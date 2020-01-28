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Шаг за шагом
28 января 2020, 19:24 • 99 • Карикатуры
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе визита в Польшу об ответственности СССР за начало Второй мировой войны. В Кремле эту позицию назвали крайне ошибочной. Политолог Сергей Белашко выразил мнение, что Зеленский выставил себя идиотом, ведь его дед — ветеран войны.
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