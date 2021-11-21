Шах и мат авиапрому США: русский истребитель Checkmate пошёл в производство

Истребитель пятого поколения Checkmate ("Шах и мат") стал сенсацией авиасалона МАКС-2021 в июле текущего года. Он был показан широкой публике совершенно внезапно: никаких утечек о разработке этой машины ранее в СМИ не попадало. И вот – от первых фото до запуска серийной сборки прошло всего четыре месяца, абсолютный рекорд России!

Первые сведения об уникальном самолёте появились в открытых источниках буквально за пару дней до презентации, когда "добрые люди" сфотографировали полноразмерный макет истребителя – вначале прикрытый тканью, а затем уже и установленный в павильоне.

А теперь стартовало реальное производство этих истребителей. Сборку самолётов начали специалисты авиазавода имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

Универсальный солдат

Презентация новой машины прошла с шиком, на высшем уровне, благодаря чему Checkmate в значительной степени затмил других участников выставки – в том числе и готовый к производству гражданский лайнер МС-21, и беспилотные вертолёты, многие другие интересные изделия авиапрома. Новинку кинулась обсуждать не только русская и американская пресса (что было совершенно естественно), но и китайские, индийские, вьетнамские издания.

Истребитель поразил публику не только продвинутым дизайном, но и заявленными характеристиками.

Новый истребитель пятого поколения Checkmate. Фото: Госкорпорация "Ростех"

Во-первых, производители – компания "Сухой" и Госкорпорация "Ростех" – сообщили, что Checkmate будет самолётом с открытой архитектурой, то есть это лишь платформа, на которую можно устанавливать электронику и системы вооружения от различных производителей и разных стандартов. Благодаря этому машина должна стать "универсальным солдатом" воздушной войны будущего. В варианте истребителя Checkmate будет вести борьбу за захват воздушного господства, а сменив оборудование – выполнять ударные миссии против наземных и надводных целей противника.

Во-вторых, самолёт полностью соответствует критериям пятого поколения: планер, выполненный по технологии малозаметности (как по обводам, так и по применяемым композитным материалам); размещённое во внутренних отсеках оружие, радиолокатор с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), сверхзвуковая крейсерская скорость полёта без вывода двигателя на режим форсажа. Более того, Checkmate может быть превращён в беспилотник. Применительно к истребителям – это уже особенность не пятого, а шестого поколения. То есть во всех отношениях этот самолёт обещает стать передовым.

По расчётам производителей, он сможет разгоняться до 2 Махов (1 Мах – скорость звука, приблизительно от 290 до 330 м/с, в зависимости от высоты) и нести до 7,4 тонны полезной нагрузки на дальность до 2800 км. Что говорят эти цифры? Почти семь с половиной тонн бомб и ракет – это показатель хоть и меньший, но всё же сопоставимый с полезной нагрузкой американского всепогодного истребителя F-15, машины более тяжёлого класса. Две скорости звука – вполне рядовое достижение для самолётов уже третьего поколения реактивной авиации, но и для представителей пятого поколения это очень и очень хороший уровень. Checkmate должен получиться вдвое быстрее американского истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning и равным по скорости "золотому" F-22 Raptor, многоцелевому истребителю от флагмана американской оборонки Lockheed Martin.

А с учётом того, что экспорт последнего запрещён, следует и в-третьих: конкурентов на международном рынке у русского "шахматиста" просто нет. Кстати, о рынке стоит поговорить подробнее.

Инициативный истребитель

Русская машина была разработана не по заказу Минобороны, а в инициативном порядке. Это очень важная деталь. Во-первых, она означает, что разработчики использовали не бюджетные, а корпоративные деньги. Можно сказать, создавали самолёт "на свои", насколько это определение применимо к госкорпорации. Кроме того, разработчики отталкивались не от запросов военных, а от актуальных требований рынка.

Идея родилась от экономики. На наш взгляд, на рынке сейчас очень много однодвигательных самолётов... Но нет однодвигательного самолёта пятого поколения по приемлемой, экономически обоснованной цене, которая была бы под силу большинству заказчиков военных многофункциональных самолётов,

– пояснял историю происхождения истребителя гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

В результате у разработчиков получился истребитель, который имеет всё то, за что на международном рынке готовы платить деньги.

Очевидно, что ещё одной точкой опоры Checkmate является огромный научно-технический задел, наработанный при создании Су-57. Самолёты не просто похожи внешне: Checkmate, по сути, является однодвигательным вариантом "пятьдесят седьмого", максимально адаптированного под требования иностранных заказчиков. Программа разработки перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА), впоследствии ставшего Су-57, велась при активном участии Индии. По данным открытых источников, с 2007 года Нью-Дели вложил в программу 6 млрд долларов, покрыв 35% расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и испытания.

Промо-ролик истребителя пятого поколения Checkmate, приуроченный к премьерному показу самолёта на Dubai Airshow - 2021. Источник: корпорация "Ростех"

Однако в 2018-м Индия вышла из проекта, предпочтя закупить французские истребители Rafale. Сделка эта имела некоторые признаки масштабного коррупционного преступления (по крайней мере, в этом убеждены часть индийских политиков) и достойна отдельного материала; здесь же отметим, что французская самолётостроительная компания Dassault Aviation продаёт индийцам истребители по совершенно космическому ценнику: 208 млн евро за штуку. В результате отпущенных на довооружение индийских ВВС 7,5 млрд евро (60 000 крор рупий; в кроре – 10 млн рупий) хватает на закупку не сотни истребителей, а всего 36.

