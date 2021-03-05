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Шаг до войны в Донбассе – Украина нарывается всерьёз

05 марта 2021, 00:25  •  298 • Украина

Украина системно наращивает обстрелы населенных пунктов ДНР из крупнокалиберной артиллерии, на фронт отправляются эшелоны с боевой техникой, что свидетельствует о грядущем наступлении. Остался один шаг до возобновления полномасштабных боевых действий в регионе.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил военный корреспондент Андрей Руденко

«Если ранее вооруженные Силы Украины вели обстрелы провокационные, то на сегодняшний день они откровенно ведут обстрелы на уничтожение. Если взять сегодняшний ночной обстрел, то это была не провокация, а конкретное уничтожение позиций, потому что било сразу четыре батареи, 82-я мина – одна такая мина может разрушить одноэтажный дом, а их упало сто.

Причем, это всего лишь за один час. Мы говорим о том, что возможна эскалация или невозможна, но эскалация уже идет, потому что вооруженные Силы Украины безнаказанно обстреливают территории республик. Причем, не только позиции Вооруженных Сил ДНР, но и жилые кварталы прилегающих населенных пунктов…

То, что сейчас происходит – здесь остался один шаг до войны, потому что здесь, в Донбассе, постоянные обстрелы никто терпеть не будет, а то, что делает на сегодняшний день Украина – это уже даже слепому понятно и глухому человеку. То же самое ОБСЕ подтверждает – эшелоны, идущие сюда с артиллерией крупнокалиберной», – заключил Руденко.

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