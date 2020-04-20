Сhain of command: Чем занимается "большой начальник" Медведев?

Заместитель руководителя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА "Новости" призвал граждан не относиться легкомысленно к собственному здоровью.

Рассуждения вроде - "я физически здоров, молод, ко мне если и прицепится, то в лёгкой форме, а, может, вообще не прицепится" - абсолютно безответственны.

Впрочем, рассуждая о том, как сейчас Россия справляется с коронавирусной инфекцией, политик "позабыл" о собственном настойчивом стремлении оптимизировать систему здравоохранения.

Обозреватель "МК" Михаил Ростовский недоумевает, почему экс-премьер не вспомнил о своих просчётах, и вообще - чем сейчас занимается "большой начальник", помимо раздачи интервью.

"Медведев - это по-прежнему очень, очень большой начальник. Но вот чем именно этот большой начальник занимается - кроме раздачи интервью и проведения протокольных мероприятий?

И снова я не пытаюсь подколоть. Мне на самом деле безумно интересно: каково реальное место зампредседателя Совбеза в том, что на англоязычном политическом жаргоне называется chain of command - в "командной цепи", в механизме государственного управления?" - иронично отметил он.