Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе визита в Польшу об ответственности СССР за начало Второй мировой войны. В Кремле эту позицию назвали крайне ошибочной. Политолог Сергей Белашко выразил мнение, что Зеленский выставил себя идиотом, ведь его дед — ветеран войны.