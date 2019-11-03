Шаг вперед – два шага назад

По крайней мере, именно такая картина вырисовывается из очередного исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», охватившего обзором два минувших месяца нынешней осени.

Только двое из десяти глав территорий СФО, преодолев гравитацию, вошли группу лидеров Национального рейтинга. Это омский губернатор Александр Бурков, поднявшийся сразу на 6 пунктов, и его новосибирский коллега Андрей Травников, вставший выше на одну ступеньку и занявший следующую за Бурковым – замыкающую, 25 позицию, в группе лидеров.

В качестве драйвера роста популярности Александра Буркова, стартовавшего 2 года назад с 71 строчки списка, эксперты, в первую очередь, называют эффективную работу с федеральным центром, позволившую привлечь почти 130 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов, вливание которых в экономику региона омичи сразу почувствовали. Успешное проведение межрегионального форума России и Казахстана, а также, получившая положительную оценку экспертного сообщества встреча с Путиным, разумеется, ничуть не повредили имиджу омского губернатора.

Отсутствие в регионе серьезных проблем, последовательность и системность в работе, продуктивный компромисс с политическими оппонентами позволили главе Новосибирской области Андрею Травникову войти в Топ-25 рейтинга. А его недавнее решение возглавить региональное отделение «Единой России» лишь подтверждает укрепление его аппаратных позиций.

В оставшихся группах только два региональных лидера – глава Республики Алтай Олег Хорохордин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев – показали положительную динамику, незначительно улучшив свои позиции и заняв 69 и 64 строчки списка соответственно.

Главы, управляющие подведомственными территориями из Красноярска, Барнаула и Иркутска почти равномерно разделили градусы падения рейтинга между собой, набрав в сумме 14 пунктов отрицательной динамики. 42, 49 и 80 места рейтинга закрепили за собою Александр Усс, Виктор Томенко и Сергей Левченко, потеряв практически по 5 пунктов каждый. Томенко утратил на одну позицию меньше.

Лесные пожары, подтопления, громкие скандалы и протестная активность минувшего лета выявили ряд серьезных недочетов в действиях и высказываниях красноярского губернатора Александра Усса. Сформированная им по привычному, аппаратно-политическому принципу команда ожидаемо не успевала вовремя и адекватно реагировать на актуальные вызовы и обстоятельства.

Плохая экологическая обстановка в краевом центре и на этом фоне постоянные дружеские преференции по выбросам главному загрязнителю города - Красноярскому алюминиевому заводу - не могут не вредить имиджу местной власти. А безучастное отношение к планам Росатома возвести ядерный могильник в 50-ти километрах от «миллионника», безусловно, только укрепляют нисходящий тренд. И даже широко разрекламированная отмена губернатором 14-процентного повышения платы за капремонт многими красноярцами расценивается как достаточно прямолинейный постановочный трюк, не способный остановить потерю Александром Уссом пяти пунктов рейтинга каждые два месяца.

Недовольство президента Путина темпами и качеством работ по ликвидации последствий масштабного наводнения в Тулуне продолжают тягостно довлеть над положением в «табеле о рангах» иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко, повышая и без того высокую его токсичность для Кремля.

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Так и не сумев, ради слаженной работы, устранить противоречия во властных эшелонах Приангарья, Левченко занял место в хвосте списка, прочно закрепившись в группе «претендентов на вылет», давая тем самым старт новой битве за региональный трон в ущерб насущным проблемам области.

За исключением томского губернатора Сергея Жвачкина, ухудшившего свой рейтинг на один пункт и занявшего 34 строку, оставшиеся главы СФО сохранили прежнее положение. Тувинский лидер Шолбан Кара-оол закрепил за собой 79 место, а предпоследнюю, 84 позицию Национального рейтинга, привычно оккупировал губернатор Хакасии Валентин Коновалов.

Во многом сохранившийся колониальный подход федерального центра к территориям Сибири, монокультурное наследие и диспропорции в их развитии, зачастую, вынуждают региональных лидеров, пренебрегая насущными интересами земляков, заигрывать с транснациональными корпорациями, покрывая любые их «злодеяния», в надежде пополнить местный бюджет. А зачастую - и удовлетворить узкоклановые интересы.

Выстраивать стратегически сбалансированную политику развития края, области, республики главам некогда, да и не с кем. А социальная напряженность, ухудшение экологического фона и, как следствие, рост недоверия к власти – неизбежный итог сложившейся практики.

«Наша Версия-Сибирь»

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