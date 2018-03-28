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Шаги к миру: зачем Ким Чен Ын совершил визит в Китай
28 марта 2018, 23:24 • 74 • В мире
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил первую после прихода к власти зарубежную поездку. Он посетил Китай, где встретился с главой государства Си Цзиньпином. Они обсудили ситуацию на Корейском полуострове, и Ким Чен Ын вновь заявил о готовности провести переговоры с президентами США и Южной Кореи. Между тем эксперты отметили, что визит был важен как для КНДР, так и для Китая. Как переговоры двух лидеров могут повлиять на расклад сил в регионе — в материале RT.
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын Reuters © KCNA
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 25—27 марта вместе со своей супругой совершил поездку в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Неофициальный визит стал первой заграничной поездкой лидера страны с момента вступления в должность и первым за 7 лет, с августа 2011 года, визитом главы КНДР в Китай.
Выбор Китая в качестве первой зарубежной поездки северокорейский лидер объяснил тем, что высоко ценит дружбу между двумя странами. По его словам, целью визита была встреча с китайскими товарищами, укрепление стратегических контактов и углубление традиционной дружбы.
О первом зарубежном визите Ким Чен Ына в Пекин сообщили СМИ. Позднее информация о нём появилась на сайте Министерства иностранных дел Китая.
Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что Пекин ценит усилия Пхеньяна по улучшению ситуации на Корейском полуострове. Он также напомнил, что Китай привержен денуклеаризации региона и урегулированию проблемы путём мирных переговоров.
Ким Чен Ын, как сообщают китайские СМИ, выразил готовность провести встречу с президентами США и Южной Кореи.
Как отметил северокорейский лидер, Сеул и Вашингтон должны принимать согласованные «шаги к миру» для денуклеаризации Корейского полуострова.
«Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и США доброжелательно ответят на наши усилия, создадут атмосферу мира и стабильности, а также будут предпринимать последовательные и согласованные меры для достижения мира», — заявил он.
По словам главы Северной Кореи, «ситуация на Корейском полуострове начинает улучшаться вместе с тем, что КНДР взяла на себя инициативу по смягчению обстановки и выступила с предложением о проведении мирных переговоров».
Председатель Китая в ходе переговоров с Ким Чен Ыном предложил четыре принципа развития отношений: контакты на высоком уровне, использование проверенных каналов, мирное развитие и укрепление связей.
По итогам встречи Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР и сам пригласил северокорейского лидера вновь совершить визит в Китай.
Реакция Южной Кореи и США
Власти Южной Кореи выразили надежду, что визит лидера КНДР в Пекин внесёт вклад в укрепление мира на Корейском полуострове.
«Правительство (Южной Кореи. — RT) надеется, что нынешний визит в Китай председателя Ким Чен Ына в преддверии переговоров на высшем уровне между Югом и Севером и американо-северокорейского саммита внесёт вклад в денуклеаризацию и укрепление мира на Корейском полуострове», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Южной Кореи в Twitter.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава Китая Си Цзиньпин проинформировал его об успешной встрече с северокорейским лидером.
«Получил вчера вечером послание от лидера Китая Си Цзиньпина о том, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо и что Ким (Чен Ын. — RT) ждёт встречи со мной», — написал Трамп в своём Twitter.
При этом глава Белого дома отметил, что максимальные санкции и давление на Пхеньян должны сохраняться.
«В течение долгих лет и при различных администрациях все говорили, что нет даже небольшой возможности достижения мира и денуклеаризации Корейского полуострова. Сейчас есть хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и всего человечества. С нетерпением жду нашей встречи», — добавил он.
Россия положительно оценила встречу лидеров Китая и Северной Кореи.
«Приветствуем состоявшуюся в Пекине встречу руководителей Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в заявлении российского МИД.
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Дипломаты отметили, что расценивают переговоры двух лидеров как важный шаг в «закреплении позитивных тенденций, обозначившихся в последнее время в развитии ситуации на Корейском полуострове».
«Россия в тесной координации с китайскими партнёрами намерена и далее прилагать активные усилия по содействию комплексному урегулированию проблем указанного субрегиона исключительно мирными политико-дипломатическими средствами через прямой диалог между всеми вовлечёнными сторонами», — добавили в дипведомстве.
«Укрепить позиции»
Встреча Ким Чен Ына с Си Цзиньпином может способствовать поддержке усилий Пхеньяна по ослаблению напряжённости, полагает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.
«Они говорили о намерении дальше развивать традиционную китайско-северокорейскую дружбу, заявили о намерении обмениваться опытом, и Кем Чен Ын пригласил Си Цзиньпина посетить КНДР. Они договорились о том, что будут чаще встречаться. Поговорили о ситуации на Корейском полуострове. Си Цзиньпин поддержал политику Северной Кореи, направленную на нормализацию отношений с Южной Кореей. Этот визит был целиком направлен на улучшение ситуации в этом районе и поддержку усилий, которые предпринимает Северная Корея по ослаблению напряжённости», — заявил он в беседе с RT.
В этом контексте эксперт также подчеркнул необходимость выстраивания грамотных отношений между Северной Кореей и США.
«Важно, чтобы Соединённые штаты дали гарантию того, что не будут угрожать Северной Корее. В связи с этим было бы неплохо, если бы США заключили письменное соглашение — с учётом того, что американцы очень ненадёжны. Я предполагаю, что Ким Чен Ын захочет, чтобы это соглашение было дополнительно подкреплено странами-гарантами и ООН. Такая позиция находит поддержку у Китая и создаёт благоприятные условия для развития событий. Ким Чен Ын значительно укрепил свои позиции перед встречей с США», — считает Ким.
Северная Корея решила заручиться поддержкой Китая перед переговорами с США. Такое мнение выразил руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин.
«Ким Чен Ын решил улучшить отношения с Китаем перед переговорами с США для того, чтобы показать, что Китай его поддерживает. А в Китае его поддержали. Мол, раз вы соглашаетесь с тем, что вам не нужно иметь ядерное оружие, мы тогда вас поддержим, расширим торговлю, будем встречаться на высшем уровне и будем дружить», — сказал политолог в разговоре с RT.
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин не менее значим и для Китая, считает профессор Российского университета дружбы народов, востоковед Юрий Тавровский.
«Этот визит очень важен для Китая, поскольку у международных наблюдателей создалось впечатление, что Китай теряет своё влияние на Пхеньян за счёт того, что очень сократилось экономическое взаимодействие и помощь Китая — и таким образом у КНР не осталось рычагов воздействия на КНДР», — цитирует его РИА Новости.
По его мнению, китайцам важно показать, что именно они являются ключевыми переговорщиками по корейской проблеме. А Ким Чен Ыну, в свою очередь, важно заручиться поддержкой.
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