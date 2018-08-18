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«Шахидские методы»: В Верховной раде раскритиковали транспортный разрыв с Россией

18 августа 2018, 14:24  •  38 • Политика
Депутат Верховной рады Дмитрий Линько, комментируя предложение украинского министра разорвать транспортное сообщение с Россией, назвал эту идею «шахидским методом».
Предложение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении автобусного и железнодорожного сообщения с Россией в Киеве далеко не у всех вызвало поддержку. Народный депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Дмитрий Линько заявил, что такими «репрессивными» методами не запретишь людям ездить в Москву.
А реализацию идеи Омеляна он и вовсе сравнил с шахидом, который подрывая себя пытается навредить врагу.
«Такими шахидскими методами воевать не стоит. Мы можем сделать очень плохо, но мы от этого умрем», - заявил нардеп в эфире телеканала NewsOne.
Он пояснил свою мысль тем, что от прекращения транспортного сообщения с Россией в конечном итоге проиграют сами же украинцы. Зато Москва, по мнению нардепа, «вероятно, не ощутит никакого дискомфорта».
Линько предупредил, что в случае принятия провокационного предложения Киев ждут катастрофические последствия. И предложил пользоваться для убеждения граждан Незалежной отказаться от поездок в соседнюю страну не репрессиями, а словами.

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