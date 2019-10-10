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Шах и мат: Турция, Иран, Сирия и Россия обвели США вокруг пальца
10 октября 2019, 23:54 • 109 • В мире
Бравый американский отставник, полковник Дуглас Макгрегор назвал решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии "первым проблеском стратегического мышления во внешней политике США за последние 30 лет" и "хитрым планом", при помощи которого президент США "заставил" Россию, Турцию и Иран противостоять друг другу в Сирии в "пользу Израиля". Однако что получилось на самом деле и кто кого обвел "вокруг пальца", рассуждает военный обозреватель Царьграда
Сам Дональд Трамп свое решение, которое некоторые его оппоненты успели назвать "предательским", сформулировал очень интересно.
Вот этот план - "пусть в этом регионе свои территории защищают другие" - полковник Макгрегор и назвал "хитрым", пишет в материале для Царьграда вонный обозреватель и политолог Александр Покровский. Фактически получается, что Трамп "переложил региональные проблемы" на Турцию. Однако в ситуации замешана и Россия, обещавшая "сохранять территориальную целостность Сирии, что бы ни случилось", а также и Иран, который тоже имеет свои интересы.
И этот "хитрый план" выгоден не только США, но и Израилю, добавляет он, потому что возникнут противоречия между Турцией и Ираном, а русские совсем не заинтересованы в том, чтобы Сирия превратилась в плацдарм для нападений на Израиль. Короче говоря, предполагает полковник, оставшиеся три игрока будут крайне недовольны друг другом.
Однако Макгрегор не учел одного: все эти возможные варианты развития событий обсуждались тремя "ситуативными союзниками", которые одновременно являются для Сирии странами-гарантами. При этом у каждого из гарантов есть и свои собственные интересы, и собственные союзники.
Если у союзников отношения сложные, боевые, то у гарантов интересы схожие. И удаление США с сирийской территории играет на руку каждому из них, хотя в целом интересы у стран разные, отмечает Покровский.
Россия хочет действительно укрепить власть Асада на всей сирийской территории. Турция - оградить себя от курдов и хотя бы неформально, точнее, неоформленно поставить под свое влияние север Сирии, Иран - гарантировать свое влияние через шиитов и иметь в Сирии длинную руку против Израиля.
Но всем им мешают Соединенные Штаты и курды, которых Вашингтон пестовал, курировал и поддерживал финансово. При этом и с курдами тоже не все просто. Их военно-политическая организация "Сирийские демократические силы" (SDF) - это союз под руководством курдских Отрядов народной самообороны (YPG), который немало сделал для уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
И конечно, у курдов, которых еще недавно поддерживали США, тоже есть свои интересы, однако они мешают странам-гарантам. Так что если кто и сильно проиграет от ухода США из Сирии - так это доверившиеся им курды, которые в будущее страны никак теперь не вписываются, уверен политолог.
Вот и получается, что не США поставили шах и мат Сирии, России, Турции и Ирану, а наоборот - все эти страны фактически "обвели США вокруг пальца."
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