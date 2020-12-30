Шаги в ответ на цензуру российских СМИ, иноагенты и номер 112: Путин подписал ряд законов

Президент России Владимир Путин подписал ряд законодательных инициатив. В частности, глава государства утвердил проект о противодействии цензуре со стороны зарубежных социальных интернет-платформ в отношении российских СМИ. Ещё один закон касается регулирования деятельности физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами в России. Об этих и других законодательных инициативах — в материале RT.

В среду, 30 декабря, президент России Владимир Путин подписал более десятка законодательных инициатив, которые внесут изменения в различные отрасли общественной жизни. Соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Санкции против российских СМИ

Так, глава государства подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах, в том числе YouTube, Facebook, Instagram и Twitter. В частности, предусмотрены блокировка ресурса, замедление трафика и административные штрафы.

Также водится статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Такой статус может присвоить генпрокурор по согласованию с МИД России владельцу ресурса, допускающего ограничение распространения пользователями интернета общественно значимой информации в РФ, в том числе дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации.

Кроме того, иностранные соцсети могут столкнуться со штрафами за неудаление запрещённой информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией, а также за отсутствие борьбы с фейковыми аккаунтами.

Отметим, что телеканал RT в 2020 году неоднократно подвергался ограничениям со стороны зарубежных интернет-платформ.

В апреле YouTube удалил с официального канала «RT на русском» интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, посчитав его «недопустимым и не соответствующим правилам». Позднее видео было восстановлено.

В июле соцсеть закрыла доступ к одному из выпусков «Эпидемии» Красовского о коронавирусе из-за «ложной информации».

В декабре Instagram на некоторое время без объяснения причин заблокировал аккаунт RT Documentary.

Отвечая на вопрос RT 17 декабря в ходе большой пресс-конференции, Владимир Путин пояснил, что Россия должна обеспечить себе независимость в информационном пространстве.

«Нужно самим развивать эти площадки, развивать эти платформы — вот самое правильное средство независимости в данной информационной сфере», — сказал глава государства.

Иноагенты

Также Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в России иностранными агентами, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа.

Так, иноагенты будут обязаны регулярно отчитываться о своей деятельности, расходовании денежных средств, а также чётко указывать свой статус. При этом физлица-иноагенты не могут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также не могут быть допущены к государственной тайне.

Вдобавок президент подписал закон о внесении поправок в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, предполагающую санкции за злостное нарушение требований законодательства об иноагентах. В частности, за сбор данных о национальной безопасности иноагентам может грозить до пяти лет лишения свободы.

В декабре Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека пояснял, что НКО и физлица, выполняющие функцию иноагентов «изобретают новые способы получения денег из-за границы». При этом, по его словам, законопроект не должен ограничивать деятельность остальных граждан.

«Я согласен с вами в том, что если риски есть, то надо посмотреть внимательно. Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, ограничивало их деятельность», — говорил президент России.

Продукты и цены

Помимо этого, был подписан закон, позволяющий правительству России при определённых условиях вводить регулирование цен на социально значимые продукты. Ранее у кабмина были такие полномочия, но только если стоимость таких товаров увеличивалась на 30% и более за 30 дней.

«В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации правительство России вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней», — говорится в документе.

В начале декабря президент подверг критике министров за рост цен на продукты, потребовав в течение недели принять меры для решения проблемы. 16 декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подготовке всех необходимых мер, в том числе системного характера, для стабилизации цен на социально значимые продукты питания.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Ещё один закон устанавливает максимальный объём табачной продукции для свободного перемещения по территории РФ физлицами — не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака.

Санкции за оскорбления и клевету

Владимир Путин также подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение в информационном пространстве (интернет, СМИ, публичные выступления) клеветы. Санкцией за это станет штраф до 1 млн рублей либо обязательные работы (до 240 часов), принудительные работы (до двух лет), арест (до двух месяцев) или лишение свободы (до двух лет).

К тому же лицам, распространяющим клевету с использованием своего служебного положения, будет грозить до трёх лет тюремного заключения. Фейковое заявление о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, грозит лишением свободы на срок до четырёх лет. Ложные обвинения в совершении тяжкого или особого тяжкого преступления, изнасилования повлекут за собой до пяти лет тюрьмы.

Юридические лица за клевету ожидает административный штраф в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.

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Кроме того, ещё один закон вводит административные штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для госслужащих за оскорбление граждан (за повторное нарушение — до 150 тыс. рублей).

Молодёжная политика

Также глава государства подписал закон о молодёжной политике, который расширяет возрастной промежуток, в рамках которого граждане РФ считаются молодёжью — от 14 до 35 лет включительно.

Документом определяются на федеральном уровне такие понятия как: «молодёжь», «молодая семья», «молодёжная политика», «молодёжные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодёжи».

Кроме того, закон определяет цели и основные направления молодёжной политики, а также регулирует отношения, возникающие между осуществляющими её субъектами.

«Реализация будет осуществляться с учётом социальных потребностей молодёжи, национальных традиций территорий соответствующих регионов, в том числе в рамках государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ субъектов, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодёжи, молодых семей и молодёжных общественных объединений», — подчеркнули в Госдуме.

Номер 112

Ещё одна законодательная инициатива касается введения единого номера 112 для вызова экстренных служб и направлена на снижение ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций. В настоящее время этот телефонный номер уже действует в 56 субъектах Российской Федерации.

«Принятие законопроекта позволит сократить время реагирования экстренных и оперативных служб на вызовы, а значит — быстрее оказывать помощь попавшим в беду людям. Важно, что связаться с оператором «112» можно будет, даже если на счету закончились деньги или в телефоне нет сим-карты», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Помимо этого, Владимир Путин утвердил поправки о введении уголовной ответственности за умышленное блокирование дорог и создание помех движению при наступлении тяжких последствий, а также о введении штрафов до 5 тыс. рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам.

Кроме того, президент подписал закон о возможности запрета выдачи сведений о сотрудниках Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, судьях и отдельных категориях военнослужащих.

Также глава государства подписал законы об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удалённой идентификации при получении различных финансовых и госуслуг, о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда с учётом медианной зарплаты, запрете на продажу закиси азота («веселящего газа») в немедицинских целях, о правовых основах сферы пчеловодства, а также о восстановлении системы вытрезвителей.