«Шаг к началу диалога о мире»: почему в Раде заговорили о необходимости снять блокаду с Крыма и Донбасса

Один из лидеров украинской партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев намерен добиваться от президента страны Владимира Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ». По мнению Мураева, такой шаг якобы поможет вернуть эти регионы в состав Украины. В Совфеде идею в целом поддержали, однако подчеркнули, что вопрос принадлежности полуострова закрыт. Эксперты между тем отметили, что снятие блокады даст возможность Киеву наладить мирный диалог с самопровозглашёнными республиками на юго-востоке государства.

Депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев заявил, что намерен потребовать от президента страны Владимира Зеленского снятия блокады с Донбасса и Крыма, введённой в 2015 году. Об этом он сообщил на ток-шоу «Оппозиция» в эфире украинского телеканала «НАШ».

По мнению Мураева, подобная мера будет якобы способствовать возвращению этих территорий в состав Украины.

«Снятие торговой, транспортной и экономической блокады с Крыма и Донбасса — это первый шаг к миру и реинтеграции наших территорий», — считает Мураев.

По его мнению, Украина должна завоевать расположение жителей этих регионов.

«Люди всегда рассуждают, где им выгодно. На сегодняшний день, устроив блокаду, власть (правительство, парламент, президент), по сути, оттолкнула от себя людей — они не ассоциируют себя с Украиной», — утверждает Мураев.

Когда именно и при каких обстоятельствах он намерен изложить президенту своё требование, политик не уточнил.

Ранее Зеленский тоже высказывался за снятие блокады с Крыма и Донбасса. Правда, его позиция по данному вопросу существенно отличается от позиции Мураева. Лидер «Оппозиционного блока» предлагает снять блокаду без каких-либо условий. Зеленский же считает, что предварительно под контроль Киева должны быть возвращены находящиеся в регионе предприятия. Напомним, внешнее управление над компаниями украинской юрисдикции было введено властями ДНР и ЛНР в 2017 году.

«Всё возможно, всё в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина — Евросоюз.

Напомним, в апреле 2014 года со стороны Украины введена водная блокада Крыма: перекрыт Северо-Крымский канал, снабжающий северные районы полуострова питьевой водой.

В том же году (начиная с лета) тогдашний президент Пётр Порошенко принял ряд указов, направленных на блокаду Донбасса. В частности, он отменил выплаты пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы неподконтрольных Киеву территорий. Глава государства также принял решение прекратить работу украинских госструктур в этой части Донбасса — банков, учебных заведений и т.д.

Блокаду Крыма Украина официально объявила в конце 2015 года. В ноябре решением кабинета министром было прекращено транспортное сообщение, в декабре принято решение о запрете поставок товаров и предоставления услуг Крыму.

Блокада неподконтрольной Киеву территории Донбасса введена решением Совета национальной безопасности и обороны Украины с 15 сентября 2017 года. В её рамках также прекращены торговля и транспортное сообщение.

Евгений Мураев

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Нереалистичное предложение

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT в целом одобрил идею Мураева о снятии блокады. Впрочем, он подчеркнул, что даже в этом случае Крым не вернётся в состав Украины, поскольку жители полуострова не согласятся на такой шаг.

«Доля правды в его словах есть, но если бы он (Мураев. — RT) добавил ещё о настроениях крымчан, о национальном составе крымчан, о том, как Украина к нам относилась во время нашего нахождения в её составе, я думаю, что это была бы более полная правда», — пояснил Цеков.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что и в отношении Донбасса Мураев ошибается.

«Конечно, снятие блокады — это важный шаг. Он мог бы послужить началу диалога о мире. Однако всё будет зависеть от того, как этот диалог пойдёт. Возможно, при каких-то условиях Донбасс может остаться частью Украины, но лично я в этом сомневаюсь, как и в том, что все разговоры о снятии блокады не останутся просто словами», — сказал он в беседе с RT.

Безпалько отмечает, что полномочия на снятие блокады у Зеленского имеются. Однако в данном случае не всё зависит от украинского президента.

«Даже по тому, что не осталось за кулисами и стало известно широкой публике, мы видим, что решения Зеленского откровенно саботируются. Наверняка военные уже давно игнорируют его указания о прекращении огня или хотя бы о снижении его интенсивности. Нет никаких гарантий, что его распоряжение о снятии блокады с Донбасса и Крыма тоже не будет саботироваться. Тем более что подобным шагом просто не могут не воспользоваться противники Зеленского», — говорит эксперт.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, напротив, не исключает, что украинский президент может в данном случае выполнить своё обещание.

«Такой сценарий возможен, но после парламентских выборов. Если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьёзного компромисса с Россией. Поэтому такое возможно. Я оцениваю вероятность такого сценария в 30%», — подчеркнул украинский эксперт в разговоре с RT.

Безпалько также уверен, что никаких шагов, связанных со снятием блокады с Крыма и Донбасса, украинский президент до выборов не предпримет.

«А вот после выборов, если он наберёт большинство, если он сможет создать устойчивую коалицию, то, конечно, для него эти возможности будут открыты. Вот тогда мы увидим в реальности, что из себя представляет президент Зеленский», — отмечает Безпалько.

Предвыборный ход

Громкое заявление Мураева эксперты однозначно связывают с предстоящими 21 июля выборами в Верховную раду.

«Не думаю, что предложение снять блокаду с Крыма и Донбасса увеличит число сторонников «Оппозиционного блока». Но голосующий за эту партию избиратель идею, озвученную Мураеву, в целом поддержит. Она вполне в духе программы, которую предлагает «Оппозиционный блок». Поэтому предложение Мураева рассчитано на то, чтобы сохранить электорат партии, не допустить его размывания», — считает Руслан Бортник.

Донецк

РИА Новости

© Сергей Аверин

Согласно опросу общественного мнения, проведённому Киевским институтом социологии (КМИС) с 25 июня по 7 июля, на предстоящих парламентских выборах самую большую фракцию в Верховной раде может получить пропрезидентская партия «Слуга народа». За неё готовы голосовать 37,8% избирателей. «Оппозиционный блок» Мураева, согласно опросу КМИС, займёт второе место — его готовы поддержать 11%. При этом 7,2% поддерживают партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Кроме того, хорошие шансы преодолеть пятипроцентный барьер у партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — сейчас она пользуется поддержкой 4,8% украинцев.

По оценке Руслана Бортника, потенциальный электорат «Оппозиционного блока» значительно выше — порядка 30%. Но не все из них готовы голосовать за эту партию в её нынешнем виде. По этой причине заявление Мураева можно рассматривать как мониторинг настроений потенциальных избирателей, полагают эксперты.

«Лидер «Оппозиционного блока» ищет тему, которая может заинтересовать общество», — считает Безпалько.

По его мнению, Мураев и его партия сейчас стараются переманить избирателей у «Слуги народа».

«Неопределённость политики Зеленского потихоньку начинает утомлять избирателей. До сих пор украинцы не понимают, что это за человек, чего он реально хочет и что реально может. Конечно, осталось то, что я бы назвал инерционными надеждами. Вот за счёт этого ресурса «Слуга народа» и собирается победить. Но и разочарование тоже есть. Мураев рассчитывает как раз на этих разочаровавшихся», — считает Безпалько.

При этом он сомневается, что лидер «Оппозиционного блока» является искренним сторонником снятия блокады.

«Как предвыборный ход это может сработать. Другое дело, что Мураев, думаю, сам не верит, что снятие блокады с Донбасса и Крыма возможно, да и голосовать за такое предложение в Верховной раде он, скорее всего, не станет», — резюмировал Безпалько.