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«Шакалы в шароварах гадят по-мелкому». В украинских картах Apple появилась Ичкерия

08 августа 2021, 08:40  •  406 • Украина

Рубрика «Я думала дно уже пробито, но снизу постучалась Украина»: совершенно случайно, пользователи выяснили, что на украиноязычных картах «Apple Maps» Чечня обозначена как «Чеченская Республіка Ічкерія», пишет телеграм-канал SwissVatnik.

«Если кто-то забыл, то я напомню, во время войны это название использовали чеченские сепаратисты. И кстати на их стороне, воевало много украинских наемников (но это отдельная история). При переключении iPhone на украинский язык официальная программа Apple выдаёт именно такое название российского региона. Что в итоге? Получается, что специалисты которые занимались локализацией карт для «Apple Maps» на украинский язык, пометили Чечню в составе России названием, которое использовали террористы, желающие отделить регион от России. Шакалы в шароварах, в реале сделать России ничего не могут, вот и гадят по мелкому».

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