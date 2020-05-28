Шагайте по Москве: по каким правилам будут гулять жители столицы

Вторая волна эпидемии не начнется, если население будет помнить о мерах предосторожности: соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены, а также использовать средства индивидуальный защиты. Об этом эксперты заявили «Известиям» по итогам встречи Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой были представлены новые меры по снятию «коронавирусных ограничений» в столице. На мероприятии президент также попросил градоначальника оказать помощь ряду регионов в борьбе с COVID-19. В этот же день на совещании по ситуации на рынке труда российский лидер предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице.

Прямой результат

Постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации в Москве стала поводом для новой встречи президента с мэром столицы, которая прошла в режиме видеоконференции. В ходе беседы Владимир Путин отметил: по сравнению с пиковыми значениями начала мая, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве сократилось вдвое. При этом объемы тестированных растут, а из столичных стационаров ежедневно выписывают больше пациентов, чем принимают новых — резерв свободных коек сейчас составляет уже более 10 тыс.

— Безусловно, наметившееся улучшение ситуации – это прямой результат, как я уже говорил, принятых вами и вашей командой мер, — сказал глава государства, отметив профессиональные и самоотверженные действия московских врачей.

Положительных результатов в столице удалось добиться несмотря на предпринятые ранее послабления ограничений. С 12 мая в столице начали работать практически все промышленные предприятия и возобновилась строительная деятельность. В итоге ежедневный поток в городе вырос почти на миллион человек, сообщил Сергей Собянин.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Именно на фоне этих успехов московские власти готовы перейти к смягчению действующих рестрикций. С 1 июня Сергей Собянин предложил открыть всю непродовольственную торговлю, где заняты свыше 300 тыс. человек. Кроме того, столицы власти готовы возобновить и работу части предприятий сферы бытовых услуг. Речь идет о прачечных, химчистках и ремонтных мастерских.

Со следующего месяца москвичам готовы разрешить и прогулки на свежем воздухе. Правда, пока — по расписанию. По словам мэра, сейчас нельзя допустить массового скопления людей, поэтому предлагается составить график, по которому «граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки». Сергей Собянин заверил, что речь пойдет о максимально простой и доступной схеме, которая сначала будет опробована в тестовом режиме. Мэр Москвы призвал москвичей некоторое время пожить по таким правилам, чтобы оценить дальнейшее развитие ситуации и исключить возможные риски.

— Очень, конечно, непростое решение, потому что если сказать: давайте теперь гулять как хотим и где хотим, сколько хотим – я просто боюсь, что на улицах Москвы будет примерно как на первомайской демонстрации, — считает руководитель столицы.

Уже после совещания вышел специальный указ, в котором Сергей Собянин детально рассказал о новых послаблениях. Так, заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно будет ежедневно — но только с 5:00 до 9.00 утра. На обычные прогулки разрешат выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю (два раза в будни и один в выходной). Одно из основных правил для прогулок — соблюдение социальной дистанции на расстоянии 1,5 м и наличие маски. Кроме того, сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры — лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, а также любых объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям.

Фото: РИА Новости/Владимир Баранов

Примечательно, что на прогулки смогут выходить практически все москвичи, включая жителей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. При этом никаких специальных пропусков для этого и занятий спортом получать не надо. «Прогулочный режим» в столице вводится с 1 июня — пока на две недели. В целом же режим самоизоляции сохраняется до 14 июня, как и пропуска для передвижения на общественном или личном автотранспорте.

Зависит от населения

Дальнейшее снятие ограничений сейчас особенно важно для детей и беременных женщин, считает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс. По ее словам, самоизоляция и невозможность бывать на свежем воздухе серьезно сказываются на их здоровье и снижает иммунитет.

— У детей пропадает усидчивость, им становится сложнее учиться. А у выпускников, которым через месяц предстоит сдавать ЕГЭ, растет тревожность, что может негативно сказаться на результатах экзамена. Учитывая, что дети не входят в группу риска, вариант разрешить им гулять на улице и в парках — весьма правильный. Конечно, при соблюдении всех санитарных норм и рекомендаций, — пояснила «Известиям» Анна Маркс.

