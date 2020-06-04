«Шаг за шагом»: Собянин заявил о планах снять максимум ограничений в Москве до 1 июля

Большая часть ограничительных мер, установленных в Москве в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, может быть снята к 1 июля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, график снятия ограничений представят 8 июня. Собянин отметил, что решения будут приниматься с учётом ситуации с распространением COVID-19. При этом градоначальник подчеркнул, что различные санитарные меры будут действовать в Москве ещё не один месяц.

В Москве до 1 июля будет снята максимально возможная часть ограничительных мер, введённых из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, график снятия ограничений может быть подготовлен к понедельнику, 8 июня, но нужно учитывать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом до конца недели.

«Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб и так далее, всё это надо шаг за шагом возвращать», — сказал Собянин.

По его словам, снятие ограничений зависит не только от планов, но и от обстановки с распространением коронавируса.

Градоначальник также заметил, что власти столицы поэтапно проводят снятие ограничений. Так, уже открыто около 55% торговых предприятий, а оставшаяся часть готовится к возобновлению работы. При этом с 1 июня жителям разрешили возобновить прогулки и занятия спортом на улице, однако установленные в рамках этого экспериментального режима правила позволяют не ожидать нового всплеска заболеваемости, отметил мэр столицы.

«Абсолютно точно удалось добиться того, ещё благодаря и погодным условиям, у нас не было переполняемости парков, скверов, отдельных улиц. Всё это даёт гарантию того, что можем дальше двигаться без риска всплеска массовых заболеваний в ближайшее время», — указал Собянин.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

Мэр также сообщил, что бюджет Москвы в 2020 году недополучит налогов на 500 млрд рублей, а также израсходует дополнительные 250 млрд рублей, которые пойдут на поддержку бизнеса, граждан и на борьбу с COVID-19. Он заверил, что все обязательства в социальной сфере будут выполнены.

«Ни за что и никогда, мы, в конце концов, если необходимо, займём деньги на рынке, но полностью обеспечим свои обязательства. Сегодня ни на копейку не уменьшается, всё, что запланировано и гарантировано москвичам, будет исполнено в полном объёме, все льготы, все выплаты, натуральные льготы, денежные, всё будет исполнено», — заявил Собянин.

Вместе с тем в Москве в ближайшие две-три недели освободятся около 6 тыс. коек, которые задействовали для пациентов с коронавирусом. При этом ещё 17 тыс. коек по-прежнему остаются для работы с больными COVID-19.

Ограничения из-за COVID-19 в Москве

С конца марта в Москве действует комплекс ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. По мере развития ситуации эти меры корректировались властями столицы. Так, 27 мая Сергей Собянин продлил действующие в Москве ограничительные меры до 14 июня.

При этом с 1 июня в столице возобновилась непродовольственная торговля, заработали ряд предприятий сферы услуг, также появилась возможность ходить на прогулки, в том числе для жителей города старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Наряду с этим градоначальник высказал мнение, что ряд действующих в городе ограничений могут сохраниться на продолжительный срок вплоть до появления вакцины.

«Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим. Несмотря на снижение госпитализации, она всё равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных», — отмечал Собянин.

Кроме того, мэр указал, что созданные в столице временные стационары для пациентов с COVID-19 также останутся до старта массовой вакцинации от коронавируса. Мэр назвал это решение «страховкой» на случай второй волны заболеваемости.

«Этот резерв позволит нам смелее возвращать капитальные больницы в режим нормальной, плановой работы, что очень важно», — сказал Собянин.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 441 108 заболевших COVID-19. За сутки этот показатель вырос на 8831 случай.

В Москве за последние 24 часа выявлено 1998 новых заболевших COVID-19. Днём ранее в столице зафиксировано 1842 новых случая коронавируса, а в предыдущий день — 2286.

С начала эпидемии в РФ выздоровели 204 623 человека, в том числе 8666 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 5384 человека, 169 из них умерли в прошедшие сутки.