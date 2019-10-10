Шах и мат: Турция, Иран, Сирия и Россия обвели США вокруг пальца

Сам Дональд Трамп свое решение, которое некоторые его оппоненты успели назвать "предательским", сформулировал очень интересно.

"Настало время выбраться из этих бессмысленных бесконечных войн и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться лишь для собственной выгоды и только там, где сможем победить. Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды сами будут разбираться в сложившейся ситуации", - заявил американский президент.

Вот этот план - "пусть в этом регионе свои территории защищают другие" - полковник Макгрегор и назвал "хитрым", пишет в материале для Царьграда вонный обозреватель и политолог Александр Покровский. Фактически получается, что Трамп "переложил региональные проблемы" на Турцию. Однако в ситуации замешана и Россия, обещавшая "сохранять территориальную целостность Сирии, что бы ни случилось", а также и Иран, который тоже имеет свои интересы.

"Суть в том, что президент поставил шах и мат всем ключевым игрокам в регионе, в Сирии. Теперь им наконец-то придётся противостоять друг другу", - с удовлетворением констатирует полковник Макгрегор.

И этот "хитрый план" выгоден не только США, но и Израилю, добавляет он, потому что возникнут противоречия между Турцией и Ираном, а русские совсем не заинтересованы в том, чтобы Сирия превратилась в плацдарм для нападений на Израиль. Короче говоря, предполагает полковник, оставшиеся три игрока будут крайне недовольны друг другом.

"Правда, видно, что последний сам заплутал в собственных глубоких идеях. Ладно, предположим, что Москва ночей не спит из-за неутолимой жажды предохранить Израиль от нападений со стороны проиранской «Хезболлы» в ущерб своим союзным отношениям с Ираном. Предположим, что суннитские беженцы на севере Сирии смогут каким-то образом пресекать сообщение по"шиитскому мосту" через юг страны", - пишет Покровский.

Однако Макгрегор не учел одного: все эти возможные варианты развития событий обсуждались тремя "ситуативными союзниками", которые одновременно являются для Сирии странами-гарантами. При этом у каждого из гарантов есть и свои собственные интересы, и собственные союзники.

"У Москвы это – законное правительство в Дамаске. У Анкары – сборная солянка не до конца упоротых исламистов, объединённых в так называемую Сирийскую свободную армию (ССА). А Тегерана – "Хезболла" и местные шииты", - поясняет политолог.

Если у союзников отношения сложные, боевые, то у гарантов интересы схожие. И удаление США с сирийской территории играет на руку каждому из них, хотя в целом интересы у стран разные, отмечает Покровский.

Россия хочет действительно укрепить власть Асада на всей сирийской территории. Турция - оградить себя от курдов и хотя бы неформально, точнее, неоформленно поставить под свое влияние север Сирии, Иран - гарантировать свое влияние через шиитов и иметь в Сирии длинную руку против Израиля.

Но всем им мешают Соединенные Штаты и курды, которых Вашингтон пестовал, курировал и поддерживал финансово. При этом и с курдами тоже не все просто. Их военно-политическая организация "Сирийские демократические силы" (SDF) - это союз под руководством курдских Отрядов народной самообороны (YPG), который немало сделал для уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

И конечно, у курдов, которых еще недавно поддерживали США, тоже есть свои интересы, однако они мешают странам-гарантам. Так что если кто и сильно проиграет от ухода США из Сирии - так это доверившиеся им курды, которые в будущее страны никак теперь не вписываются, уверен политолог.

Вот и получается, что не США поставили шах и мат Сирии, России, Турции и Ирану, а наоборот - все эти страны фактически "обвели США вокруг пальца."