«Шаг вперёд, два назад»: почему американские войска не могут полностью выйти из Сирии

Вашингтон намерен оставить часть своих войск в населённых пунктах около нефтяных полей на северо-востоке Сирии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер. По его словам, покидающие республику американские военные отправятся в соседний Ирак. Эксперты считают, что прекратить затратное участие США в ближневосточных конфликтах Трампу не позволяет давление со стороны политического истеблишмента.

США оставят контингент американских военных в северо-восточной Сирии, чтобы не допустить возможный переход нефтяных полей региона под контроль ИГ*. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер во время своего визита в Афганистан.

«В настоящий момент в паре городов в непосредственной близости от этого района находятся наши войска. Цель — перекрыть доступ, особенно к денежным поступлениям, организации ИГИЛ и другим группировкам, которые могут постараться заполучить эти средства для финансирования своих злонамеренных действий», — приводит его слова Reuters.

Кроме того, накануне Эспер заявил, что американские военные, которые будут выведены из Сирии, отправятся не «домой», как об этом заявил Дональд Трамп, а в Ирак.

Министр не исключил, что американские военные будут принимать участие в «контртеррористических операциях» в Сирии, выезжая на них из своего расположения в Ираке. По словам главы Пентагона, у направленного в Ирак американского военного контингента будет две задачи.

«Первая — помощь в защите Ирака, а вторая (когда мы разберёмся с дальнейшими шагами) — реализация миссии по борьбе с ИГИЛ. На момент окончания вывода войск ситуация может измениться, но в настоящее время наша стратегия такова», — приводит слова Эспера агентство Associated Press.

Он подчеркнул, что американские военнослужащие продолжают покидать свои позиции в Сирии.

«Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается. Мы говорим о неделях, не о днях... Текущий план состоит в передислокации этих сил в западный Ирак», — добавил Эспер. Министр обороны США уточнил, что в переброске будут участвовать около тысячи людей.

Вскоре после этого заявления начальник аппарата Белого дома Мик Малвэйни в эфире Fox News Sunday отметил, что «скорейшим способом вывести американских военнослужащих из опасной зоны является их переброска в Ирак».

По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, маловероятно, что США полностью покинут этот регион.

«Решение США переместить контингент в соседний Ирак — это переход из одной мышеловки в другую. В данном случае это попытка представить вывод войск менее радикальным, чтобы отгородиться от критики со стороны политических противников в Вашингтоне. Американские спецподразделения будут проводить обучение, тренировки, осуществлять тайные операции, но они не смогут серьёзно влиять на военно-политические процессы в регионе», — отметил политолог.

Курдский излом

Напомним, что 7 октября Дональд Трамп заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой из Сирии.

Президент США Дональд Трамп с министром обороны США Марком Эспером

Reuters

© Jonathan Ernst

Однако выводу войск из САР помешало начало военной операции «Источник мира» на севере Сирии, проводимой ВС Турции. Целью турецких военных стали курдские вооружённые формирования, которые Турция называет террористическими организациями, в том числе Сирийские демократические силы (СДС). Напомним, что в ходе конфликта в Сирии США поддерживали различные курдские формирования и поставляли им оружие. В 2017 году при поддержке авиаударов со стороны США курдские отряды СДС заняли город Ракка. Анкара неоднократно критиковала подобные действия Вашингтона.

Вывод американских войск из района Сирии, контролируемого курдами, дал противникам администрации Трампа из Демократической партии США, а также некоторым видным республиканцам вроде сенатора Митта Ромни повод обвинить президента в «предательстве» союзников Вашингтона.

Под шквалом критики со стороны американского истеблишмента и СМИ Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями. Наряду с этим в прессе появилось письмо президента США к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором Трамп в довольно неформальной форме призывал главу республики не брать на себя ответственность за гибель тысяч людей. Кроме того, он предупредил о готовности разрушить турецкую экономику.

Власти Турции назвали письмо оскорбительным и продолжили военную операцию. В Анкару отправились вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. По итогам переговоров 17 октября турецкая сторона согласилась приостановить операцию.

Трамп назвал итоги переговоров «прекрасными» и сообщил, что «миллионы жизней будут спасены».

Президент США считает, что содержать войска на Ближнем Востоке невыгодно, поэтому хотел бы вывести их из Сирии, но сделать это сложно из-за противодействия истеблишмента, пояснил в беседе с RT Юрий Рогулёв, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ.

«После того как Трамп объявил, что хочет вывести войска, на него накинулись с критикой не только противники, но и однопартийцы. Идея о выводе войск сразу получила большой резонанс», — рассказал эксперт.

По словам Рогулёва, Трамп пытается не поссориться с Турцией и при этом следовать желаниям истеблишмента, требующего защитить курдов.

«Турция для них — это гигантский опорный пункт, крупная военная сила на Ближнем Востоке, которую американцы не выпустят просто так из-под своего влияния», — отметил политолог.

Оговорка по Трампу

Ещё до заявления Эспера в американских СМИ начали появляться сообщения о том, что Трамп не собирается полностью выводить американский контингент из Сирии.

Военнослужащие США в Ираке

Reuters

© Ammar Awad

Так, газета The New York Times со ссылкой на «высокопоставленного представителя администрации» сообщила, что президент США намеревается оставить в стране подразделение размером около 200 солдат (предположительно, специалистов сил специального назначения).

По словам источника, это подразделение будет осуществлять различные операции против сил ИГ в Сирии и Ираке, а также «блокировать продвижение правительственных сил Сирии и России» в районы нефтяных полей, которыми богат северо-восток страны.

Это решение также было принято в том числе из-за негативных оценок со стороны демократов, республиканцев и американских военачальников в отношении действий Трампа в САР, утверждает источник в администрации президента.

Стоить отметить, что противоречивые сигналы о своих действиях в Сирии Дональд Трамп подаёт уже не впервые. Как минимум дважды он декларировал «победу над ИГ» и один раз уже объявлял о выводе войск — в декабре 2018 года.

Тогда это заявление также было встречено критикой со стороны как демократов, так и республиканцев, СМИ и различных аналитических центров.

По словам Юрия Рогулёва, несмотря на желание американского истеблишмента сохранить присутствие США на Ближнем Востоке, Трамп стремится сократить американский контингент в регионе, поскольку считает это неприбыльным делом.

«Ему важно усилить американскую экономику, поэтому он старается сократить ненужные расходы, к которым относятся подразделения на Ближнем Востоке», — рассказал эксперт.

Трамп несколько раз менял свою позицию по поводу ситуации на севере Сирии, потому что находится под давлением различных сил американского истеблишмента, которые имеют диаметрально противоположные взгляды на проблему американского присутствия в регионе, считают эксперты.

«В итоге получается, что Трамп действует по принципу шаг вперёд, два назад. Однако войска по большей части выведены. Решение оставить 200 военных говорит о том, что Трамп нашёл допустимый предел своих действий, за которым его ждёт критика истеблишмента», — пояснил политолог.

Дмитрий Евстафьев добавил, что под руководством администраций Бушей и Клинтона США на Ближнем Востоке действовали в соответствии с доктриной так называемого «управляемого хаоса». Его легко запустить, однако впоследствии им сложно управлять, поэтому США в ближайшее время не откажутся от присутствия в самой Сирии или на её границах, заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.