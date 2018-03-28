Шаги к миру: зачем Ким Чен Ын совершил визит в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил первую после прихода к власти зарубежную поездку. Он посетил Китай, где встретился с главой государства Си Цзиньпином. Они обсудили ситуацию на Корейском полуострове, и Ким Чен Ын вновь заявил о готовности провести переговоры с президентами США и Южной Кореи. Между тем эксперты отметили, что визит был важен как для КНДР, так и для Китая. Как переговоры двух лидеров могут повлиять на расклад сил в регионе — в материале RT.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 25—27 марта вместе со своей супругой совершил поездку в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Неофициальный визит стал первой заграничной поездкой лидера страны с момента вступления в должность и первым за 7 лет, с августа 2011 года, визитом главы КНДР в Китай.

Выбор Китая в качестве первой зарубежной поездки северокорейский лидер объяснил тем, что высоко ценит дружбу между двумя странами. По его словам, целью визита была встреча с китайскими товарищами, укрепление стратегических контактов и углубление традиционной дружбы.

О первом зарубежном визите Ким Чен Ына в Пекин сообщили СМИ. Позднее информация о нём появилась на сайте Министерства иностранных дел Китая.

Северокорейский лидер во время переговоров заявил, что считает своей обязанностью лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. По его словам, это «соответствует дружественной традиции между КНДР и Китаем».

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что Пекин ценит усилия Пхеньяна по улучшению ситуации на Корейском полуострове. Он также напомнил, что Китай привержен денуклеаризации региона и урегулированию проблемы путём мирных переговоров.

Ким Чен Ын, как сообщают китайские СМИ, выразил готовность провести встречу с президентами США и Южной Кореи.

Ким Чен Ын во время своего визита в Китай

AFP

© KCNA

Как отметил северокорейский лидер, Сеул и Вашингтон должны принимать согласованные «шаги к миру» для денуклеаризации Корейского полуострова.

«Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и США доброжелательно ответят на наши усилия, создадут атмосферу мира и стабильности, а также будут предпринимать последовательные и согласованные меры для достижения мира», — заявил он.

По словам главы Северной Кореи, «ситуация на Корейском полуострове начинает улучшаться вместе с тем, что КНДР взяла на себя инициативу по смягчению обстановки и выступила с предложением о проведении мирных переговоров».

Председатель Китая в ходе переговоров с Ким Чен Ыном предложил четыре принципа развития отношений: контакты на высоком уровне, использование проверенных каналов, мирное развитие и укрепление связей.

По итогам встречи Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР и сам пригласил северокорейского лидера вновь совершить визит в Китай.

Реакция Южной Кореи и США

Власти Южной Кореи выразили надежду, что визит лидера КНДР в Пекин внесёт вклад в укрепление мира на Корейском полуострове.

«Правительство (Южной Кореи. — RT) надеется, что нынешний визит в Китай председателя Ким Чен Ына в преддверии переговоров на высшем уровне между Югом и Севером и американо-северокорейского саммита внесёт вклад в денуклеаризацию и укрепление мира на Корейском полуострове», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Южной Кореи в Twitter.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава Китая Си Цзиньпин проинформировал его об успешной встрече с северокорейским лидером.

«Получил вчера вечером послание от лидера Китая Си Цзиньпина о том, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо и что Ким (Чен Ын. — RT) ждёт встречи со мной», — написал Трамп в своём Twitter.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

При этом глава Белого дома отметил, что максимальные санкции и давление на Пхеньян должны сохраняться.

«В течение долгих лет и при различных администрациях все говорили, что нет даже небольшой возможности достижения мира и денуклеаризации Корейского полуострова. Сейчас есть хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и всего человечества. С нетерпением жду нашей встречи», — добавил он.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

Россия положительно оценила встречу лидеров Китая и Северной Кореи.

«Приветствуем состоявшуюся в Пекине встречу руководителей Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в заявлении российского МИД.

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Дипломаты отметили, что расценивают переговоры двух лидеров как важный шаг в «закреплении позитивных тенденций, обозначившихся в последнее время в развитии ситуации на Корейском полуострове».

«Россия в тесной координации с китайскими партнёрами намерена и далее прилагать активные усилия по содействию комплексному урегулированию проблем указанного субрегиона исключительно мирными политико-дипломатическими средствами через прямой диалог между всеми вовлечёнными сторонами», — добавили в дипведомстве.

«Укрепить позиции»

Встреча Ким Чен Ына с Си Цзиньпином может способствовать поддержке усилий Пхеньяна по ослаблению напряжённости, полагает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

«Они говорили о намерении дальше развивать традиционную китайско-северокорейскую дружбу, заявили о намерении обмениваться опытом, и Кем Чен Ын пригласил Си Цзиньпина посетить КНДР. Они договорились о том, что будут чаще встречаться. Поговорили о ситуации на Корейском полуострове. Си Цзиньпин поддержал политику Северной Кореи, направленную на нормализацию отношений с Южной Кореей. Этот визит был целиком направлен на улучшение ситуации в этом районе и поддержку усилий, которые предпринимает Северная Корея по ослаблению напряжённости», — заявил он в беседе с RT.

В этом контексте эксперт также подчеркнул необходимость выстраивания грамотных отношений между Северной Кореей и США.

«Важно, чтобы Соединённые штаты дали гарантию того, что не будут угрожать Северной Корее. В связи с этим было бы неплохо, если бы США заключили письменное соглашение — с учётом того, что американцы очень ненадёжны. Я предполагаю, что Ким Чен Ын захочет, чтобы это соглашение было дополнительно подкреплено странами-гарантами и ООН. Такая позиция находит поддержку у Китая и создаёт благоприятные условия для развития событий. Ким Чен Ын значительно укрепил свои позиции перед встречей с США», — считает Ким.

Дональд Трамп

Reuters

© Joshua Roberts

Северная Корея решила заручиться поддержкой Китая перед переговорами с США. Такое мнение выразил руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин.

«Ким Чен Ын решил улучшить отношения с Китаем перед переговорами с США для того, чтобы показать, что Китай его поддерживает. А в Китае его поддержали. Мол, раз вы соглашаетесь с тем, что вам не нужно иметь ядерное оружие, мы тогда вас поддержим, расширим торговлю, будем встречаться на высшем уровне и будем дружить», — сказал политолог в разговоре с RT.

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин не менее значим и для Китая, считает профессор Российского университета дружбы народов, востоковед Юрий Тавровский.

«Этот визит очень важен для Китая, поскольку у международных наблюдателей создалось впечатление, что Китай теряет своё влияние на Пхеньян за счёт того, что очень сократилось экономическое взаимодействие и помощь Китая — и таким образом у КНР не осталось рычагов воздействия на КНДР», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, китайцам важно показать, что именно они являются ключевыми переговорщиками по корейской проблеме. А Ким Чен Ыну, в свою очередь, важно заручиться поддержкой.