«Шаг к стабилизации»: курды передали контроль над Манбиджем правительственным войскам Сирии

28 декабря правительственные силы Сирии взяли под свой контроль город Манбидж на севере страны. В Москве считают, что восстановление контроля сирийского правительства над городом — это позитивный шаг к стабилизации обстановки в регионе. Ранее этот населённый пункт покинули курдские Отряды народной самообороны (YPG). По словам представителей YPG, цель передачи Манбиджа — защита от турецкого вторжения. Эксперты считают, что вывод американских войск повлиял на решение курдов, поскольку они надеялись на поддержку Вашингтона.

Правительственные войска Сирии взяли под свой контроль город Манбидж на севере страны и подняли над ним государственный флаг республики. Это было сделано после того, как курдские Отряды народной самообороны (YPG) сообщили, что оставляют населённый пункт, находившийся под их контролем с 2016 года.

«В соответствии с полной приверженностью вооружённых сил сохранению суверенитета каждой пяди территории САР и в ответ на просьбы населения Манбиджа Генштаб Сирии и вооружённые силы объявляют о введении подразделений сирийской армии в Манбидж и о поднятии над городом флага САР», — говорится в заявлении представителя сирийского Генштаба ВС.

Также отмечается, что сирийская армия обеспечит безопасность всех жителей прилегающих к Манбиджу территорий.

«Генштаб вновь подтверждает свою нацеленность на полное уничтожение терроризма и выдворение всех захватчиков и оккупантов со священной земли Сирии», — подчёркивается в пресс-релизе.

Ранее на сайте Отрядов народной самообороны (YPG) был опубликован пресс-релиз, в котором сообщалось об уходе вооружённых формирований из Манбиджа и намерении сосредоточиться на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* в провинциях Сирии к востоку от реки Евфрат.

«Мы предлагаем сирийским правительственным силам, которые обязаны защищать ту же страну, народ и границы, установить контроль над районами, из которых были выведены наши силы, в частности над Манбиджем, и защитить эти районы от турецкого вторжения», — говорилось в сообщении.

Позднее официальный представитель автономной курдской администрации Джейхан Ахмед добавила, что договорённость с правительством САР также распространится и на районы к востоку от реки Евфрат.

«Мы работаем вместе с Дамаском над тем, чтобы преградить путь Турции», — цитирует её ТАСС.

«Психологическая операция»

Заметим, что в Кремле новость о переходе Манбиджа под контроль правительственных войск Сирийской Арабской Республики восприняли с оптимизмом.

«Конечно, это позитивный шаг в сторону стабилизации обстановки. Расширение зоны контроля правительственных сил — это, безусловно, позитивная тенденция», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Между тем в Анкаре известие о переходе Манбиджа назвали «психологической операцией». По словам президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, положение в этом регионе остаётся неопределённым.

«Турция выступает против раскола Сирии. Мы нацелены на выдворение террористов из Сирии. Если террористы покинут Сирию, то отпадёт необходимость в действиях Турции», — добавил он.

В то же время турецкое Министерство обороны призвало все стороны конфликта в Сирии отказаться от провокационных действий и заявлений, способных привести к новому витку эскалации в регионе.

«Террористы YPG/PKK не вправе выступать от имени населения оккупированных районов Сирии. YPG/PKK также не имеет права приглашать на подконтрольные ей территории другие силы, действующие в Сирии», — приводит сообщение военного ведомства Турции агентство Anadolu.

Отметим, что YPG и Сирийские демократические силы (СДС) из-за связи с Рабочей партией Курдистана признаны в Турции террористическими организациями.

Подчеркнём, что в декабре в Сирии произошло сразу несколько знаменательных событий.

Во-первых, президент США Дональд Трамп объявил о полной победе над «Исламским государством»*, после чего приказал организовать вывод американских солдат из Сирии, численность которых составляла порядка 2 тыс. человек. По словам главы Белого дома, остатки террористов в САР будут ликвидированы «местными странами, в том числе Турцией».

Наряду с этим Анкара анонсировала проведение военной операции в сирийских провинциях к востоку от реки Евфрат.

«Мы полны решимости войти на территории к востоку от Евфрата как можно скорее. США признают задержку (по выводу курдских формирований. — RT) в Манбидже», — заявлял 25 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Противоречивость ситуации с выводом американского контингента с территории Сирии также отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Иордании.

По его словам, Москва надеется получить от Вашингтона «конкретные разъяснения по имеющимся каналам». Он добавил, что этот вопрос и «дополнительные антитеррористические действия» на востоке САР станут предметом обсуждения на переговорах с турецкими коллегами (главой МИД и министром обороны) в Москве.

«Состоятся контакты российско-турецкие завтра (29 декабря. — RT). Собственно, эти контакты как раз и будут осуществляться... с тем, чтобы внести полную ясность и синхронизировать действия и понимание по дальнейшему развитию ситуации в Сирии», — добавил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что по итогам обсуждения ситуации в Сирии с участием министров и помощников президентов России и Турции станет ясно, необходимо ли проведение новой встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр обороны Турции Акар Хулуси и его российский коллега Сергей Шойгу (на переденем плане). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин (на заднем плане)

Reuters

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«Курды начинают переигрывать американцев»

Заявление США о выводе войск из Сирии стало импульсом к развитию ситуации в арабской республике, считает политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По его мнению, в Вашингтоне не ожидали, что курды пойдут на подобную кооперацию с Дамаском.

«США полагали, что могут их использовать для решения своих задач. Сирийцы пытались торговаться и перетянуть их на свою сторону. Но курды были всегда на своей стороне. США были уверены, что их позиции, когда они уйдут, заменят курдские подразделения и наёмники, которые туда придут. В той ситуации, которая сложилась, мы видим, что курды начинают переигрывать американцев и начинают вести свою игру. Возникает только один вопрос: какую цену курды попросят за свою верность, какие будут гарантии, получат ли они настоящий кусочек своей земли», — заметил эксперт.

По его мнению, сирийские курды никогда не отклонялись от курса на строительство самостоятельного, независимого государства, но при этом у них есть необходимость в борьбе с Турцией.

«США выводят войска из Сирии — это хороший знак для непрофессионалов, которые со стороны смотрят на этот процесс. Опасаюсь, что это некое спланированное действие, которое США могли поставить как условие для Анкары, это может быть некоей многоходовкой, разыгранной американскими спецслужбами и Пентагоном», — добавил Судаков в беседе с RT.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов подчёркивает, что вопрос контроля над Манбиджом обсуждался между Дамаском и курдами, которые полагались на поддержку Вашингтона в этой ситуации, но положение изменилось после объявления о выводе американских войск из САР.

«Здесь, прежде всего, надо говорить о том, что такая ситуация, когда эти районы могли бы перейти под юрисдикцию сирийского правительства, под контроль сирийской правительственной армии, обсуждались. Шли переговоры по этому поводу между курдской стороной и сирийским правительством. Курды надеялись, что их будут поддерживать Соединённые Штаты, что они смогут удержать эти территории», — отметил Долгов.

По его словам, без соглашения между Турцией и Сирией трудно предположить, что правительственная армия «просто возьмёт под контроль эту территорию, несмотря на намерения турок проводить военную операцию».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.