«Шаг в направлении мира»: как запланированный обмен пленными может повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе

Обмен пленными между Киевом и непризнанными ДНР и ЛНР должен пройти 29 декабря по формуле «всех установленных на всех установленных». Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР, информацию также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Предполагается, что Киев передаст 87 человек, а Донецк и Луганск — 55 пленных. Однако украинская сторона всё ещё не завершила верификацию обменного списка. По мнению политологов, если обмен состоится, это может приблизить Киев и самопровозглашённые республики к миру.

Обмен пленными между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом должен состояться в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщается на сайте аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР. Уточняется, что сторонам удалось согласовать обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных», в рамках которого украинская сторона передаст 87 человек, а республики Донбасса — 55 пленных.

«Несмотря на все преграды с украинской стороны, нам всё-таки удалось договориться. Предварительная дата — воскресенье, 29-е число. Если украинская сторона выполнит все взятые на себя обязательства, то мы действительно сможем сделать этот долгожданный обмен», — заявила ранее омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова в комментарии телеканалу «Россия 1».

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова

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В субботу, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными намечен на 29 декабря, однако добавил, что верификация подлежащих передаче людей пока не завершена.

«Обмен должен быть завтра. Мы ждём этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей», — заявил он журналистам в Ивано-Франковской области.

Ранее пресс-центр штаба операции Объединённых сил Украины предупредил, что 29 декабря по техническим причинам не будет работать КПП «Майорск» на линии разграничения в Донецкой области. Украинские СМИ предполагают, что это может быть связано с предстоящим обменом.

Следует отметить, что призыв к контактной группе согласовать условия обмена до конца текущего года содержался в коммюнике, принятом лидерами Украины, Франции, России и ФРГ по результатам переговоров в нормандском формате, прошедших 9 декабря в Париже. В итоговом документе участники встречи закрепили основополагающую роль Минских соглашений для дальнейшей работы в нормандском формате, а также подчеркнули необходимость разведения сил враждующих сторон к концу марта ещё в трёх районах на линии соприкосновения.

Непростые переговоры

Однако прийти к соглашению на практике сторонам оказалось непросто. Заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе, состоявшееся 18 декабря в Минске, не увенчалось успехом. Как заявила по итогам встречи руководитель рабочей группы самопровозглашённой Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева, переговоры сорвались из-за отсутствия с украинской стороны «механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену».

О сложностях, возникших по вине Киева, журналистам сообщил тогда и полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов. Он пояснил, что многие участники предыдущих обменов, переданные республикой, так и не получили документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования в их отношении со стороны украинских госорганов.

В Донецке действия Киева назвали «саботажем» рекомендаций, полученных по итогам саммита «нормандской четвёрки». Об этом, в частности, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Впрочем, стороны не оставили попыток достичь соглашения. 23 декабря состоялось ещё одно заседание контактной группы, по результатам которого удалось согласовать обмен по формуле «всех установленных на всех установленных». В качестве посредников на переговорах выступили представители ОБСЕ и России.

«Это то, чего нам не удалось добиться в течение двух лет. Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования», — заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, комментируя результаты переговоров.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 23 декабря заявил, что сторонам осталось доработать списки обмениваемых лиц.

«Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года», — заявил министр в интервью украинскому агентству «Укринформ».

Вадим Пристайко

globallookpress.com

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При этом буквально на следующий день представители ДНР и ЛНР обвинили Киев в попытках в одностороннем порядке переформатировать обменный список. Как заявила в беседе с РИА Новости Ольга Кобцева, украинская сторона представила «некорректные списки участников, подлежащих освобождению», из которых были вычеркнуты некоторые люди.

В частности, в Киеве исключили из списка троих экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которых власти Украины обвиняют в причастности к расстрелам на Майдане зимой 2014 года. Об этом сообщил адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

Между тем 28 декабря появилась информация, что суд в Киеве отпустил под личное обязательство пятерых «беркутовцев». Предположительно, это связано с тем, что украинская сторона планирует включить их в список обмениваемых лиц. Между тем сообщается, что у здания суда начали собираться националисты, чтобы помешать вывезти экс-бойцов «Беркута».

