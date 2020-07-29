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Шахназаров матом ответил на политическую провокацию: "Я не сторонник крайних мер, но…"

29 июля 2020, 06:05  •  160 • Политика
"Царьград ТВ" заблокировали на YouTube в связи с законом о санкциях. "Я не сторонник крайних мер, но…" - не удержался от грубых выражений журналист Михаил Шахназаров, комментируя ситуацию с блокировкой.
Аккаунт телеканала "Царьград ТВ" на YouTube заблокирован в связи с нарушением законодательства о санкциях и правил торговли, заявили в пресс-службе Google. Инцидент в грубых выражениях прокомментировал журналист Михаил Шахназаров.
По его мнению, в сложившейся ситуации можно сделать только одно - создать российский аналог YouTube. Потому что контент, который блокируется, рассчитан на местного потребителя, то есть на жителя России.
"Я понимаю, что многие потеряют в деньгах, потому что на YouTube идёт монетизация, YouTube более раскрученный. Но пока мы будем зависимы, блокировки будут продолжаться", - подчеркнул Михаил Шахназаров в интервью Царьграду.
Он добавил, что в истории с блокировкой "Царьграда ТВ", безусловно, замешана политика. Исключительно политика.
"Возьмём Facebook, возьмём Twitter. Twitter тоже блокирует без объяснения причин. Facebook отправляет в бан за такие вещи, которые просто смешно обсуждать", - указал Шахназаров.
И при всём при этом Роскомнадзор их не блокирует. Все эти компании продолжают работать на территории России. Хотя во многих странах, где такая же политика была у Twitter, у Facebook, их просто взяли и заблокировали.
"Я не сторонник крайних мер, но это из разряда нас [нецензурное выражение], а мы крепчаем", - не удержался от грубости журналист.

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