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Шаг за шагом

28 января 2020, 19:24  •  99 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе визита в Польшу об ответственности СССР за начало Второй мировой войны. В Кремле эту позицию назвали крайне ошибочной. Политолог Сергей Белашко выразил мнение, что Зеленский выставил себя идиотом, ведь его дед — ветеран войны.

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