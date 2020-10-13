Шаг до применения ядерного оружия? Журналисты заявили об опасной "побочке" лекарства Трампа от COVID

Журналисты издания The New York Times предупредили об опасности применения ядерного оружия. Они убеждены, что препараты от коронавируса, которыми лечат президента США Дональда Трампа, могут вызывать изменения психики. Это может сказаться на решениях, которые принимает глава государства.

Газета The New York Times написала о лечении Дональда Трампа со ссылкой на экспертов. Те объяснили, что президенту дают препарат "Дексаметазон". Он может быть опасен при лёгких и средних формах COVID-19. Лекарство может помешать собственной иммунной системе бороться с заразой и вызвать необратимые изменения в организме.

Также лекарство может повлиять на психику человека. Специалисты предупредили, что больной может находиться в эйфории. Кроме того, характерны приливы энергии и ощущение собственной неуязвимости. В результате больного может тянуть к непредсказуемым заявлениям и поступкам.

Эксперты предупредили, что поведение президента США может измениться из-за лечения и стать более рискованным. Поэтому Трамп гипотетически может отдать приказ о ядерной атаке. В этом случае надежда будет лишь на военных и на то, что они откажутся выполнять приказ главы государства.