Московский регион в целом готов к первому этапу снятия ограничений, подтверждают вирусологи. Вторая волна эпидемии не начнется, если население будет соблюдать меры предосторожности — держаться от окружающих на расстоянии 1,5 метра, тщательно и как можно чаще мыть руки, а также носить маски.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— Эффект от смягчения режима можно будет оценивать не ранее, чем через две недели. Нужен один инкубационный период. По-хорошему, нужно наблюдать в течение месяца, — пояснил главврач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков.

В любом случае, если вторая волна коронавируса и будет, то уже не такая сильная, как первая, спрогнозировал он.

Послабления должны вводиться поэтапно — в зависимости от результатов, которые дают предыдущие смягчения, согласен доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

— В настоящее время по результатам сквозного обследования, процент москвичей, проконтактировавших с инфекцией, составляет в среднем 12%. Соответственно, большинство людей контакта с вирусом не имело, и теоретически они могут заболеть, если встретятся с источником инфекции, — отметил он.

Ждет ли нас вторая волна инфицирования, покажет время, подчеркнул он. Но меры для ее сглаживания и контроля есть, и это соблюдение правил эпидемиологической безопасности.

По-соседски

Во время совещания обсуждался и вопрос постепенного возвращения некоторых больниц в «доковидное состояние». В столице для борьбы с COVID-19 было подготовлено около 23 тыс. больничных и 5 тыс. обсервационных коек, а также порядка 15 тыс. временных медцентров, уточнил Сергей Собянин. По его словам, сейчас свободна практически половина коечного фонда, созданного для пациентов с коронавирусом — это позволяет выводить плановую помощь в нормальную работу. При этом мэр отметил, что число госпитализаций тяжелых больных с COVID-19 с 12 мая снизилось на 40%.

Владимир Путин попросил коллегу оказать активную помощь другим российским регионам, где положение дел пока остается сложным. Президент подчеркнул, что речь прежде всего идет о Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкалье. Кроме того, поддержать надо Владимирскую и Псковскую области, добавил он. Сергей Собянин пообещал, что помощь этим субъектам будет оказана в ближайшее время.

— Наш губернатор обратился к президенту с просьбой об оказании помощи — в первую очередь по обеспечению медицинскими кадрами. Мы надеемся, что ситуация в субъекте стабилизируется, — сказала «Известиям» сенатор от Псковской области Елена Бибикова. — Сейчас мы должны понять, почему вирус стал распространяться активнее. Раньше мы шли с отставанием, у нас были очень хорошие показатели.

Во время беседы Сергей Собянин заверил российского лидера и в готовности столицы к проведению парада Победы, который запланирован на 24 июня.

Ещё три месяца

В этот же день Владимир Путин провел совещание по ситуации на рынке труда. На нем глава государства обратил внимание на рост числа официально зарегистрированных безработных, которое достигло 1,9 млн человек. Российский лидер отметил, что пандемия негативно сказалась на экономиках всех стран мира: снизилась деловая активность, заморожены многие кооперационные связи и инвестиционные планы, что оказывает влияние и на рынок труда. Поэтому от властей сейчас требуется максимальное внимание к проблеме безработицы, заявил президент.

Во время мероприятия президент согласился с предложением увеличить минимальное пособие по безработице в три раза – до 4,5 тыс. рублей. В таком объеме оно будет выплачиваться с 1 мая по 1 августа.

Повышение размера пособия - своевременное решение, но возможности на время пандемии зарегистрированных на бирже труда следует обеспечить максимальными выплатами, считает член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов.

— Многие лишились работы до карантина или были оформлены неофициально, но во время пандемии полностью потеряли заработок. Эти люди могут рассчитывать только на минимальное пособие, — пояснил «Известиям» сенатор.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

На заседании президент призвал распространить ежемесячные выплаты на несовершеннолетних детей и на родителей, которые не были трудоустроены до 1 марта. Также Владимир Путин предложил в течение трех месяцев максимальное пособие по безработице предпринимателям, которым пришлось прекратить деятельность.

Глава государства поручил продлить срок выплаты пособий по безработице гражданам, которые после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока.

— Выплаты будут продолжены ещё на три месяца, повторю, на три месяца, но не позднее чем до 1 октября. Пока это так, а дальше давайте будем исходить из ситуации, которая будет складываться на рынке труда, — сказал Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер призвал правительство уделить особое внимание трудоустройству выпускников высших учебных заведений в этом году.