В 2019 году индийским пилотам пришлось воевать с пакистанскими F-16 и JF-17 на морально устаревших, хотя и модернизированных МиГ-21. Получив не самые приятные впечатления от недельного конфликта, руководство ВВС потребовало срочно докупить 12 истребителей Су-30МКИ и 21 МиГ-29.

На этом фоне "Ростех" выкатил истребитель, название которого прямо-таки кричит о связи с Индией, родиной умнейшей игры в истории человечества. По сути, Checkmate объединил в себе всё, что дорого сердцу индийских ВВС: сверхзвуковой полёт на бесфорсажном режиме (отсутствие такового стало одной из главных официально заявленных причин выхода Индии из программы ПАК ФА), стелс-технологии, открытую архитектуру, которая позволит применять как русское, так и западное оружие, и многофункциональность на поле боя. При всём этом создание этих "вкусностей" уже было в значительной степени оплачено индийскими налогоплательщиками.

Один двигатель хорошо, а два много

С конца 60-х годов прошлого века военные по обе стороны океана стали приходить к пониманию того, что авиапарки ВВС должны включать как одно-, так и двухдвигательные машины. Последние имеют большую дальность полёта и полезную нагрузку, обладают большей живучестью. Однако однодвигательные истребители совершенно необходимы для выполнения множества рутинных задач на ограниченном театре военных действий, для которых использование двухдвигательных машин избыточно.

В тактическом плане однодвигательные машины более уверенно чувствуют себя в манёвренных боях, так называемых собачьих свалках. Но главное их преимущество лежит в плоскости экономики. Самолёт с одним двигателем требует в два раза меньше расходников, сервисных работ и запчастей, нежели двухдвигательный аналог. Модернизация и ремоторизация парка таких истребителей также в разы дешевле, чем двухдвигательных. На рубеже XIX и XX веков родился афоризм: хочешь разорить небольшую страну – подари ей крейсер. В последние полвека с этой задачей прекрасно справляется боевая авиация.

Классическими примерами таких взаимодополняющих пар стали американские однодвигательный F-16 и двухдвигательный F-15, а также F-35 и F-22. К сверхуспешным однодвигательным истребителям относятся шведский Saab JAS 39 Gripen, советский МиГ-21 и его многочисленные китайские клоны.

СССР свернул с пути создания смешанного парка одно- и двухдвигательных истребителей в конце 1970-х, когда ОКБ Микояна создало по программе лёгкого перспективного фронтового истребителя (ЛПФИ) двухдвигательный МиГ-29. Машина получилась очень тяговооружённой, а потому невероятно манёвренной. Советский Союз денег на оборону не жалел, а временами и не считал, так что эксплуатационные расходы никого не смущали. И даже нельзя сказать, что 29-е не вписались в рынок: в разное время их приобретали Индия, Египет, Малайзия и Мьянма, Эритрея и даже Перу. Однако время идёт, и привлекательность этих самолётов постепенно падает.

Увы, на исходе этой технологической революции оказалось, что у России просто физически нет лёгкого однодвигательного истребителя. Последним успешным представителем этого класса был МиГ-21, а вот уже МиГ-23 не был ни простым, ни лёгким, и к настоящему времени превратился в реликт холодной войны, состоящий на вооружении разве что ВВС Казахстана, Индии и Шри-Ланки.

Взорвать рынок

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что Checkmate обойдётся заказчикам в $25–30 млн за штуку – почти на порядок дешевле "Рафалей". Другие цифры для сравнения: американский F-16D Block 52 вы (если не находитесь под санкциями) можете купить за 34 млн долларов, более совершенный Су-30 – за 50 млн внутри России и за $83 млн, если вы иностранец. А главное – американская "Молния" F-35, ближайший аналог Checkmate, только недавно подешевел до $77 млн. Очевидно, что Checkmate станет очень неприятным конкурентом для F-35.

Истребитель Checkmate. Фото: PJSC UAC / globallookpress

Почему же у такой выдающейся по заявленным характеристикам машины столь невысокая цена? По всей видимости, дело в том, что Checkmate создавался на базе Су-57, а как известно, расходы на НИОКР составляют очень существенную долю в стоимости каждого нового истребителя. При продаже готовых машин производитель должен не только отбить расходы на себестоимость и получить прибыль, но и вернуть средства, потраченные за 10–15 лет работы квалифицированных коллективов, десятки опытов, постройку экспериментальных образцов и исследований, заказанных у смежников.

Ещё один фактор, существенно снизивший стоимость машины, – то, что Checkmate создавался с помощью суперкомпьютера. Такой подход не только ускорил разработку, но и позволил отказаться от множества дорогостоящих натурных испытаний. Однако никакое моделирование было бы невозможно, если бы у разработчиков не было обширных баз данных, полученных по ранее проведённым исследованиям. И вот наработку этих данных как раз и обеспечила программа создания Су-57.

Что с того?

А дальше – проблемы.

Давайте не будем врать сами себе: насколько сильны русские технические разработки, настолько же слабой чертой нашего военно-промышленного комплекса являются сроки внедрения разработанных изделий.

Фрегаты в России строятся столько же, сколько китайские авианосцы.

Беспилотники по десять лет не выходят из стадии летающих прототипов и предсерийных образцов.

Даже производство современной бронетехники постоянно пробуксовывает.

Если "Ростеху" и "Сухому" удастся выдержать заявленные сроки и в течение пяти лет начать серийное производство Checkmate, это свершение будет не менее, а скорее даже более существенным, чем разработка самого самолёта.

Прекращение дурной традиции военного долгостроя и многолетних проволочек – абсолютно необходимое условие для успешности в современных условиях и для армии, и для ВПК.