт монетизация, YouTube более раскрученный. Но пока мы будем зависимы, блокировки будут продолжаться", - подчеркнул Михаил Шахназаров в интервью Царьграду.

Он добавил, что в истории с блокировкой "Царьграда ТВ", безусловно, замешана политика. Исключительно политика.

"Возьмём Facebook, возьмём Twitter. Twitter тоже блокирует без объяснения причин. Facebook отправляет в бан за такие вещи, которые просто смешно обсуждать", - указал Шахназаров.

И при всём при этом Роскомнадзор их не блокирует. Все эти компании продолжают работать на территории России. Хотя во многих странах, где такая же политика была у Twitter, у Facebook, их просто взяли и заблокировали.