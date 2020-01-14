Шахид умер не зря. Как Иран переиграл Трампа

Автор:

Латышев Сергей

Эксперты базирующегося в Вашингтоне ведущего мозгового центра НАТО – Атлантического совета полагают, что, несмотря на получение краткосрочных преимуществ, американцы совершили стратегически неправильный шаг, который будет иметь для них негативные последствия во многих сферах. Речь об убийстве генерала Касема Сулеймани – государственного деятеля страны, с которой США не находятся в состоянии войны – на территории третьей страны. Суммируя мнения экспертов, «Голос Америки» констатирует:

Опасность Сулеймани, возглавлявшего военные и террористические операции Ирана за границей, у них сомнений не вызывает, однако обстоятельства и последствия его устранения играют не на руку Вашингтону.

Поскольку сайт Атлантического совета, признанного в России за ярко выраженный русофобский характер нежелательной организацией, заблокирован, воспользуемся обстоятельной статьей «Голоса Америки», в которой подробно излагаются мнения, высказанные в ходе состоявшейся в конце прошлой недели экспертной дискуссии.

Мнения американских экспертов

Директор Центра ближневосточных программ имени Рафика Харири при Атлантическом совете Уильямс Уэкслер, открывавший дискуссию, заявил: «И США, и Ирак достигли своих краткосрочных целей. Администрация Трампа предприняла то, что в ином случае выглядело бы безрассудным, а потом не пошла дальше, и это уберегло нас от войны. Тем самым она установила новые ограничения для активности Ирана, что немало. Иран, в свою очередь, тоже добился многого: он развернул ситуацию в Ираке в выгодную для себя сторону, где до этого кризиса он был в оборонительной позиции и его влияние снижалось – и во власти этой страны, и на её улицах, и даже внутри шиитского сообщества. А теперь иранцы находятся в самом удачном положении за многие годы: они всерьёз приблизились к достижению своей самой большой цели – выдавливанию оттуда США».

Дальше ехать некуда. Убийство генерала Сулеймани осуждают даже в Атлантическом совете. Фото: Zheng Huansong / Globallookpress

С этим мнением можно согласиться во всём, кроме одного – что администрация Трампа, подло убив прославленного иранского генерала, «установила новые ограничения для активности Ирана», тогда как на деле она скорее сняла для Тегерана многие из имевшихся ограничений, изменив правила игры. Радикальные силы в Иране и их шиитских союзников в регионе это вполне устраивает.

Собственно, Уэкслер это частично признает, противореча самому себе: «Теперь Иран, полностью перестав выполнять условия ядерной сделки, может совершить прорыв в ядерной области. И это может случиться ещё до инаугурации следующего президента США».

Действительно, воспользовавшись действиями США, попытавшимися фактически поставить на поток устранение иранского военного руководства по примеру физической ликвидации израильтянами активистов палестинских террористических группировок, Иран окончательно вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе, который перестал приносить Тегерану какие-либо выгоды и лишь связывал руки.

Предоставленная президентом Трампом Ирану «индульгенция» касается и политики Тегерана в Ираке, власть в котором принадлежит после падения режима Саддама Хусейна шиитскому большинству, несмотря на ограничения, связанные с военным присутствием США. На это указал в своём выступлении эксперт Атлантического совета Томас Уоррик, курирующий ближневосточную проблематику в Министерстве внутренней безопасности США. Уоррик убеждён, что теперь «Иран нарастит свои тайные операции в Ираке» и будет пытаться влиять на процесс выбора кандидатуры иракского премьер-министра, что, по его словам, уже происходит. Большим успехом Тегерана можно также считать принятие иракским парламентом резолюции об удалении всех иностранных войск из страны, в том числе американских.

Директор инициативы Атлантического совета «Будущее для Ирака» Барбара Славин считает, что США совершили две серьёзные ошибки. Во-первых, в своих контактах с иранцами американцы теперь будут нуждаться в посредниках, так как «Иран, скорее всего, не согласится на двусторонние переговоры с США ещё очень долгое время, при нынешней администрации – уж точно не согласится». Во-вторых, и это намного серьёзнее, убив генерала Сулеймани, американцы обеспечили консолидацию иранского режима, гарантировали ему ослабшую было поддержку народа и укрепили позиции партии «твёрдой руки».

