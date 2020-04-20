|
Сhain of command: Чем занимается "большой начальник" Медведев?
20 апреля 2020, 05:10 • 46 • Политика
Обозреватель Михаил Ростовский оценил недавнее интервью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По его словам, интересно, что политик, говоря о борьбе России с коронавирусной инфекцией, начисто забыл свои просчёты. К тому же, недоумевает Ростовский, интересно, чем, помимо протокольных интервью, занимается сейчас "большой начальник" из Совбеза Медведев, какое место он занимает "в командной цепи" (Сhain of command)?
Заместитель руководителя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА "Новости" призвал граждан не относиться легкомысленно к собственному здоровью.
Рассуждения вроде - "я физически здоров, молод, ко мне если и прицепится, то в лёгкой форме, а, может, вообще не прицепится" - абсолютно безответственны.
Впрочем, рассуждая о том, как сейчас Россия справляется с коронавирусной инфекцией, политик "позабыл" о собственном настойчивом стремлении оптимизировать систему здравоохранения.
Обозреватель "МК" Михаил Ростовский недоумевает, почему экс-премьер не вспомнил о своих просчётах, и вообще - чем сейчас занимается "большой начальник", помимо раздачи интервью.
"Медведев - это по-прежнему очень, очень большой начальник. Но вот чем именно этот большой начальник занимается - кроме раздачи интервью и проведения протокольных мероприятий?
И снова я не пытаюсь подколоть. Мне на самом деле безумно интересно: каково реальное место зампредседателя Совбеза в том, что на англоязычном политическом жаргоне называется chain of command - в "командной цепи", в механизме государственного управления?" - иронично отметил он.
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 апреля 2020, 12:10
|
15 апреля 2020, 06:10
|
13 апреля 2020, 19:10
|
13 апреля 2020, 09:11
|
14 апреля 2020, 13:10
|
16 апреля 2020, 04:10
|
18 апреля 2020, 19:10