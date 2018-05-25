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Шах и мат от ВВС США на юге Сирии. Иранская карта Помпео в действии

25 мая 2018, 09:54  •  304 • Аналитика


Оценка свежих новостных лент, а также многочисленных отечественных и зарубежных информационных источников, отражающих истинное положение дел на близком к эскалации конфликта донбасском театре военных действий, а также в переходящей в фазу прямого столкновения интересов сверхдержав сирийской кампании, даёт весьма мрачную картину втягивания российской стороны в два высокоинтенсивных столкновения в канун FIFA-2018.

В предыдущей нашей работе мы подробно рассматривали тактические детали грядущей наступательной операции украинских войсковых формирований на тельмановском операционном направлении, где 93-я бригада ВСУ под шумок массированнных артиллерийских ударов по Горловке тихим сапом продвинулись почти на 3 км вперёд в «серой зоне» между посёлками Богдановка и Викторовка, организовав тактически выгодный плацдарм для наступательного рывка имеющегося в бригаде танкового батальона, представленного машинами Т-64БВ.



После мощного контрбатарейного ответа со стороны артиллерийских батарей 1-го армейского корпуса НМ ДНР в районе Гольмовского и Южного, ВСУ ненадолго «остепенились», и столь мощные обстрелы жилой инфраструктуры прекратились, а поэтому к данному вопросу мы вернёмся немного позднее, по мере появления новой информации.

Сегодня же остановимся на «сирийской развязке», которая после небезынтересного общения президента России Владимира Путина c премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в момент праздничных мероприятий в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне приобрела совершенно иной оттенок. Как стало известно уже в первые дни после визита израильского лидера в российскую столицу, в ответ на полученное заверение об отказе поставок сирийской армии зенитно-ракетных комплексов С-300 израильская сторона прекратила прямую поддержку проамериканских и проаравийских боевиков «Свободной сирийской армии» в южном «полукотле» Даръа — Эс-Сувейда -Эль-Кунейтра.

Возможность это пронаблюдать представилась в первые же сутки после прибытия к северным окрестностям Даръы бронетанкового «кулака» правительственных сил Сирии, подразделений «Сил Тигра» и «Хезболлы», а также выдвижения боевикам FSA и «ан-Нусры» 48-часового ультиматума, в соответствии с которым должно быть добровольно сдано оружие и позиции. Естественно, ультиматум выполнен не был, но и никаких попыток артиллерийских или противотанковых ударов со стороны боевиков по подразделениям САА также не наблюдалось, что практически обо всём говорит. Огневые точки артиллерийских, танковых и ракетных бригад ЦАХАЛа, развёрнутые на Голанских высотах, также не демонстрировали подозрительной активности с целью поддержки боевиков. Как итог, 15-тысячный анклав либо будет вывезен на автобусах в «идлибский гадюшник», либо окончательно зачищен после блокирования сирийско-иорданского участка границы, через который боевики получают поддержку от сил коалиции.

На этом фоне к игре вновь подключился Вашингтон. Не успели правительственные войска Сирийской Арабской Республики толком отпраздновать победу в анклавной войне (освободив Восточную Гуту, Думу, Думейр и «растанский котёл»), а также взять паузу в проведении военных операций для отдыха и перераспределения средств между идлибским фронтом, участком Даръа и линией соприкосновения с «Сирийскими демократическими силами», как тактическая авиация ВВС США нанесла очередной ракетно-бомбовый удар по сирийской армии и «Хезболле», о чём сообщили источники warsonline.info («Военный обозреватель»), «Федеральное агентство новостей» и другие источники со ссылкой на полевых командиров проправительственных сил и пресс-службу ливанского движения «Хезболла». Многие наши СМИ, не разбираясь в происходящем, быстро «купились» на прозвучавшее позднее официальное заявление штаба западной коалиции во главе с США, снимающее с ОВВС НАТО ответственность за данную акцию: репосты новости прекратились. Но в реальности мы наблюдаем такую картину.
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Удары были нанесены по нескольким объектам в районе насосной станции Т2 (автомагистраль «Пальмира — Сафсафах — Абу-Кемаль»), а также в южных окрестностях города Меядин, расположенного близ русла Евфрата. Удары полностью подтверждаются замеченной в воздушном пространстве Ливана и в нейтральном воздушном пространстве над Восточным Средиземноморьем активностью разведывательной авиации США. К примеру, сегодня утром разведку радиоизлучающих объектов сирийской армии и подразделений «Аль-Кудс» в провинциях Дамаск и Хомс провёл самолёт стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135U, барражировавший в 120 км западнее воздушных границ Ливана. Над горными же массивами Антиливана работал разведывательный вариант одномоторного турбовинтового самолёта «Cessna 208B» в модификации «ISR N208JF». Как сообщает источник в syria.liveuamap.com, на машине производилось тестирование передовых модулей разведки, связи, оценки нанесённого объектам противника ущерба и сетецентрической увязки типа C4ISR под управлением специалистов компании «L-3 Technologies».

Очевидно, что по работающим радиостанциям иранских подразделений «Кудс», «Хезболлы» и САА, операторы этих машин всё же смогли вычислить точное местоположение целей для нанесения удара. На «Твиттер»-страничке новостного агентства «AFP» сообщается о 12 погибших, в то время как другие источники о пострадавших не сообщают. Практика подобных ударов уже давно проработана и стандартна. Но если удар близ Меядина Пентагон может аргументировать заезженными баснями о вынужденной защите от САА (препятствованием наведения понтонной переправы на восточный берег Евфрата или защитой боевиков SDF), то чем он оправдает удар по нефтестанции Т2, где подразделения САА и «Хезболлы», а также иранские силы держат оборону от боевиков ИГИЛ (запрещено в России), находящихся в недавно пробудившемся котле восточнее Пальмиры?

Что показательно, именно во время нанесения этих ударов отряды псевдохалифата снова начали штурмовать проправительственные опорные пункты на станциях Т2 и Т3. Очевидно здесь одно: по линии Белого дома, Пентагона и Госдепартамента начинает разыгрываться иранская карта Майка Помпео, которой планируют не только спровоцировать региональный ирано-аравийский конфликт в дальней перспективе, но и расшатать боевую устойчивость САА на юге Сирии в ближней перспективе. Похоже, что именно такой сценарий анонсировал Помпео, выступив с требованием вывести иранские войсковые подразделения из Сирии.
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В качестве цели на ближайшие месяцы рассматривается гибридная наступательная операция формирований FSA из Ат-Танфа в направлении вышеуказанного котла ИГИЛ, а затем соединение этих сил с SDF в районе «хушамского кармана» или Абу-Кемаля. Поддерживать операцию могут батареи гаубиц M777, РСЗО MLRS КМП США, а также танковые подразделения СВ США и Великобритании, прибывшие в Ат-Танф более года назад. Да и о «Трумэне» с 6 «Иджис»-эсминцами прикрытия забывать не будем, ведь не случайно эта усиленная АУГ «прописалась» на долгосрочное пребывание в акватории Средиземного моря.

Источники информации:
https://syria.liveuamap.com/
https://news-front.info/2018/05/24/beschinstvo-ssha-amerikanskaya-koalitsiya-nanesla-udar-po-sirii/
Автор: Евгений Даманцев

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