Прославленного иранского генерала Сулеймани «заказал» президент США Дональд Трамп. Фото: Alex Edelman / Globallookpress

В момент, когда наступит 40 дней со дня, когда Сулеймани был убит – и это как раз то время, сколько продолжается траур по умершему у шиитов, – наступит очередная годовщина иранской революции. Если раньше у режима были явные трудности с тем, чтобы привлечь людей на мероприятия, этому посвящённые, то теперь никаких проблем с тем, чтобы собрать народ, не будет – люди соберутся сами,

– убеждена Славин.

Но и это ещё не всё. В феврале 2020 года, напоминает Славин, в Иране пройдут парламентские, а потом и президентские выборы. И в результате них сторонники жёсткой линии станут «гораздо сильнее, чем раньше».

Подводим итоги

Действительно, американцы себе сильно навредили. Да, они подло убили талантливого иранского генерала, имевшего сильные позиции в истеблишменте своей страны. В краткосрочной перспективе это – единственный американский «успех», хотя незаменимых людей нет.

Между тем ещё при жизни погибшего называли «живым смертником», и он сам прекрасно знал, что не умрёт от старости в своей постели. Генерал Сулеймани, которого хоронил весь Иран, умер той смертью, о которой мечтал. Публичная пощёчина со стороны Ирана США, выразившаяся в успешных ракетных атаках на американские базы в Ираке, продемонстрировала их уязвимость, как и продолжающиеся с тех пор обстрелы этих объектов иракскими союзниками Ирана. Последний из них, 12 января, привёл к ранениям четырёх американских военнослужащих, в том числе двух офицеров.

Сегодня представитель духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи в корпусе «Аль-Кудс», которым командовал генерал Сулеймани, Али Ширази сообщил, что иранские силы «ещё не завершили месть врагам за убийство Сулеймани и его соратников».

Генерала Сулеймани хоронили миллионы. Фото: Ahmad Halabisaz / Globallookpress

Этот деятель открыто заявил, что мстить американцам будут совместно и иранцы, и их региональные союзники. В условиях, когда парламент Ирака потребовал от всех иностранных войск покинуть страну (немцы его уже послушались), а базы американцев регулярно подвергаются обстрелам и превращаются в осаждённые крепости, понятно, что они недолго продержатся. И их «сидельцам» скоро придётся уносить из Ирака ноги. Причём в условиях, когда в Багдаде прекрасно понимают, что только деятельная поддержка Тегерана позволит иракским властям держать в узде своих суннитов и курдов.

Вопиющее попрание США международного права позволило Ирану избавиться от ставшего ему ненужным СВПД и укрепить позиции правящего режима внутри страны. Даже тёмная, похожая на провокацию история с уничтожением украинского авиалайнера позволила Ирану выйти из неё с минимальными имиджевыми потерями. Поскольку для всех честных наблюдателей очевидно, что ситуацию, в которой погиб гражданский самолёт, создали именно США.

Даже во внутриполитическом смысле убийство генерала Сулеймани вышло президенту Трампу боком: большинство американской общественности, согласно опросам, неодобрительно отнеслось к этому, в Конгрессе были предприняты новые шаги по ограничению властных полномочий хозяина Белого дома. Демократы делают вид, что не намерены позволить Трампу развязать войну с Ираном, к которой США не готовы и которую они и не собираются начинать. Ибо имеющаяся на Ближнем Востоке американская группировка для этого совершенно недостаточна, а Иран – слишком «твёрдый орешек», чтобы рисковать воевать с ним в преддверии президентских выборов в США, к которым Трампу совершенно не нужны многочисленные американские гробы. Выгодно всё это – помимо правящих кругов Ирана – только нынешнему руководству Израиля, потому что повышение напряжённости в регионе увеличивает шансы осаждённого премьера Биньямина Нетаньяху сохранить власть.

Поэтому, если попытаться ответить на вопрос, что это было, можно со всей определённостью утверждать: это была завершившаяся в стратегическом отношении неудачей попытка применить к иранцам отработанные израильтянами на палестинцах методы устрашения. США открыто и нагло, рассчитывая устрашить всех своих врагов, убили нескольких видных иранских военных, однако понесённый при этом Вашингтоном совокупный ущерб во много раз превосходит все полученные американцами краткосрочные выгоды.