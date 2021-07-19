«Шаги к нормализации обстановки»: в Москве отменили систему обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов

В Москве и Подмосковье с понедельника, 19 июля, отменяется система обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Мера была введена с 28 июня с целью замедлить распространение коронавирусной инфекции. Как пояснял мэр Москвы Сергей Собянин, решение об отмене QR-кодов власти принимали абсолютно взвешенно. Также мэр указал на увеличение объёмов вакцинации.

В Москве с понедельника, 19 июля, отменяется система обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, введённая с целью замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Об этом решении мэр Москвы Сергей Собянин объявил 16 июля на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. Собянин подчеркнул, что в столице наблюдается улучшение ситуации по коронавирусу и хорошая динамика вакцинации.

Градоначальник отметил, что в Москве четвёртую неделю фиксируется улучшение основных показателей: «От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших COVID-19, на треть снизилось количество госпитализаций». Это, как подчеркнул Собянин, стало возможным благодаря введённым ограничительным мерам, ужесточению санитарных требований и массовой вакцинации.

Тогда же мэр Москвы сообщил, что первым компонентом вакцины в столице привиты уже 3,8 млн человек, полный цикл вакцинации прошли более 2 млн граждан.

«С 19-го числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите. Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций... Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к мерам, которые мы принимали, к совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики», — сообщил мэр.

Помимо этого, столичные власти приняли решение перевести 6 тыс. коек, перепрофилированных для больных с коронавирусом, на обычную работу.

Вместе с тем Собянин напомнил, что Москва всё ещё находится в зоне эпидемии, и призвал «выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения».

Как следует из указа, опубликованного мэрией Москвы 16 июля, в столице с 19 июля сохраняется возможность оформления гражданам QR-кодов, но отменяется обязанность организаций обеспечивать проверку их наличия у всех посетителей.

«Организациям, индивидуальным предпринимателям предоставляется право самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-кодов», — поясняется в документе.

Помимо этого, в столице с 19 июля снимается запрет на ночную работу заведений общепита, ночных клубов, баров, дискотек и караоке при условии соблюдения ими эпидемиологических мер. Также возобновляют работу детские игровые комнаты и фуд-корты.

В интервью телеканалу «Россия 1» Сергей Собянин подчеркнул, что решение об отмене QR-кодов власти принимали «абсолютно взвешенно, исходя из той ситуации, которую на сегодня мы имеем».

«Всегда надо взвешивать санитарную ситуацию, медицинскую, эпидемиологическую и экономическую. Потому что в этой сфере работают сотни тысяч людей, это их зарплата, доходы и так далее. И поэтому мы очень аккуратно к таким мерам должны подходить. Оперативно принимать при необходимости, но так же оперативно отменять их, если мы видим, что ситуация улучшается», — заявил Собянин.

Он также отметил, что москвичи стали очень ответственно относиться к выполнению мер санитарной защиты.

«Люди понимают, что происходит в городе, и адекватно реагируют. Даже количество посещений массовых мест и так далее — оно снижается не только благодаря тому, что мы какие-то ограничительные меры делаем, — потому что люди просто начинают вести себя осторожнее», — отметил он.

По его словам, за предыдущие шесть месяцев в городе прививку от COVID-19 сделали 1,7 млн москвичей, а всего за последний месяц — ещё 2 млн. В сферах здравоохранения и образования доля привитых сотрудников приближается к 70%, добавил мэр.

РИА Новости

© Валерий Мельников

Вслед за Москвой об отмене QR-кодов объявили и власти Московской области. Губернатор Андрей Воробьёв отметил, что с 19 июля эта мера будет носить рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать, оставить её в своём заведении или отменить.

«Но в случае, если QR-код отменён и пускают всех вне зависимости от прививки, придётся вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции», — пояснил он.

Комментируя отмену QR-кодов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что данное решение — «хороший пример гибкости и эффективности в реализации особых полномочий в рамках пандемии».

Напомним, что с 28 июня попасть в заведения общественного питания в Москве и Подмосковье можно было только с помощью специального QR-кода. Его могут получить граждане, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие COVID-19 за последние полгода или имеющие отрицательный ПЦР-тест максимум трёхдневной давности.