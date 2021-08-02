Шахматные правила предложено изменить. И дело не в толерантности

Ряд экспертов считают, что белые фигуры в шахматах имеют несомненное преимущество. Правила этой игры предложено изменить. И дело не в толерантности или движении BLM.

Игрок, которому достались белые фигуры, делает первый ход и получает небольшое преимущество, которое во многих случаях решает исход всей партии. Правило "белые ходят первыми" появилось в середине XIX века.

Учёные из Нью-Йоркского университета и Королевского колледжа Лондона предложили изменить шахматные правила. Белые по-прежнему делают первый ход, считают эксперты, но после этого наступает время сразу для двух ходов чёрными. Потом два хода белыми и возвращение к классической игре. С помощью такого алгоритма получится "устранить несправедливое преимущество, которым пользуются игроки с белыми фигурами", пишет The Sunday Times.

Дело не в толерантности. Просто исследователи подсчитали, что на элитных турнирах в 64% случаев выигрывали те, кто делал первый ход. При помощи самого мощного в мире шахматного компьютера AlphaZero было проведено другое исследование. Во всех партиях, которые заканчивались победой одного из игроков, игрок с белыми фигурами выигрывал в 86% случаев.

"Преимущество белых бесспорно. Принято считать, что если вы играете белыми, то стремитесь выиграть, а если чёрными - то пытаетесь добиться ничьей", - объясняет один из инициаторов изменения правил Мехмет Исмаил.

Английский гроссмейстер Люк Макшейн считает, что за новый алгоритм придётся заплатить "большую цену". Да, преимущество белых снизится, но мир получит совершенно другую игру, где не будет огромного разнообразия дебютных вариантов.

По словам Исмаила, если дать чёрным сделать два хода в ответ на дебют белых, то дисбаланс резко уменьшится. В итоге это изменение "сделает шахматы более справедливыми, чем любая другая известная нам реформа", уверен академик.

"Более справедливые" правила шахмат увеличат количество ничьих, а это скучно, считают шахматные эксперты.