Пока что состав списков подготовленных к обмену лиц с обеих сторон неизвестен. Как сообщают украинские СМИ, среди передаваемых украинской стороной людей может оказаться, в частности, харьковчанин Мехти Логунов. Ранее украинский суд приговорил 85-летнего Логунова к 12 годам тюремного заключения по обвинению в организации «агентурной сети российской военной разведки». Как ранее рассказал адвокат осуждённого, он отказался просить помилования у президента Украины, но согласился на обмен из-за своего возраста.

Между тем эксперты полагают, что в списки обмениваемых лиц могут войти не только военнопленные.

«Формула «всех установленных на всех установленных» предполагает расплывчатые критерии, поэтому списки согласовываются так долго. Кроме того, изначально у Киева не было желания проводить обмен. Но во время переговоров в нормандском формате Зеленский сказал, что обмен состоится, и сейчас он должен продемонстрировать, что контролирует ситуацию, и выполнить обещание», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Вину за то, что на протяжении двух лет сторонам не удавалось договориться об обмене пленными, политологи возлагают на Киев. По словам эксперта Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, переговоры тормозились из-за того, что Киев пытался исключить из обменных списков ряд людей.

«Например, украинские власти категорически отказывались менять бывших бойцов «Беркута», а на некоторых удерживаемых лиц оказывалось давление. К примеру, Николая Рубана и Мехти Логунова пытались заставить признать свою вину и отказаться от участия в обмене. Кроме того, Киев отказывался снимать с людей уголовные обвинения, из-за чего в будущем они могли быть объявлены по запросу Украины в международный розыск», — пояснил в комментарии RT Безпалько.

«Риск присутствует всегда»

Следует отметить, что в сентябре состоялся обмен осуждёнными и задержанными лицами между Украиной и Россией. Среди переданных Киеву 35 человек были 24 украинских моряка, задержанных российскими правоохранительными органами во время инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, а также осуждённый в России за преступления террористической направленности режиссёр Олег Сенцов. В свою очередь, украинская сторона отпустила из-под ареста и переправила в Россию 35 человек, включая бывшего руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, военного ДНР Владимира Цемаха и российского гражданина Евгения Мефёдова, арестованного на Украине по делу о событиях в Одессе 2014 года.

Украинские пленные во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом на нейтральной территории между поселками Майорск и Горловкой, 2017 год

РИА Новости

© Игорь Маслов/РИА Новости

«Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась», — отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В последний раз обмен пленными между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом состоялся два года назад. В декабре 2017 года в Горловке (территория самопровозглашённой ДНР) Донецк передал Киеву 57 удерживаемых лиц, а украинская сторона отпустила домой 165 человек. Отдельно был проведён обмен между Киевом и ЛНР: Луганск отправил тогда на Украину 16 человек, с подконтрольных Киеву территорий представителям ЛНР были переданы 75 пленных. Обмен между ЛНР и Киевом проходил на нейтральной территории между Горловкой и Майорском.

Эксперты не торопятся делать оптимистичные прогнозы относительно намеченного на 29 декабря обмена. По словам Богдана Безпалько, нельзя исключать, что попытка обменять пленных провалится.

«Такой риск присутствует всегда, потому что была масса случаев, когда обмены в последний момент срывались по вине украинской стороны», — отметил эксперт.

Однако в том случае, если обмен всё же состоится, это приблизит Киев и Донбасс к миру, считает эксперт.

«Обмен, конечно, поспособствует урегулированию ситуации, хотя противоречий всё равно останется множество. Например, буквально на днях украинские силовики опять обстреляли территорию ДНР. Даже учитывая, что сторонам удалось развести силы в Петровском и Золотом, пока Киев не выполнит условия Минских соглашений, мира ждать не следует», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Жарихин.