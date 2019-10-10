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Шах и мат: Турция, Иран, Сирия и Россия обвели США вокруг пальца

10 октября 2019, 23:54  •  109 • В мире
Бравый американский отставник, полковник Дуглас Макгрегор назвал решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии "первым проблеском стратегического мышления во внешней политике США за последние 30 лет" и "хитрым планом", при помощи которого президент США "заставил" Россию, Турцию и Иран противостоять друг другу в Сирии в "пользу Израиля". Однако что получилось на самом деле и кто кого обвел "вокруг пальца", рассуждает военный обозреватель Царьграда
Сам Дональд Трамп свое решение, которое некоторые его оппоненты успели назвать "предательским", сформулировал очень интересно.
"Настало время выбраться из этих бессмысленных бесконечных войн и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться лишь для собственной выгоды и только там, где сможем победить. Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды сами будут разбираться в сложившейся ситуации", - заявил американский президент.
Вот этот план - "пусть в этом регионе свои территории защищают другие" - полковник Макгрегор и назвал "хитрым", пишет в материале для Царьграда вонный обозреватель и политолог Александр Покровский. Фактически получается, что Трамп "переложил региональные проблемы" на Турцию. Однако в ситуации замешана и Россия, обещавшая "сохранять территориальную целостность Сирии, что бы ни случилось", а также и Иран, который тоже имеет свои интересы.
"Суть в том, что президент поставил шах и мат всем ключевым игрокам в регионе, в Сирии. Теперь им наконец-то придётся противостоять друг другу", - с удовлетворением констатирует полковник Макгрегор.
И этот "хитрый план" выгоден не только США, но и Израилю, добавляет он, потому что возникнут противоречия между Турцией и Ираном, а русские совсем не заинтересованы в том, чтобы Сирия превратилась в плацдарм для нападений на Израиль. Короче говоря, предполагает полковник, оставшиеся три игрока будут крайне недовольны друг другом.
"Правда, видно, что последний сам заплутал в собственных глубоких идеях. Ладно, предположим, что Москва ночей не спит из-за неутолимой жажды предохранить Израиль от нападений со стороны проиранской «Хезболлы» в ущерб своим союзным отношениям с Ираном. Предположим, что суннитские беженцы на севере Сирии смогут каким-то образом пресекать сообщение по"шиитскому мосту" через юг страны", - пишет Покровский.
Однако Макгрегор не учел одного: все эти возможные варианты развития событий обсуждались тремя "ситуативными союзниками", которые одновременно являются для Сирии странами-гарантами. При этом у каждого из гарантов есть и свои собственные интересы, и собственные союзники.
"У Москвы это – законное правительство в Дамаске. У Анкары – сборная солянка не до конца упоротых исламистов, объединённых в так называемую Сирийскую свободную армию (ССА). А Тегерана – "Хезболла" и местные шииты", - поясняет политолог.
Если у союзников отношения сложные, боевые, то у гарантов интересы схожие. И удаление США с сирийской территории играет на руку каждому из них, хотя в целом интересы у стран разные, отмечает Покровский.
Россия хочет действительно укрепить власть Асада на всей сирийской территории. Турция - оградить себя от курдов и хотя бы неформально, точнее, неоформленно поставить под свое влияние север Сирии, Иран - гарантировать свое влияние через шиитов и иметь в Сирии длинную руку против Израиля.
Но всем им мешают Соединенные Штаты и курды, которых Вашингтон пестовал, курировал и поддерживал финансово. При этом и с курдами тоже не все просто. Их военно-политическая организация "Сирийские демократические силы" (SDF) - это союз под руководством курдских Отрядов народной самообороны (YPG), который немало сделал для уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
И конечно, у курдов, которых еще недавно поддерживали США, тоже есть свои интересы, однако они мешают странам-гарантам. Так что если кто и сильно проиграет от ухода США из Сирии - так это доверившиеся им курды, которые в будущее страны никак теперь не вписываются, уверен политолог.
Вот и получается, что не США поставили шах и мат Сирии, России, Турции и Ирану, а наоборот - все эти страны фактически "обвели США вокруг пальца."

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